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Школа кино «Индустрия» открывает набор в Лабораторию креативного продюсирования

Автор: БК

7 ноября 2024

Обучение стартует в конце февраля 2025 года

Кинокомпании «Водород», Art Pictures Studio и компания «Комитет» запускают Лабораторию креативного продюсирования в Школе кино «Индустрия».

Программа рассчитана на уже практикующих сценаристов, режиссеров, продюсеров, которые готовы стать креативными продюсерами. Лучшим выпускникам кинокомпании предложат трудоустройство и работу над новыми своими проектами.

В числе преподавателей – основатели кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко, основатель компании «Комитет» Антон Сиренко, а также креативные продюсеры, работающие над проектами вышеупомянутых студий.

Участников Лаборатории ждет еженедельная работа над сценарными материалами проектов, встречи по режиссуре, маркетингу и аудиторному мышлению, производству и бюджету, пост-продакшну и другим вопросам создания проекта. По окончании, каждый из них завершит свое обучение презентацией проекта (фильма или сериала) представителям российской киноиндустрии. 

Заявки на участие принимаются до 20 декабря. Первый этап конкурсного отбора пройдет в январе, а собеседования с кандидатами – в начале февраля. В составе заявки необходимо подать синопсис проекта, резюме и портфолио, видеовизитку, эссе о любимых фильмах.  

Обучение в Лаборатории стартует в конце февраля 2025 года. Курс рассчитан на 4,5 месяца.

Фото: пресс-служба школы кино «Индустрия»

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