С оглядкой на ценности

29 июля был опубликован список победителей проводимого Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») конкурса региональных проектов. Согласно ему поддержку получат 56 тайтлов из более чем сорока регионов страны. Общая сумма финансирования – свыше 150 млн рублей. А чуть больше месяца назад, 1 июля, стали известны победители еще более значимого конкурса ИРИ – на создание национального контента. В данной секции субсидии выделены 152 проектам по самым разным направлениям. В рамках трека «Видеоконтент» было отобрано 65 тайтлов, включая игровые и документальные сериалы для самой разной аудитории. Общий объем поддержки в ближайшие три года, по данным самого ИРИ, составит 21,8 млрд рублей. Такие новости послужили для БК Медиа поводом вернуться к этой теме и проследить, какой след в индустрии контента оставил ИРИ за последние два с половиной года.

СЕТЕВЫЕ МИЛЛИАРДЫ

Напомним, что с 2020 года ИРИ на конкурсной основе распределяет государственные субсидии на создание и продвижение социально значимого интернет-контента. В первый год работы размер субсидии составил 3 млрд рублей. С тех пор объемы финансирования неуклонно росли. В 2025-м бюджет ИРИ оценивался уже в 25,335 млрд, то есть за пять лет вырос более чем в восемь раз. В текущем году поддержка составила 25,928 млрд рублей, согласно федеральному бюджету. В следующие два года суммы финансирования не изменятся и также составят примерно по 26 млрд. Важно понимать, что это именно выделяемые средства, а не расходуемые: часть бюджета ИРИ забукирована контрактами прошлых лет, то есть сумма распределяется и тратится не в течение года.

Для сравнения: министерство культуры распределяет на производство кино в 2026 году 4,242 млрд рублей (4,192 млрд в 2025-м). В 2027-2028 годах размер субсидии составит 4,122 млрд. При этом отдельным пунктом идет поддержка создания национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей (перекликается с тематическими линиями ИРИ), – 460 млн рублей на 2026–2028 годы. Справедливости ради отметим, что бюджет Фонда кино, чья субсидия целенаправленно ориентирована на поддержку зрительского полнометражного кино, также подрос – с 10,2 млрд в 2025-м до 11,85 млрд в 2026 году. Заявленная на 2027-й и 2028 годы сумма – по 11,2 млрд рублей. Впрочем, последняя цифра не достигает и половины совокупного бюджета ИРИ. Не будет преувеличением сказать, что государство в лице АНО «ИРИ» уже несколько лет остается крупнейшим заказчиком на рынке различного контента и медиа.

В то же время не стоит забывать, что далеко не весь объем поддержки от ИРИ идет на производство игровых тайтлов. Кроме них, субсидия распределяется также на документальные проекты, онлайн-шоу, реалити, серии видеороликов, подкасты, специальные интернет-проекты, видеоигры, на поддержку сценаристов, проектов для детей и подростков, на дебютный контент, а с апреля этого года – и на ИИ-контент. Также важно помнить, что ИРИ только частично поддерживает отобранные тайтлы, а не финансирует их полностью. Организация готова покрывать до 30–70% расходов в зависимости от проекта.

Как детально устроена поддержка от ИРИ, БК Медиа рассматривал в ЭБК № 42 (970), ЭБК № 16 (995) и ЭБК № 16 (995). Напомним, что на протяжении года Институт развития интернета проводит несколько конкурсов на создание контента в цифровой среде. Предварительный список победителей по итогам очной защиты определяет продюсерский совет ИРИ, а итоги конкурсов утверждает наблюдательный совет. Конкурсы на получение субсидии проводятся по нескольким трекам, в том числе на создание так называемого национального контента, контента для молодежи, детского контента и прочее. Пристальное внимание мы вновь обратим на привычные игровые и анимационные сериалы, которые проходят по направлению «Видеоконтент» в конкурсах на создание национального и молодежного контента. Тайтлы из направлений «Контент в блогосфере», «Программные продукты», «Специальные интернет-проекты», «Мультиформатный контент», где для поддержки рассматриваются веб-сериалы, специальные интернет-проекты, игры и прочий неформатный контент, мы не учитываем. То же относится и к новым сезонам уже вышедших или ранее поддержанных проектов.

