Министерство культуры завершило отбор проектов на получение господдержки по линии ведомства. БК Медиа подводит итоги конкурсов полнометражного кино, а также оценивает результаты ранее поддержанных картин в прокате этого года и на дистанции пяти лет.

Министерство культуры подвело итоги отбора фильмов, на производство которых организациям кинематографии будут выделены субсидии в этом году. В конкурсе полнометражного кино могли принять участие только проекты, соответствующие приоритетным темам государственной финансовой поддержки кинопроизводства, ежегодно утверждаемым министерством. К оценке были допущены 354 заявки.

В очных защитах приняли участие 150 полнометражных проектов: 61 авторский и экспериментальный фильм, 47 детских и 42 дебютных. В результате финансирование получили 60 картин на общую сумму 3,736 млрд рублей (так как часть средств некоторым фильмам будут выделять в следующие два года, то объем предоставляемых в этом году средств составил 2,115 млрд).

Согласно федеральному бюджету министерство культуры в 2026-м распределяет 4,312 млрд рублей (включая субсидии на проведение киномероприятий, а также продвижение картин). На 2027 и 2028 годы предусмотрен чуть меньший объем средств – по 4,192 млрд. При этом в бюджете отдельным пунктом прописана поддержка производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей. В 2027–2029 годах на нее планируется выделять по 460 млн рублей ежегодно.

В прошлом году было поддержано создание 56 полнометражных игровых картин на общую сумму 3,154 млрд рублей. В 2024-м министерство культуры выделило финансирование на съемки 46 проектов, распределив субсидию в размере 2,520 млрд. Таким образом, показатели этого года стали максимальными по числу фильмов и по объему субсидии.

ПО ЗАКАЗУ

Оценка заявок на участие в отборе осуществлялась исходя из опыта компаний, творческого и материального ресурса организаций, художественной ценности и актуальности проекта, соответствия приоритетным темам государственной финансовой поддержки производства в 2026 году. У дебютантов должен быть художественный руководитель, профильное высшее образование в творческом вузе, полученное не ранее, чем за пять лет до подачи заявки. В целом фильмы должны соответствовать законодательству РФ, а также целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, утвержденных указом президента.

В числе приоритетных тем для господдержки в 2026 году названы культура России; историческое просвещение; представление России как современного, стабильного и безопасного государства, предоставляющего возможности для развития и самореализации; кинолетопись и развитие, культура и традиции регионов России; героизм и самоотверженность воинов; внешнеполитические победы России и успехи российской внешней разведки; десятилетие детства: семья, дети, их защита и поддержка; школа и институт как важные этапы адаптации в социуме и личностного ориентирования; общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями; экранизация произведений русской классической литературы, образов русского фольклора, в том числе с применением средств анимации.

На 2027 год заявлены те же темы, но с добавлением трех новых. Укрепление общероссийской гражданской идентичности: единство многонационального народа, гармонизация межнациональных отношений и защита этнокультурного достояния. Технологии для человека: цифровая грамотность, кибербезопасность, борьба с мошенничеством и деструктивным контентом, ответственное использование IT. Экологическое благополучие: защита природных ресурсов, поддержка экосистем, экологическое волонтерство и развитие особо охраняемых природных территорий.

Предельный размер субсидии для полнометражного игрового фильма составляет 100 млн рублей, при этом государственное финансирование не может превышать 70% бюджета картины. Режиссерам-дебютантам, выпускникам профильных творческих вузов, в течение пяти лет после получения ими высшего образования выдают полное финансирование стоимости производства фильма, но не более 60 млн рублей. Иным дебютным проектам предоставляют до 70% бюджета, но не более 50 млн рублей. Картины для детей и юношества получают полное финансирование, но не более 100 млн рублей. На завершение производства полнометражных лент предоставляют частичное финансирование – до 70% стоимости создания, но не более 30 млн рублей.

СУВОРОВЕЦ В СТРАНЕ ЧУДЕС

В этом году наиболее высокий размер финансирования – по 73 млн рублей – получили детские фильмы ЧЕРНАЯ КУРИЦА от «Резервной копии», ЗОЛОТАЯ РЫБКА от «Наше Кино Продакшн» и ВОЖАК от «МВ-Фильм». Экранизация волшебной повести Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» расскажет о том, как одинокий мальчик Алеша спасает загадочную черную курицу, оказавшуюся министром подземного королевства карсеремов, и попадает в мир магии и чудес. Режиссером истории взросления, рассказанной языком магического реализма в духе ЛАБИРИНТА ФАВНА Гильермо дель Торо, выступит Владимир Битоков («Натали и Александр», «Хэдшот»). Семейное фэнтези ЗОЛОТАЯ РЫБКА будет создано по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина, но не станет прямой экранизацией произведения. Визуальный мир картины объединит три эпохи – время Пушкина, современную Москву и Средневековье. По сюжету, невезучий предприниматель вылавливает в пруду золотую рыбку и узнает, что перед ним капризная княжна XVI века, которую проклял волшебник Мерлин. Когда за ней начинает охоту злая графиня, решившая поработить «рыбку», герою приходится отказаться от мечты о легких деньгах и в итоге пожертвовать всем ради любви. Режиссером картины выступит Борис Милованов, продюсером – Максим Рогальский. Главные роли исполнят Павел Табаков и Анастасия Красовская. Военная драма ВОЖАК Александра Галибина расскажет историю взросления одиннадцатилетнего саамского мальчика, а также поведает о долге перед отечеством и семьей. В основе сюжета лежит подвиг бойцов оленетранспортных батальонов, состоявших из представителей коренного саамского народа Кольского полуострова, а также ненцев и коми. Среди всех участников очных защит ВОЖАК получил самую высокую оценку заявки от экспертов – 93 балла. В то время как ЧЕРНОЙ КУРИЦЕ поставили 53 балла, а ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ – 52.

