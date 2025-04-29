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Сергей Мирошниченко и Ангелина Ашман наберут документальный курс в Школе кино «Индустрия»

Автор: БК

29 апреля 2025

Программа стартует в сентябре и продлится шесть месяцев

Школа кино «Индустрия» запускает курс «Зрительское документальное кино» под руководством режиссеров-документалистов Сергея Мирошниченко (РОЖДЕННЫЕ В СССР) и Ангелины Ашман (АРБЕНИНА, КРЕСТЫ).

Ожидается, что участники программы изучат теоретические и практические аспекты создания документального фильма, пройдут путь от идеи до реализации собственного проекта: от разработки режиссерской экспликации и написания концепции, исследования, работы с героями и написания сценарного плана до съемок, монтажа и питчинга проекта.

Программа стартует в сентябре и продлится шесть месяцев. Набор на курс будет открыт до 15 июня. Более детальная информация о правилах отбора доступна на официальном сайте школы.

Фото: пресс-служба школы кино «Индустрия»

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