2024 ГОД

Сериал, который очевидно выделяется в 2024 году – «Последний богатырь. Наследие». Данный проект претендует на статус одного из главных среди поддержанных ИРИ не только в 2024 году, но и за весь рассматриваемый нами период. «Последний богатырь. Наследие» является одним из самых масштабных релизов, когда-либо произведенных российскими стримингами. Сериал долгое время возглавлял рейтинги платформы Start. За год демонстрации он набрал 56,9 млн просмотров. Это позволило ему возглавить топ проектов ИРИ по просмотрам в сезоне 2024-2025 годов, о чем генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина заявили на презентации нового сезона организации в сентябре прошлого года.

У сериального продолжения «Последнего богатыря», напомним, есть достижения даже в кинопрокате. Первые две серии выходили в кинотеатрах и суммарно заработали более 63 млн рублей (133 тысячи зрителей). Можно отметить и широкое признание проекта в профессиональном сообществе. «Последний богатырь. Наследие» получил премию «ТЭФИ» как лучший комедийный сериал, специальную награду Национальной премии интернетконтента в номинации «Культурный код», а также премию АПКиТ за лучшие визуальные эффекты (студия Film Direction) и лучшую работу художника по гриму.

Наконец, согласно исследованию «Российский рынок Originals» от агентства TelecomDaily за 2024 год, в рамках которого был проведен масштабный опрос аудитории, «Наследие» заняло первое место по просмотрам (26,5% респондентов указали, что смотрели данный сериал), второе – по узнаваемости (49,3% респондентов указали, что знают данный проект) и девятое – в списке просмотренных полностью (71,2% респондентов досмотрели его до конца).

Второй по значимости сериал ИРИ в 2024 году – «Любопытная Варвара». В рейтинге ИРИ на сентябрь 2025 года семейный проект занял третье место с 18,2 млн просмотров. В то же время «Варвара» не встречается в опросах зрителей TelecomDaily. Любопытно, что по узнаваемости в тот год лидирует ориентированный примерно на ту же аудиторию второй сезон семейной комедии «Папины дочки. Новые». В то же время именно «Любопытная Варвара» является самым досматриваемым сериалом ИРИ в его портфеле наравне с проектом «Иви» «На сопках Маньчжурии».

Другой поддержанный ведомством тайтл, который вошел как в рейтинг ИРИ, так и в топы у зрителей по опросам TelecomDaily, – исторический детектив «Плевако». Сериал с Сергеем Безруковым занял шестое место в упомянутом выше топе ИРИ по просмотрам (9,9 млн), девятое – в опросе TelecomDaily по узнаваемости (49,3% респондентов указали, что знают данный проект), одиннадцатое – по аудитории (9,6% зрителей отметили, что смотрели данный сериал) и пятнадцатое – по досматриваемости (64,2%).

«С 2024 по 2025 год Start выпустил одиннадцать проектов при поддержке Института развития интернета. Одним из ключевых в нашем сотрудничестве стал сериал «Последний богатырь. Наследие» – продолжение одной из самых известных российских семейных франшиз. Только на Start чудо-сериал набрал более 7 миллионов просмотров. При этом проект присутствует и на других платформах, поэтому совокупное число просмотров гораздо выше, – рассказали БК в пресс-службе Start. – Именно работа над «Последним богатырем. Наследие» стала важным этапом нашего сотрудничества с ИРИ. Это был первый семейный сериал такого масштаба, и в процессе его создания мы смогли выстроить все ключевые процессы взаимодействия – от производства до продвижения. Для нас ИРИ – это не только важный партнер с точки зрения поддержки крупных проектов, но и сильный эксперт с содержательной оценкой контента».