По 70 млн рублей выделили 36 фильмам – 12 детским картинам и 24 недебютным проектам. Из детского кино министерство культуры поддержит сказочную ленту ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 2, продолжение фильма Александра Войтинского со Светланой Ходченковой в главной роли. В сиквеле появится взрослая версия Пети, которая возникнет в результате ритуала «перепекания». Ее сыграет Никита Кологривый, к роли Кощея вернется Юрий Колокольников. «Я волновался, конечно, но втайне надеялся на успех, потому что у нас родилась остроумная и киногеничная идея для второй картины. К тому же теплый прием первого проекта тоже добавлял шансов. Настрой был боевым. Мы очень верим в свой фильм, – рассказывает режиссер картины Александр Войтинский. – Думаю, если бы не получили субсидию, то попытались бы привлечь частных инвесторов. Конкурс был достойный. Не могу назвать своих коллег конкурентами – мы скорее участники одного большого дела. И многие классные фильмы получили поддержку».

Также субсидию предоставят третьему фильму франшизы о дружбе мальчика и лиса, МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА Анны Курбатовой. На этот раз герои столкнутся с отравлением животных из-за открытия фабрики игрушек. «Было очень радостно получить поддержку на продолжение истории о приключениях мальчика Саши и лиса Рыжего. Если судить по проектам, которые были рядом с нами на питчинге, наблюдается довольно высокий средний уровень картин. Заметно, что подготовка людей к питчингу с каждым годом растет, – подводит итоги участия в конкурсе продюсер фильма Григорий Подземельный. – Сегодня сложновато с частными средствами, поэтому без плеча госфинансирования трудно что-либо спланировать. Если бы мы не получили поддержку, то, думаю, пришлось бы ждать следующего конкурса. Но в случае нашего проекта была высокая вероятность того, что мы не стали бы его дальше подавать. В главной роли у нас молодой артист, который быстро растет. И поэтому нам была принципиально важна поддержка именно в этом году. Было необходимо соблюсти хронологическое соответствие, чтобы взросление героя совпало с событиями нашего сценария». Первый фильм франшизы был поддержан Фондом кино, второй – Минкультуры, и, по мнению продюсеров, среди компаний-нелидеров шансов получить поддержку у картины было бы значительно меньше. «Все-таки в основном конкурсе Фонда кино довольно много высокобюджетных проектов. А в детском конкурсе, в рамках которого мы получали субсидию на первую картину, мы могли не пройти проверку на рейтинг 6+. Наш герой уже вырос и сам сюжет стал немного взрослее. С точки зрения прокатного рейтинга конкурс минкульта подходил нам больше», – пояснил Григорий Подземельный.

Ведомство также выделит финансирование на создание спортивной драмы ЧЕМПИОН Владимира Щеголькова и «Студии ON Фильм». Рузиль Минекаев сыграет в картине паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова, преодолевшего тяжелый физический недуг и победившего на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Четыре детских военных фильма получили субсидию Минкультуры. ХРАНИТЕЛИ НЕВЫ от режиссера Ирины Гобозашвили и продюсеров Владимира Пермякова, Андрея Семенова и Ильи Куликова (кинокомпания «Легио Феликс») расскажет о группе беспризорных подростков в блокадном Ленинграде, которые занимаются спасением памятников культуры. Создатели военной драмы ОТЕЦ работают над военно-патриотическим приключенческим фильмом ПЕРНАТЫЕ ГЕРОИ о фронтовой голубиной почте. В центре повествования – девочка Лида и почтовая голубка, которая становится связующим звеном между партизанами и оккупированным городом. Режиссером фильма выступит Павел Иванов, продюсерами – Татьяна Яковенко и Константин Дыдышко. Постановщик ЦИНГИ Владимир Головнев получил средства на производство драмы ЗАВТРА БУДЕТ СОЛНЦЕ. Главная героиня картины живет в деревне и хочет найти отца, пропавшего в Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Когда в деревню приезжает труппа ленинградского балета, девочка видит в этом возможность отправиться на поиски отца. В основе военной драмы РОБИНЗОНЫ Евгении Юстус лежит повесть Софьи Радзиевской «Болотные робинзоны». История расскажет о жителях белорусской деревни Малинки, которые во время Великой Отечественной войны спасаются от фашистов на острове, затерянном среди болот. После уничтожения деревни несколько героев и спасенных малышей оказываются отрезанными от внешнего мира и учатся выживать, ожидая прихода советских партизан. В картине сыграют Федор и Виктор Добронравовы, Ирина Розанова и Ирина Пегова. Бюджет проекта составляет 100 млн рублей. ЗАВТРА БУДЕТ СОЛНЦЕ и ХРАНИТЕЛИ НЕВЫ получили высокую оценку экспертов по итогам очной защиты – 77 и 76 баллов соответственно, в то время как РОБИНЗОНЫ – 69 баллов, ПЕРНАТЫЕ ГЕРОИ – 64 балла.

Теме зависимости детей от интернета, а также важности общения и умения работать в команде посвящена поддержанная ведомством приключенческая лента ИГРА В ХАРТС Ольги Ланд и компании «Родарс Фильм». По сюжету, дети проходят многоуровневый квест, победителю которого обещано исполнение желания, однако во время игры одна из девочек пропадает. В центре научно-фантастического технотриллера ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ – трое школьников из России, Китая и Индии, которые собирают вечный двигатель Кулибина и вступают в противостояние с корпорацией, желающей завладеть их разработкой. Режиссером картины с бюджетом в 99,6 млн рублей станет Александр Якимчук, продюсерами – Алексей Козлов и Александр Афанасьев. Проект задуман как первая часть тетралогии, а дальнейшее развитие истории планируется в странах БРИКС. Обе ленты были оценены экспертами на 60 баллов – самый низкий показатель среди заявок, прошедших отбор.

Компания «Вифсаида» и режиссер Виктория Фанасютина получили субсидию на создание 100-миллионной семейной картины МИРАМОРЕ по одноименной книге детской писательницы Алены Кашуры. Девочка Мира узнает, что ее дедушка живет в пансионате для престарелых, и решает исполнить его мечту – отправиться вместе с ним к морю. Создатели хотят показать детям, что пожилым людям необходимы внимание и забота. Картина получила 73 балла от экспертов.

