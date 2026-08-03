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Дарья Вожагова стала новым генеральным директором Школы кино «Индустрия»

Автор: БК

3 августа 2026

Сооснователь школы Михаил Врубель останется задействован в качестве преподавателя

У Школы кино «Индустрия» новый генеральный директор – им стала Дарья Вожагова.

В прошлом она занимала должности исполнительного директора Российских программ Московского международного кинофестиваля, программного директора конкурса игровых фильмов фестиваля «Свидание с Россией», а также работала в качестве продюсера короткометражных проектов и PR-директора.

В свою очередь, сооснователь «Индустрии» Михаил Врубель продолжит обучать студентов школы креативному продюсированию на оффлайн и онлайн-потоках.

Помимо этого, отмечается, что с нового учебного года будут запущены следующие мастерские: Сергея Кальварского и Натальи Капустиной, Павла Табакова и Натальи Павленковой, Варвары Авдюшко, Владимира Маслова, Ивана И. Твердовского, Оксаны Кравчук, Ивана Макаревича и множества других профессионалов киноиндустрии.

Фото: пресс-служба Школы кино «Индустрия»

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