Генеральный продюсер Premier и Rutube Давид Кочаров в беседе с БК отметил «Плевако» среди значимых для сервиса проектов последнего времени: «Среди релизов 2025-2026 годов стоит выделить военно-исторический сериал «Таганрог» о подвиге подполья в фашистской оккупации, «Плевако» с Сергеем Безруковым, драму о врачах-трансплантологах на Крайнем Севере «Полная совместимость». Проекты, которые онлайн-кинотеатр Premier выпускал при поддержке Института развития интернета, неизменно становились лидерами платформы. Во-первых, финансовая поддержка открывает больше возможностей для создания качественного контента со звездным кастом, красивыми костюмами и масштабными декорациями. Во-вторых, ИРИ внимательно подходит к контенту, который решает поддержать, поэтому их участие в создании – это гарант качества, и зрители уже это понимают».

2025 ГОД

Главный проект для ИРИ в 2025 году – «Ландыши. Такая нежная любовь». Мелодрама стала одним из главных народных хитов прошлого года. «Ландыши» заняли второе место в рейтинге по просмотрам по итогам года среди сериалов сервиса Wink, уступив только двум сезонам детективного триллера «Фишер» (на третьем месте в данном списке еще один громкий совместный проект Wink и ИРИ – «Москва слезам не верит. Все только начинается»). По объемам просмотров на момент презентации ИРИ в сентябре 2025-го первые «Ландыши» уступили сериальному «Последнему богатырю» совсем немного (52,6 млн), хотя их премьера состоялась на четыре месяца позже. Спустя год демонстрации, к февралю 2026-го, число просмотров, согласно данным пресс-службы Wink, перешагнуло рубеж в 200 млн. Мелодрама стала культурным феноменом и за пределами малых экранов – песни из саундтрека к сериалу, «Встречная полоса» и «Вторая весна» в исполнении Nansi & Sidorov и Жени Трофимова, стали хитами музыкальных топов.

«Ландыши. Такая нежная любовь» – один из всего двух сериалов ИРИ, которые входят в топ-100 рейтинга «Кинопоиск PRO» за все время работы данного топа. При этом если вышедший в 2023 году проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» его возглавляет, то «Ландыши» занимают 42-ю строчку. В российском рейтинге сериалов за 2025 год от «Медиалогии» (новом инструменте для комплексной оценки популярности сериалов у российских зрителей во всех средах смотрения, учитывающем данные о поисковых запросах из различных систем, цифровое и ТВ-смотрение и активности аудитории в социальных медиа) первый сезон «Ландышей» разместился на шестой строчке.

В исследовании «Российский рынок Originals» от TelecomDaily за 2025 год «Ландыши» заняли второе место по просмотрам (22,7% респондентов указали, что смотрели данный сериал, выше был только «Аутсорс»), второе – по узнаваемости (46% респондентов указали, что знают проект), но лишь одиннадцатое – по степени досмотренности (74,8% респондентов досмотрели сериал до конца).

Как и «Последний богатырь. Наследие», «Ландыши. Такая нежная любовь» получили признание индустрии, став победителем премии АПКиТ (четыре награды, в том числе в номинациях «Лучший онлайн-сериал» и «Лучшая оригинальная музыка к сериалу»).

В числе других популярных премьер ИРИ 2025 года «Между нами химия» (четвертое место в топе ИРИ по количеству просмотров в сезоне 2024-2025 годов, 12,9 млн), «Злые люди» (пятое место в том же топе, 11,6 млн просмотров) и «По следу зверя» (восьмое место топа с 8,4 млн просмотров).

«У команды ИРИ определенно есть четкое понимание потребностей современного зрителя, поэтому часто проекты, поддержанные ИРИ, обретают искреннюю любовь аудитории, которая конвертируется в хорошие просмотры на платформах, в том числе на «Иви». ИРИ всегда заинтересован в поддержке собственных проектов, поэтому коллеги не только включаются в финансовом плане, но и готовы прийти на помощь по любым другим вопросам. Мы довольны сотрудничеством с ИРИ, ведь наша совместная работа всегда проходит эффективно и во взаимопонимании, – рассказал заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин. – Особого внимания, безусловно, заслуживает историческая драма «Константинополь». Эту историю не только полюбили зрители, о чем свидетельствуют данные по смотрению и оценки пользователей, но и высоко оценили кинокритики и журналисты. В проекте сложилось все – блестящий актерский состав, талантливая съемочная команда, яркая светская премьера, эфир на телеканале НТВ. Мы благодарим партнеров – ИРИ, НТВ и «ВайТ Медиа» – за поддержку «Константинополя» на всех этапах».