Актеры будут играть животных в костюмах, а театральная стилистика соединится с кинематографическими и клиповыми решениями в музыкальной сказке НЕТАКУСИК Никиты Владимирова. Главный герой истории – зеленый щенок, которого окружающие отвергают из-за необычной внешности. Он мечтает найти друзей и дом, а ради любви почти готов стать другим, однако большое приключение помогает ему понять, что настоящие друзья принимают тебя таким, какой ты есть. В актерском составе заявлены Мария Смольникова, Михаил Галустян, Ирина Пегова, Павел Деревянко и Дмитрий Дюжев. Хотя эксперты на очной защите и выразили сомнение в том, что подобный экспериментальный проект стоит снимать на государственные средства, он все же получил финансирование министерства культуры.

Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Алексей Чадов, Дмитрий Хрусталев, Станислав Дужников и Анна Уколова сыграют в драмеди АВТОБУС ПО ИМЕНИ «СЧАСТЬЕ» от продюсера Ольги Погодиной и компании «Ода Фильм Продакшн». Самоуверенный бабник и прожигатель жизни, привыкший ни перед чем не останавливаться и не считаться с правилами, встречается с детьми, и его привычный мир рушится: ему приходится пройти череду испытаний и постепенно отказаться от легкомысленного отношения ко всему, чтобы доказать, что он способен отвечать не только за себя. Бюджет проекта, оцененного на 60 баллов, составляет 200 млн рублей.

Самые высокие после ВОЖАКА рейтинги экспертов на питчинге – от 80 до 82 баллов – получили шесть фильмов. На их создание выделили субсидии в размере 70 млн рублей. На 82 балла эксперты оценили лирическую комедию НЕ БОЙСЯ, ПАПА! (студия «Горький Фильм») по книге Максима Цхая «Про папу» и военную драму ТУТА («Сайсары Синема»). По сюжету картины НЕ БОЙСЯ, ПАПА!, взрослый сын приезжает в родной дом ухаживать за пожилым отцом, который после смерти жены остался совсем один. Режиссером фильма выступает Александр Котт, а исполнителем главной роли и креативным продюсером станет Александр Петров. В продюсерском составе проекта с бюджетом в 229 млн рублей также заявлены Юлиана Слащева, Александр Бондарев и Иван Голомовзюк. Интересно, что картины Киностудии Горького были единственными получателями максимальной субсидии – 100 млн рублей – в предыдущие два года: в 2025-м такую поддержку выделили ВЛЮБЛЕННЫМ, в 2024 – БОЛЬШОЙ ВОЛНЕ и НОВЕЙШИМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА В ГОРАХ КАВКАЗА. В этот раз проекту студии выдали 70 млн. Якутская военная драма ТУТА основана на реальных событиях, произошедших на СВО. Младший сержант с позывным «Тута» отправляется спасать окруженных товарищей в селе Трудовое. После гибели боевого друга он остается один среди разрушенных домов, получив ранение и потеряв связь со своими. В течение семи дней Тута борется за жизнь, пытаясь сохранить память о погибших однополчанах, выполнить свой долг и вернуться к жене и пятерым детям. В режиссерском кресле – Михаил Лукачевский (ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ). Среди референсов создатели называют ИДИ И СМОТРИ, В ТЫЛУ ВРАГА, 1917 и МАЛЫШ. Еще одну возможность взглянуть на людей, защищающих сегодня Россию, по словам создателей, предоставит роуд-муви ЛИЧНО В РУКИ от Продюсерского центра «Ленфильм», который эксперты оценили на 81 балл. Фильм Дарьи Масловой рассказывает про бойца с позывным «Повар», получившего приказ передать письмо на гражданку.

81 балла от экспертов удостоилась новая картина режиссера Владимира Мункуева (КОНЧИТСЯ ЛЕТО) – историческая судебная драма ЗИМНЯЯ ДОРОГА. В основу сюжета легла последняя битва Гражданской войны – судебный процесс над генерал-лейтенантом Анатолием Пепеляевым и офицерами его Сибирской добровольческой дружины, которые после провала якутского похода оказались на скамье подсудимых в Чите. Сценарий исследует темы вины, гуманизма, достоинства перед лицом смерти и человеческого выбора в условиях гражданской войны. Роль Пепеляева исполнит Григорий Добрыгин, а красного командира Ивана Строда сыграет Юра Борисов. Бюджет картины студии Look Film составляет 140 млн рублей.

По 80 баллов получили драма КАЛЯЗИН («Кинокомпания Смена») и танцевальная мелодрама РАКАМАКАФО («Рента»). КАЛЯЗИН Рауля Гейдарова (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА) рассказывает историю бывшего шахматного гения, которому выпадает второй шанс, когда по стечению обстоятельств он побеждает чемпиона Канады. Продюсером проекта выступит Екатерина Голубева-Польди. Создатели рассчитывают на фестивальный успех картины. В центре повествования РАКАМАКАФО – 45-летний москвич, который когда-то оставил увлечение брейк-дансом и решил стать взрослым и серьезным. Но однажды прошлое возвращается в лице дочери покойного друга, приезжающей покорять танцевальную Москву. Ей нужна помощь, а главному герою предстоит разобраться в себе и понять, почему когда-то разбились его мечты. Режиссером и автором сценария картины выступает Сергей Ильин (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ), а продюсерами – Павел Буря и Анастасия Кинс.