Представитель телеканала «Россия» в разговоре с БК также отметил, что каждая работа, созданная при поддержке ИРИ, становится событием как онлайн, так и в эфире: «Мы выделяем их все, потому что они все разные и каждый уникален. Недавно цикл «История любви. История России» пополнился при поддержке ИРИ двумя важными премьерами – «Александр I» и «Столыпин». Также наш цикл включает такие картины, как «София», «Грозный», «Годунов», «Екатерина», «Елизавета». Каждая из картин цикла стала знаковым событием для телезрителей всей страны, а также за ее пределами. Кроме того, на телеканале «Россия» и медиаплатформе «Смотрим», а также на Okko вышел знаковый многосерийный фильм «Атом», посвященный драматичной истории создания советской атомной бомбы. Совместно с ИРИ выпущены проекты «Значит, нам туда дорога» и «Адмирал Кузнецов», которые были встречены самыми горячими откликами накануне Дня Победы 9 мая».

Советник по GR онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина следующим образом оценила достижения сериалов прошлого года, произведенных в сотрудничестве с ИРИ: «Все сериалы пользуются спросом у аудитории, входят в топы просмотров и остаются там продолжительное время после релиза. «Министерство всего хорошего» попало в топ-10 новогодних релизов 2025 года на Okko, это всегда показатель качества – в каникулы идет суровая контентная битва. «Тюремный дневник» и «Разящий луч» стабильно занимают позиции в остросюжетных детективах, а уровень удержания аудитории (доля зрителей, завершивших просмотр) по ним очень высока. Документальный сериал «В Хогвартс я не попал», посвященный теме невербального аутизма, получил невероятно высокие оценки со стороны профессионального сообщества и целевой аудитории, множество рецензий и обсуждений в отраслевых СМИ и каналах. Релиз занимает лидирующие позиции по позитивным отзывам среди документальных проектов. Я убеждена, что для таких картин важен не только охват, но и лояльность: мы видим, как аудитория, пришедшая на первую серию, доходит до финала. Все перечисленные проекты полностью оправдали наши ожидания».

Отвлекаясь от игровых тайтлов в сторону документальных проектов, сложно не заметить, как Институт развития интернета целенаправленно работает именно с ними. Продюсер и генеральный директор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов в беседе с БК обратил на это внимание: «Нельзя не отметить системную работу ИРИ в отношении документальных картин. Очень ярко это проявилось на последнем фестивале «Пилот», где львиная доля документальной программы состояла из фильмов, поддержанных ИРИ. Мой фаворит среди доков от ИРИ – проект «Арт – это Я». Это замечательная работа, которая получила приз на «Пилоте» в прошлом году. Не могу не сказать, что и наш проект «В Хогвартс я не попал» о молодых ребятах с невербальным аутизмом не мог бы состояться, стать столь успешным и выйти на пяти платформах, если бы не поддержка ИРИ».

Особое внимание работе с документальными картинами уделяют и телеканал «Россия» вместе с медиаплатфорой «Смотрим»: «Отметим сериал «Северный морской путь», который рассказывает о российской Арктике, о той беспримерной роли, которую играет развитие фантастической магистрали – Северного морского пути – в истории освоения сурового ледового края. Фильм о героях прошлого и наших современниках, работающих на пределе возможного, не только получил отличные результаты просмотров на медиаплатформе, но и был отмечен призами на фестивалях. Только что на медиаплатформе «Смотрим» и в «VK Видео» состоялась премьера документального сериала «Вирус попсы», исследующего феномен самых громких музыкальных хитов девяностых и начала двухтысячных, которые спустя десятилетия неожиданно получили новую жизнь и вновь покоряют чарты. Проект был назван лучшим пилотом документального сериала на фестивале «Пилот».