Среди получателей субсидии в 70 млн рублей экспертами также высоко была оценена драма БИОН. КОСМОС-1514 Евгения Стычкина о привлечении обезьян для решения задач космической программы в сухумском НИИ. Бюджет проекта оценивается в 200 млн рублей. Фильму поставили 78 баллов. На 77 баллов оценили военную драму СУДЖА от компаний «Время кино» и «Военфильм», основанную на реальной истории освобождения города в августе 2024 года. Когда в Курской области начинаются диверсии украинских войск, после гибели родителей и исчезновения жены с ребенком снайпер вместе с северокорейскими спецназовцами организует сопротивление. Главную роль исполнит Максим Сапрыкин, также в картине сыграют Гела Месхи, Илья Коробко и корейские актеры. Режиссер – Вячеслав Кириллов, продюсеры – Игорь Угольников и Вадим Олейник. Так же высоко эксперты оценили еще одну военную драму об СВО, ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО – историю о любви, долге и преемственности поколений. После гибели офицера Мурата Чачева его возлюбленная, врач Настя, сама берет в руки оружие ради памяти любимого и защиты страны. Среди референсов создатели называют БАЛЛАДУ О СОЛДАТЕ, ВОЗДУХ и ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. Режиссером картины с бюджетом в 94 млн рублей выступит Наур Гармелия (ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА).

Команда фильма НЕ ПО-ДЕТСКИ – режиссер Анна Матисон и исполнитель главной роли Сергей Безруков – получила финансирование на создание сатирической ленты ГЕНЕРАЛЬНЫЙ, которую предполагается снять одним планом. Проект расскажет о закулисных интригах главной телепремии страны. Также в картине сыграют Елена Морозова, Алексей Дворянский, Дина Корзун, Даниил Воробьев, Алексей Розин, Аглая Тарасова.

Режиссер и сценарист Борис Акопов получил субсидию, а также высокую оценку экспертов для фильма-балета ЗОЛУШКА на музыку Сергея Прокофьева. Действие проекта с бюджетом в 166 млн рублей развернется в современном мире, а профессиональные артисты классического балета расскажут историю без диалогов – с помощью музыки и хореографии. Традициям советского фантастического кино наследует лента НИИ «ВЕГА» от режиссера Полины Лазаревой и компании «Новые люди». По сюжету, главный герой становится случайным свидетелем полета НЛО и вскоре оказывается в НИИ «Вега», где занимаются изучением неопознанных летающих объектов. Бюджет картины – 145 млн рублей.

Также эксперты высоко – на 70–74 балла – оценили заявки следующих проектов. В драме ГЛАВНЫЙ БОЙ Владимира Рудака бывшая чемпионка по боксу сбегает из мегаполиса в родной город. Здесь ей предстоит вернуть доверие человека, которого она когда-то предала. Только он может помочь ей побороть страх поражения и взять реванш. Спортивная экшн-драма НА ОДНОМ ДЫХАНИИ (компания «12 Кадр») посвящена синхронному плаванию. В центре истории – три юные спортсменки, мечтающие попасть из резерва в основной состав национальной сборной. Роли в фильме исполнят Полина Цыганова, Диана Енакаева, Антон Рогачев, Варвара Володина и Марина Александрова. Режиссером проекта с бюджетом в 121,5 млн рублей станет Артем Соловьев, продюсером – Арсений Овчинников.

Военный фильм с элементами рок-оперы ХОЖДЕНИЕ В ОГОНЬ Андрея Головкова расскажет о режиссере монтажа на телевидении, который пишет стихи о войне, знакомой ему по репортажам. Романтизируя боевые действия, он отправляется в зону СВО, где сталкивается с реальной болью, гибелью товарищей и страхом. Этот опыт заставляет его переосмыслить представления о героизме и служении Родине. В основу проекта легли воспоминания Семена Пегова и стихи Александра Проханова. Бюджет картины компании «Говорит и показывает» составляет 100 млн рублей. Еще один проект об СВО, остросюжетная драма ПТИЧКА («Кедр Про»), повествует о молодом дроноводе, который создает оригинальный летающий аппарат. Режиссером фильма станет Глеб Пускепалис.

В центре шпионской военной драмы ПРАВЫЙ БЕРЕГ от «Дуэт Продакшн» – сотрудники НКВД, которые защищали город во время Сталинградской битвы в 1942 году. Начальник областного управления НКВД и его помощник ведут борьбу с диверсантами, агентурой и хаосом, сопровождающими приближение фронта. Режиссером картины с бюджетом в 143 млн рублей заявлен Денис Елеонский. Военная драма ВОРОНИЙ МОСТ от компании «Вико-Фильм» расскажет о сопротивлении советских женщин-военнопленных в нацистском концлагере Равенсбрюк. В нечеловеческих условиях героини продолжают бороться за жизнь и достоинство. В актерском составе фильма заявлены Дарья Верещагина, Валентина Теличкина, Маша Кошина, Линда Лапиньш и Владимир Мишуков. Режиссером проекта с бюджетом в 164,8 млн рублей выступит Евгений Звездаков.

Жанры семейной драмы, триллера и детектива будет сочетать новая картина Никиты Грушина (НОВЫЙ ДОМ) ТАМ БУДЕТ САД («Кинокомпания Атлантик»). Константин Хабенский сыграет там главного инженера компании, занимающейся сносом зданий методом контролируемого взрыва. Герою предстоит спасти сына в исполнении Макара Хлебникова.

Фантастическая драма БОЛЬШЕ ТРЕХ от «Иней Продакшнс» по сценарию Андрея Золотарева расскажет о недалеком будущем, когда ООН запускает глобальную систему искусственного интеллекта «Судья», призванную обеспечить справедливость и безопасность. Однако система принимает решение разделить Землю на зоны, в каждой из которых может жить не больше трех человек. В центре истории – семья из трех героев, чей мир рушится, когда к ним приходит загадочный мальчик. На главные роли утверждены Сергей Гилев и Ангелина Поплавская. Режиссером фильма выступит Алексей Голубев. «Три года мы шли к тому, чтобы БОЛЬШЕ ТРЕХ ожил на экранах, и поддержка минкульта подтверждает, что проект нужен. В министерство мы подавались впервые и приложили все усилия, чтобы все сделать правильно, очень внимательно отнеслись к документам. Отбор был конкурентным, заявок много, уровень чувствовался. Проекты коллег подробно я оценивать не буду, скажу лишь, что приятно оказаться среди сильных заявок, – сообщает продюсер картины Алена Акимова. – Если бы мы не получили субсидию, приступили бы к съемкам в любом случае: искали бы партнеров и другие источники финансирования. Сроки и масштаб, возможно, пересмотрели бы, но от идеи не отказались бы. Мы очень верим в этот фильм, он для нас слишком важен, чтобы от него отказываться». Говоря о том, почему проект участвовал в конкурсе министерства культуры, а не Фонда кино, Алена Акимова отмечает, что БОЛЬШЕ ТРЕХ – коммерческая история, и фонд мог бы поддержать ее в этом смысле. «Но в большей степени картина ориентирована на исследование человеческих ценностей, семьи и того, что делает нас людьми. Нам всегда казалось, что именно такие фильмы по содержанию ближе приоритетам минкульта. Поэтому конкурс министерства стал для нас естественным выбором, и мы рады, что нашу ленту услышали», – поясняет продюсер.

Историю о любви в середине жизни и о том, что даже в кризисном возрасте все только начинается, расскажет лента БАЛЛАДА О ЛЮБВИ Андрея Зайцева (киностудия «Сентябрь»). В центре повествования – двое разведенных людей, которые уже не раз обжигались в любви и уверены, что больше никогда никого не встретят и не смогут полюбить по-настоящему. Бюджет картины составляет 148 млн рублей, от Минкультуры получено 70 млн. Байопик ВЕРА МУХИНА посвящен жизни выдающегося советского скульптора-монументалиста и сосредоточится на периоде, когда Мухина создавала знаменитую статую «Рабочий и колхозница». Режиссером проекта выступает Лина Арифулина. Ведущие роли исполнят Александра Урсуляк, Алексей Розин, Павел Гайдученко и Артем Ткаченко.

Поэтическую трагикомедию РУССКОЕ ПОЛЕ в духе ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ и НЕБЕС ОБЕТОВАННЫХ планируют снимать режиссер Радда Новикова и продюсер Константин Серебряков. Летом на заброшенном поле встречаются двенадцать незнакомцев. Каждый приезжает за своим: кладом, памятью, землей, фильмом или отцом. Жара постепенно разрушает внешнюю вежливость, обнажая самые постыдные тайны героев. 70 млн рублей министерство культуры выделило на создание 125-миллионной военной драмы СЫН СОЛДАТА («АК Фильм»). По сюжету, одиннадцатилетний Витя и его младшая сестра Надя во время СВО оказываются одни в лесу в тылу врага. Они стараются выжить, пока мама пытается их найти, а разведчики идут на риск и жертвуют собой ради спасения детей.

Субсидию в размере 65 млн рублей министерство культуры предоставило на производство трех фильмов из конкурса недебютных проектов. Романтическую комедию ПИТЕР, ЛЮБОВЬ МОЯ от режиссера Полины Кондратьевой (ЧИСТЫЙ ЛИСТ), сценариста Екатерины Мавроматис и продюсера Игоря Толстунова называют оммажем ПИТЕР FM. По сюжету, работающая в архитектурном бюро девушка сталкивается с претензиями заказчика нового проекта и не подозревает о том, что он и парень, с которым она случайно знакомится по телефону, – один и тот же человек, ведущий культовый подкаст. Роли в картине сыграют Эюб Фараджев, Евгения Леонова, Елизавета Базыкина, Артем Кошман, Никита Полицеймако, Софья Лебедева, Евгений Цыганов, Екатерина Федулова и Ирина Рахманова.

Лирическая комедия ЖИЛ-БЫЛ Я… (студия «Автор») расскажет о кукольнике, чьи анализы путают с результатами другого человека, и герой решает жить на полную катушку. Главную роль в картине Михаила Косырева-Нестерова исполнит Александр Яценко. Интересно, что студия «Автор» с фильмом ЖИЛ-БЫЛ Я… уже числилась среди победителей питчингов Минкультуры в прошлом году и должна была получить 70 млн рублей. Главные роли в экранизации рассказа Дениса Осокина ОТЛИЧНИЦА (кинокомпания «Стелла») исполнят Евгений Ткачук и Милена Галкина. По сюжету, после тихого развода родителей, о котором дочь не знает, она вместе с папой отправляется в путешествие по родным краям и целому свету. Героиня с рождения не слышит, и между ней и отцом существует свой язык – жестов, тепла и любви. Режиссером фильма выступит Станислав Светлов (ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ).

По 60 млн рублей получили драма ФИЛАРЕТ («Каламата Фильм») о семинаристе, по неосторожности ставшем виновником аварии, и его наставнике, священнике Гаврииле, который берет вину на себя, а также региональный детский фильм ДИВ («Регион-Студия») по татарским и башкирским сказкам.

Министерство культуры также поддержало создание детского спортивного фильма СОПЕРНИКИ (компания «Киновайб», 57 млн рублей) и исторической драмы СИСТЕМА (компания «Телекино», 55 млн рублей). В СОПЕРНИКЕ Марии Пелиной юный гонщик после аварии устраивается на конный завод, встречает там коня Бравого и начинает готовить его к забегу. О создании актерской системы Станиславского, преданности искусству, поиске собственного пути и работе над легендарной «Принцессой Турандот» расскажет СИСТЕМА Алексея Камынина (ХАНДРА). В центре повествования – противостояние Константина Станиславского и его ученика Евгения Вахтангова, которому учитель поручает создать театральную студию для практической проверки своей системы.

По 50 млн рублей получили шесть победителей конкурса дебютного кино. На 71 балл эксперты оценили комедию 18 МИНУС («Дарфильм»), посвященную поколению современных тридцатилетних, которые никак не могут повзрослеть. В небольшом городе дети, родившиеся в 1991 году, после тринадцати лет перестают биологически расти. Так появляется целое поколение «нерастишек» – взрослых людей, навсегда оставшихся в детских телах и не вписывающихся в привычные представления общества о норме. Художественным руководителем и одним из продюсеров картины стал Гоша Куценко. В актерский состав вошли Сергей Федоров, Вера Чернявская, Дмитрий Белоцерковский, Юлия Серина, Олеся Железняк и сам Куценко. Режиссером выступает Денис Курлаев.