2026 ГОД

В текущем году из лайнапа ИРИ пока вышло не так много тайтлов. Самые заметные успехи среди них ждали историческую драму «Князь Андрей» и семейную мелодраму «Время Счастливых». Последняя провела пять недель в топах Start и Okko, а масштабная история о великом князе Владимирском Андрее Боголюбском стала хитом на платформе «Смотрим» и вошла в топ-10 фильмов и сериалов на «Кинопоиске» с января по май 2026 года (восьмое место). Также «Князь Андрей» за рассматриваемый период оказался крупнейшим по аудитории проектом среди партнеров «Кинопоиска».

Как рассказал БК представитель телеканала «Россия», вещатель гордится успехом проекта, поддержанного ИРИ: «Благодаря активной работе всех партнеров новый исторический сериал о русском Средневековье получился по-настоящему масштабным: грандиозные свершения, сильные эмоции, актуальный конфликт главного героя и острая проблематика. Также необходимо отметить участие и сотрудничество с «Кинопоиском», где сериал начал выходить, как и на медиаплатформе «Смотрим», что, конечно, способствовало высоким результатам онлайн-показа. И, разумеется, определяющим фактором стал наш уникальный опыт в создании больших исторических сериалов: смело можно сказать, что это конек телеканала «Россия». Поэтому мы как специалисты в этом трудном жанре знали, что «Князь Андрей» имеет все возможности стать новым хитом, и очень рады, что наши ожидания так блестяще оправдались».

ПЛЮС НА МИНУС

Опрошенные нами представители отрасли в целом крайне положительно оценивают влияние ИРИ на индустрию в последние годы. В своей работе институт поддерживает проекты разных жанров и форматов – от камерных социальных историй до крупных стриминговых блокбастеров, за счет чего возникает грамотная диверсифицированность, сбалансированность их портфеля. Также представители индустрии дружно отмечают, что ИРИ стремится поддерживать создателей контента на всех этапах производства – от работы над сценарием до постпродакшна и продвижения, а также следит за трендами и актуализирует конкурсы в зависимости от потребностей индустрии. «ИРИ сейчас – основная государственная институция для дофинансирования контента в интернете. Коллеги из ИРИ несут очень большую нагрузку по проведению конкурсов на создание контента, ведут работу по сопровождению и во многом – сопродюсированию проектов. Это вызывает уважение и местами – искреннее восхищение. Все сотрудники продюсерских и редакционных команд ИРИ пришли из киноиндустрии и полностью понимают всю специфику кинопроцесса от и до», – отметила Светлана Сонина.

Помощь от ИРИ конструктивно оценивают не только платформы, находящиеся в тесном контакте с представителями института, но и независимые эксперты. «Необходимо признать, что ИРИ выполняет крайне полезные функции. Институт выступает фактически как бизнес-ангел, инвестор и евангелист российского сериалостроения, а также проводит массу полезных мероприятий, – отмечает генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. – Не говоря уже о самой поддержке, без которой многие проекты просто не состоялись бы. Можно вспомнить, какую большую работу они проводят на этапе девелопмента: многие сериалы проходили конкурсы и получали экспертную оценку и поддержку ИРИ на уровне сценариев».

Соглашаясь с коллегами в положительной оценке работы ИРИ в целом, генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков при этом отметил, что далеко не каждый проект, выходящий при поддержке ИРИ, привлекает к себе повышенное внимание, а процент по-настоящему успешных релизов и вовсе невелик: «Если посмотреть наши данные, можно убедиться, что практически никогда не совпадает степень узнаваемости проекта и его досматриваемость. Узнаваемость – это реклама, охваты. Постеры можно повесить на каждом углу – зритель будет знать о сериале. Но начинает его смотреть – и не досматривает, потому что неинтересно. Плюс еще же конкуренция, возможность выбора. Кроме платформ, сериалы также предлагает линейное телевидение, и там тоже есть стόящие тайтлы. Хотя заранее сложно определить, какой из поддержанных проектов будет особенно удачным, поэтому требовать от ИРИ, чтобы они вкладывались только в какой-то сверхуспешный, событийный контент, невозможно. Мнения по одному и тому же проекту у разных экспертов может быть диаметрально противоположным, даже несмотря на их опыт и знания».