70 баллов получила драма СРЕДА ОБИТАНИЯ кинокомпании «Смена». В центре повествования – тринадцатилетняя Сима, которая сбегает из детского дома в поисках приемных родителей, переставших выходить на связь. Потеряв доверие к людям, девочка встречает мальчика из благополучной семьи, который может помочь ей обрести долгожданный дом. Режиссер и сценарист картины – Полина Капантина. Продюсерский центр «Прогресс» получил поддержку на производство драмеди ДЕДЛАЙН. По сюжету, школьница сбегает из дома, чтобы попасть на музыкальный конкурс, в котором ей запретил участвовать отец. Девушка талантливо играет на барабанах и не намерена отказываться от своей мечты. В дороге она встречает пенсионера, который спешит на собственные похороны: неизлечимо больной мужчина воспринимает путешествие как подготовку к уходу из жизни. Режиссером картины выступает Эдуард Казарян.

Кинокомпания «Наша молодежь» представила драму МАРИЯ, посвященную земной жизни матери Иисуса Христа. Фильм охватит ключевые события ее жизни – от зачатия и Рождества Пресвятой Богородицы до Введения во Храм, обручения с Иосифом, Благовещения и Рождества Иисуса. Режиссером картины выступает Наталья Смирнова, художественным руководителем – Александр Прошкин. Одну из главных ролей исполнит Владимир Стеклов.

Продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют» получил финансирование на создание двух проектов. В центре мистической драмы ЭТО ТВОЕ Марии Стрельцовой – сотрудница органов опеки, которая после смерти сестры и загадочной болезни глухонемой дочери возвращается в родную деревню на севере Архангельской области. Здесь ей предстоит столкнуться с семейными тайнами и унаследованным даром целительства. Комедийная драма Ильи Почкаева ЭТО НЕ СВАДЬБА посвящена отношениям родителей и детей. По сюжету, Паша уже восемь лет состоит в отношениях со своей партнершей, у пары есть ребенок, но предложение руки и сердца герой делает только сейчас. Продюсером двух картин центра выступает Виктор Татарский.

По 40 млн рублей министерство культуры выделило еще пяти дебютным картинам и НЕЗНАКОМЦАМ из конкурса авторского кино. Наиболее высоко (71–78 баллов) экспертами были оценены НЕЗНАКОМЦЫ, РЫБЫ ТАНЦУЮТ («Кинокомпания Альянс»), ДАНСАН 342 (Кинокомпания СТВ) и МИРИАДА («Артлайт»).

Мелодрама РЫБЫ ТАНЦУЮТ расскажет о сложных отношениях матери и дочери. После семейной ссоры мать, почувствовав себя ненужной, исчезает и отправляется в город своего детства. Дочь пускается на ее поиски и по дороге постепенно узнает ее прошлое, знакомясь с женщиной, какой та была в молодости. Главные роли в фильме исполнят Анна Михалкова и Вера Енгалычева. Режиссером и сценаристом выступит Юлия Корунская. Художественный руководитель проекта – Иля Малахова, продюсеры – Максим Королев и Ольга Журавлева.

В драме ДАНСАН 324 героиня впервые приезжает к отцу в Южную Корею, где он живет уже двадцать лет. Ася хочет понять, остались ли они семьей или за годы разлуки стали чужими людьми. За это время отец создал вокруг себя собственный мир – причудливую смесь России и Кореи, прошлого и настоящего. Режиссер и сценарист проекта – Анна Сельянова, художественный руководитель и продюсер – Сергей Сельянов, сопродюсер – Григорий Сельянов. Отца и дочь сыграют Евгений и Полина Цыгановы. Съемки картины уже начались и проходят в Южной Корее.

Драма МИРИАДА расскажет о некогда успешном писателе, который вместе с сыном приезжает в Санкт-Петербург, чтобы издать книгу о друзьях, погибших во время войны в Абхазии. Однако никто не готов публиковать его произведение, и ради выхода книги Анри приходится отказаться от авторства в пользу заклятого врага и конкурента. Режиссером картины выступает Атана Агрба («Как я познакомился со своей мамой»). Главные роли исполнят Петр Федоров и Сергей Гилев.

Триллер НЕЗНАКОМЦЫ («Каламата Фильм») представляет собой слоубернер о человеке, переставшем узнавать свою семью. Режиссером станет Зака Абдрахманова, продюсерами – Олег Маловичко и Иван Самохвалов. Бюджет производства составляет 60 млн рублей. В числе референсов – РОД МУЖСКОЙ, УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ и ОНО ПРИХОДИТ ЗА ТОБОЙ.

Поддержанное ведомством приключенческое фэнтези АВТОР В СТРАНЕ ЧУДЕС («Алетейя») основано на реальном двухмесячном путешествии Льюиса Кэрролла в Россию в 1867 году. Писатель отправился туда, чтобы встретиться с митрополитом Московским Филаретом, и, согласно замыслу авторов, эта поездка изменила его мировоззрение. Режиссером фильма выступит дебютант Руслан Янковский, художественным руководителем – Павел Лунгин. Среди утвержденных актеров – Рузиль Минекаев, Валентина Ляпина, Константин Плотников и Софья Эрнст. Проект с бюджетом в 71,5 млн рублей поддерживает Русская православная церковь. Музыкальный фильм ПРАЙМ-ТАЙМ («Саш Муви») основан на одноименном спектакле Московского музыкального театра. В центре повествования – восемнадцатилетняя девушка из провинциального города, которая отправляется в столицу ради участия в музыкальном конкурсе. За внешним блеском телевизионного шоу героиня обнаруживает жестокую машину по производству зрелищ. Режиссером картины выступает клипмейкер Константин Черепков. Бюджет составляет 160 млн рублей.

20 млн рублей министерство культуры предоставило компании «Кинотека» и продюсеру Георгию Малкову на завершение производства фильма КУРЬЕР, современной экранизации повести Карена Шахназарова. 10 млн получила Студия игрового кино «Краски» на постпродакшн военного детского фильма СУВОРОВЕЦ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ, продолжения картины СУВОРОВЕЦ 1944. Летом 1945 года герой возвращается в родную деревню и понимает, что ей грозит опасность. Во время собственного расследования он влюбляется в новенькую девочку Леру, а затем оказывается вынужден искать пропавшего лучшего друга Малька и защищать девушку, которая ему дорога. Главные роли в фильме исполнили Всеволод Казанцев и Виталия Корниенко. Режиссером и автором сценария выступил Денис Казанцев, продюсером – Денис Вязников. Несмотря на небольшие размеры субсидии, проекты получили высокую оценку экспертов: КУРЬЕРУ поставили 74 балла, СУВОРОВЦУ – 72.

МИНКУЛЬТ В ПРОКАТЕ

Как видно из документов министерства, его ведущий приоритет на данный момент – создание патриотического кино, соответствующего государственной политике в области культуры. Поэтому результаты картин в прокате и на фестивалях отходят на второй план. Но если проанализировать интерес зрителей к поддержанным Минкультуры фильмам, можно заметить, что самыми успешными становятся детские проекты. Так, в 2026 году лидером по сборам стала семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, заработавшая 69,2 млн рублей и привлекшая 202 тысячи человек. А за последние пять лет наиболее успешным по выручке и количеству зрителей стало фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, освоившее 604 млн рублей и собравшее у больших экранов 2,374 млн человек.

Второе место по сборам в этом году досталось комедии НЕ ПО-ДЕТСКИ Анны Матисон с Сергеем Безруковым в роли шоумена, который ради спасения своей репутации должен заслужить прощение девочки-сироты, победившей в музыкальном конкурсе. Релиз довел свою кассу до 32,3 млн рублей, а посещаемость – до 77 тысяч зрителей. На третьей и четвертой строчках разместились спортивные картины ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ (22,3 млн рублей и 25 тысяч зрителей) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (19,8 млн рублей и 59 тысяч зрителей).

В то же время и поддержанное ведомством в большом количестве военное кино – о ВОВ и об СВО – в конечном счете находит своего зрителя. В 2026 году ОТЕЦ заработал 17,3 млн рублей и заинтересовал 26 тысяч человек. А проекты об СВО ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ и СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА освоили по 4 млн каждый и привлекли 10 тысяч и 17 тысяч зрителей соответственно. В этом году министерство культуры поддержало создание еще семи картин об СВО и семи – о Великой Отечественной войне. Задачу соответствия приоритетным темам господдержки эти проекты уже выполнили, а в следующие два-три года можно будет оценить, насколько фильмы окажутся востребованы у публики.

В этом году результаты поддержанных министерством картин оказались крайне невысокими – сборы ни одной из них не смогли превысить 100 млн рублей. В прошлом году это удалось сделать релизу ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ, а также ромкому СВОДИШЬ С УМА. В 2024-м – фильмам ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ и Я – МЕДВЕДЬ. Ни один фильм 2026 года не смог попасть в топ-20 самых успешных за последние пять лет проектов, созданных при участии Минкультуры. Список c большим отрывом возглавляет БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР. На втором месте оказался триллер о выживании ОДНА с кассой в 355 млн рублей. Третью позицию заняла военная драма НЮРНБЕРГ, заработавшая 334 млн. Четвертое место досталось семейной комедии АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (327 млн), пятое – спортивной драме МИСТЕР НОКАУТ (316 млн).

Самые высокие бюджет и субсидия оказались у НЮРНБЕРГА – 674 млн и 445 млн рублей соответственно. Стоимость производства ВАСИЛИСЫ И ХРАНИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ достигла 525 млн, а господдержка – 50 млн. 300 млн рублей потратили на создание военной драмы 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ, министерство культуры компенсировало 60 млн.

ПРИЗЫВ К ОТВЕТУ

В то же время, как заметили «Ведомости», министерство культуры стало активнее подавать судебные иски к кинопроизводителям за неисполнение или нарушение обязательств после получения субсидий. Согласно данным картотеки арбитражных дел, с января по ноябрь 2025 года было подано шесть исков, а в 2026-м – почти в два раза больше, одиннадцать.

Так, в прошлом году Минкультуры потребовало в суде взыскание с компании «Гарпастум» субсидии в размере 50 млн рублей, предоставленной на создание фильма ДЕЛО БЕЙЛИСА, и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 27,2 млн. Подали в суд и на «Аннико Филмс» по поводу выплаты неустойки в размере 11,4 млн рублей, возникшей при производстве картины ДЕВКА-БАБА: КУКЛА-ЧАРОДЕЙКА. К «Скай Артс» был подан иск по взысканию неустойки в 7,9 млн рублей за нарушение сроков предоставления отчетности по фильму ОСТРОВ ЮРЬЕВА. Также ведомство открыло дело против «Алюжн медиа» по выплате неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 6,4 млн по проекту ВЕТЕР. Кроме того, министерство обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с иркутской компании «Масс-фильм» субсидии в 3 млн рублей, выданной на производство неигровой картины ХРАНИТЕЛИ СИБИРСКОГО ТИБЕТА и процентов в размере 786 тысяч, а также потребовало от той же компании возврата субсидии в 2,4 млн рублей и процентов в 636 тысяч за документальный проект «Любовь и лед». Минкультуры также подало в суд на краснодарское творческое объединение «Сталкер» о взыскании неустойки в размере 264 тысяч рублей за неигровой фильм ЛЕГЕНДА О ДАНКО. ПУТЬ РУССКОГО ДОБРОВОЛЬЦА.