По мнению Алексея Бырдина, поддержка ИРИ не может и не должна обеспечить рекордные показатели по просмотрам или выручке: «ИРИ оценивает проект с точки зрения заложенных в нем ценностных ориентиров и качества сценария. В этом смысле участие ИРИ не гарантирует коммерческую успешность сериала. Финансирование выделяется не для этого. ИРИ выполняет свою просветительскую и идеологическую функцию. Мне кажется, они сознательно поддерживают проекты, чей зрительский потенциал ниже, чем у коммерчески ориентированных сериалов. Сериалы легких жанров не претендуют на статус культурного явления, а вполне коммерческие драмы и детективы не создаются для того, чтобы заронить в головы и сердца зрителей те или иные ценностные установки. Поэтому сетовать, что поддержанные ИРИ тайтлы не самые коммерчески успешные и в массе своей не лидируют по просмотрам, в корне неправильно изначально. Почему-то выстроилась странная корреляция, что проекты с государственной поддержкой должны демонстрировать феноменальные результаты не просто по просмотрам, но и по возврату инвестиций. Но смысл-то ровно в обратном: государственная поддержка требуется нуждающимся в государственной поддержке, а не вообще всем, кто занимается съемкой контента».

Так или иначе понятно, почему платформы и продакшны приветствовали вступление ИРИ в игру как на начальном этапе, когда поддержка от института была новым и дополнительным источником финансирования, так и тем более сейчас, когда субсидия фактически стала стратегическим фактором развития производства онлайн-контента. В то же время не стоит забывать, что за прошедшее время в определенной степени реализовались и риски увеличения финансирования. В последние годы на рынке наблюдается неуклонное удорожание производства при одновременной нехватке рабочей силы. Данный расклад приводит к снижению доли средств ИРИ в бюджетах новых тайтлов. «Насколько я могу судить по цифрам инвестиций, ИРИ в лучшем случае обеспечивает четверть производственных бюджетов российских сериалов, а может, и меньше. С каждым годом доля ИРИ сокращается, потому что его бюджет зафиксирован, а инфляция в продакшне очень высокая. Соответственно, недостающие объемы аудиовизуальные сервисы и другие заказчики покрывают из собственных средств. Индустрия цифровых платформ в принципе уже созрела для того, чтобы создавать свои проекты, не рассчитывая на значимую государственную поддержку, – рассуждает Алексей Бырдин. – Фаза первичного накопления сил сериальной индустрией уже пройдена, на мой взгляд, она вполне уже стоит на ногах. Рынок динамично развивается, прошлый год показал прирост выручки на 40 процентов. При этом бюджет ИРИ ограничен. И тратить ограниченный ресурс господдержки, тем более в невозвратном формате, на коммерчески состоятельные проекты, которые запускают успешные и прибыльные компании, мне кажется довольно неуместной затеей. Наверняка есть проекты, которые в поддержке нуждаются гораздо больше, при этом она им нужна даже в меньшем объеме, чем потенциальным блокбастерам».

Развитие ситуации, считает Денис Кусков, будет стимулировать платформы и продакшны еще более тщательно проводить экспертизу проектов: «Стоимость производства продолжает расти, и на другие тайтлы, не связанные с государственными интересами, игроки должны находить деньги сами. При этом и на поддерживаемые проекты основную сумму на производство находят сами платформы. В итоге число сериалов не становится больше, игроки с каждым днем все внимательнее подходят к подбору проектов. И с учетом текущей ситуации в России и в мире взаимодействие игроков и ИРИ, я думаю, будет становиться все более скрупулезным, чтобы они еще точнее соответствовали тематическим линиям государства, то есть национальным интересам и традиционным ценностям».