В 2026 году министерство подало судебный иск к Студии национального кино и телевидения «Русское поле» по возврату субсидии в 100 млн рублей, выданной в 2022-м на создание фильма ВАСИЛИЙ ТЕРКИН, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 43,6 млн. От компании «КиноПроГрупп» потребовали вернуть субсидию в 90 млн рублей, предоставленную на создание картины СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ, и выплатить проценты в сумме 39,2 млн. Также Минкультуры подало иск к «Артком Медиа» о возврате субсидии в 67 млн рублей и процентов на 20,5 млн, а также потребовало взыскания денежных средств с «Монументал Вижн». Кроме того, ведомство обратилось в суд с требованием к компании «Октагон» вернуть субсидию в размере 40 млн рублей и выплатить проценты в сумме 15,4 млн. Призвали к ответу и компанию «Пассажир» из-за неустойки в 20,2 млн рублей, возникшей при создании картины ЗА НАШИМ ДОМОМ САД. Два иска были поданы к «Арк Пикчерс»: о взыскании неустойки в размере 17,1 млн рублей за производство фильма ВЫГОТСКИЙ и в размере 2,4 млн – за документальный проект КОММУНАРКА. В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНИ. От кинокомпании «Телесто» потребовали выплатить неустойку в 10,5 млн рублей за нарушение сроков исполнения обязательств по созданию картины ЧУЧЕЛО. Взысканию в судебном порядке просрочки в сумме 24 млн подверглась и компания «Камер-Тон-Фильм-Русь».

То есть если в 2025 году о возврате субсидии, а значит, о неснятом полнометражном фильме речь шла только в одном случае, то в 2026-м – в четырех. Увеличение количества судебных исков от Минкультуры частично связано с проблемами, возникающими у кинематографистов, но, видимо, в большей степени – с ужесточением контроля выполнения соглашений, заключенных с ведомством. «Когда минкульт подтверждает финансирование, он становится полноправным партнером проекта и вправе требовать соблюдения прописанных договоренностей. Поэтому мне кажется логичным, что контроль за исполнением обязательств становится строже: речь идет о государственных средствах, – считает Алена Акимова. – По опыту, чаще всего риски связаны со сроками производства, но они возможны и в смете, и в изменениях по ходу работы, например, в масштабе проекта, составе группы или графике съемок. Но когда договор подписан, нужно приложить все усилия, чтобы их избежать. Для нас это нормальные условия работы и мы готовы к постоянному диалогу с министерством. Наша задача – снять фильм, который оправдает доверие и государства, и зрителей».

Как отмечает Григорий Подземельный, кино стало тяжелее снимать, и привлечь финансирование из дополнительных источников, например, от платформ, теперь сложнее. «Затраты на производство продолжают расти, выделяемые бюджеты остаются на прежнем уровне. Продюсеры могли рассчитывать на определенный дополнительный бюджет, но не смогли его обеспечить. В общем, сегодня могут возникать сложности с внебюджетной частью финансирования. В итоге какие-то проекты не доводятся до конца. Думаю, это и является причиной, почему количество незавершенных проектов увеличивается и, соответственно, растет число претензий со стороны министерства. Задача минкульта в том, чтобы проекты, на которые была выделена господдержка, были реализованы. И ведомство заинтересовано не меньше самих продюсеров, чтобы кино было снято и вышло на широкие экраны», – уточняет продюсер.

«Заступлюсь за коллег. Снять кино в пределах предлагаемых бюджетов неимоверно тяжело. Каждый шаг – это мучительный выбор между качеством и бюджетом, – замечает Александр Войтинский. – Где-то надо заставить себя отступить, где-то – стоять на своем. А где? Вот и ломаешь голову, уговариваешь цеха, ищешь лазейки и хитрости. Но все равно кафтан окажется дырявым. Главное, чтобы зрители ничего не заметили».

Ряд перечисленных прецедентов, а также сам ход питчинга, за которым редакция БК Медиа следила в прямом эфире, дают четкое понимание того, что экспертиза Минкультуры и последующее наблюдение за поддержанными проектами направлены не просто на закрытие государственных потребностей согласно озвученным темам, а в том числе и на повышение качества и актуальности звучания кинопродукта, который в ближайшие годы выйдет на экраны. А к необходимости соответствия фильмов приоритетным темам господдержки продюсеры относятся с принятием. «Мы не снимаем кино под заказ: сначала у нас появляется история, а потом мы смотрим, подходит ли она под условия поддержки. Темы в конкурсе сформулированы широко, но подогнать их к любому фильму нельзя. Соответствие теме проверяется уже на этапе заявки: экспертный совет оценивает синопсис и материалы проекта», – поясняет Алена Акимова. БОЛЬШЕ ТРЕХ органично подошел приоритетным темам: в основе картины – защита ребенка, ценность жизни, достоинство человека и семья как пространство любви и ответственности. Как отмечает продюсер, фантастический мир с ИИ и цифровым контролем дает возможность говорить об этих вещах понятным зрителю языком.

«Если под тему специально что-то придумывать, мне кажется, ничего хорошего не получится. В любом случае мы изначально идем от сюжета и потом только сверяемся, насколько он соответствует возможности получения государственного финансирования, – говорит Григорий Подземельный. – И если мы понимаем, что в сюжете что-то не соответствует приоритетным темам, можно просто внести изменения в сценарий. Если изначально исходить из общечеловеческих ценностей, твоя история в одну из приоритетных тем попадет на сто процентов. Учитывая, что в нашем случае предполагается кино для детей, ничего из ряда вон выходящего мы и не думали изобретать».

«Думаю, фильм проверяется на соответствие ценностям, но это не формальная процедура, не с линейкой, а по ощущению, по общему заряду, который несет картина, – считает Александр Войтинский. – В этом смысле мне проще, потому что я режиссер, ориентированный на ценности, это мое кредо и мой профессиональный выбор. Я снимаю, чтобы увлечь зрителя и убедить его вместе с героями стать лучше, сильнее, верить в добро и победу над своими слабостями».

Фото: кадр со съемок фильма ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ

26.11.2026 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин, Вероника Скурихина