Здесь Алексей Бырдин согласен с коллегой: «Я думаю, сейчас ИРИ, как любые наши институты развития, станет более прижимистым в распределении субсидий, потому что больше денег не становится (и как бы их не стало еще меньше) с учетом открытых цифр по дефициту федерального бюджета. Соответственно, я допускаю, что чем дальше, тем больше мы будем видеть адресную поддержку проектов, которые как раз имеют менее коммерческий и развлекательный профиль, но которые нужно дофинансировать для необходимого уровня production value. Таким образом ИРИ будет действовать больше в логике Минкультуры, а не Фонда кино: будут поддерживаться сериалы, которые несут важную для государства смысловую нагрузку, а не самодостаточные коммерческие проекты».

Отдельно в беседе с БК Денис Кусков остановился на такой регулярной проблеме последних лет, как недостаток кадрового ресурса: «Нехватка сценаристов, режиссеров и других специалистов напрямую влияет на рост стоимости производства. Самому ИРИ приходится нести больше затрат на производство, не происходит экономии бюджетных средств. Было бы здорово, чтобы отдельные средства шли на образование, выращивание или переквалификацию новых профессионалов, способных производить востребованный контент. Это может быть оправдано, ведь это снизит расходы на контент и позволит привлечь новых людей в индустрию. Хочется, чтобы такие институции, как ИРИ, не просто вкладывались в контент, а обеспечивали будущее всей индустрии на институциональном уровне. Как говорил Троцкий: «Руководить – значит предвидеть» (смеется).

По мнению Алексея Бырдина, другой проблемой, стоящей перед современными сериалами, в том числе имеющими поддержку ИРИ, становится нехватка продвижения: «По моим наблюдениям, маркетинг контента сосредоточен в основном на ограниченном числе крупных проектов. Львиная доля ресурсов на продвижение достается хитам, у которых есть рекламная кампания на 360 градусов – на телевидении, радио, в наружке и интернете. Все остальные проекты рекламируются по какому-то остаточному принципу, в номинальном партнерстве с какими-то нишевыми радиостанциями и порталами, и этим все исчерпывается. То есть все делается по минимуму, в продвижение средних проектов вкладывается недостаточно ресурсов. Но ведь маркетинг контента является определяющим фактором его успеха. Экспертиза по данному направлению сосредоточена в руках небольшого количества людей с опытом работы в Sony, Disney, Universal. Многие компании боятся вкладывать ресурсы в масштабное продвижение: если проект не понравится публике, считай, зря потратился, а если, напротив, создашь ажиотажный интерес, половина уйдет смотреть сериал у пиратов (кстати, в антипиратскую защиту средних релизов тоже стоит вкладываться)». Напомним, что ИРИ помогает и с продвижением: можно получить средства на маркетинг и пиар проекта в объеме до 20% от бюджета на промо.

После шести лет наблюдений за ИРИ в роли оператора государственной субсидии можно утверждать, что из дополнительного источника финансирования, в моменте облегчающего производство отдельных проектов, поддержка от ИРИ постепенно превратилась в стратегический фактор развития всей отрасли, оказывающий влияние на будущее всего рынка. ИРИ окончательно отстроил собственную «экосистему», в которой производители контента могут пройти полный цикл – от заявки на получение субсидии до участия с проектом в Национальной премии интернет-контента. Но история отношений ИРИ и индустрии онлайн-контента явно далека от финала. Новые времена несут новые вызовы. Например, в апреле ИРИ подвел итоги своего первого конкурса на создание ИИ-контента, и Светлана Сонина прогнозирует, что институт будет и дальше погружаться в передовые технологии кинопроизводства: «Сейчас ИРИ начинает поддерживать проекты на стыке кино и искусственного интеллекта. Кажется, в основных контентных конкурсах будет все больше заявок от проектов, которые будут созданы если не целиком, то большей частью с помощью нейросетей. Мне интересно посмотреть на список победителей через год».

Фото: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

07.08.2026 Автор: Никита Никитин, Рая Башинская, Вероника Скурихина