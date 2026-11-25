Режиссер Питер Фаррелли посоветовал звезде отказаться от упоминания в титрах в качестве продюсера

Релиз байопика РОККИ — ЭТО Я не обошелся без участия Сильвестра Сталлоне: по информации Puck, актер договорился о небольшой доле от прибыли картины.

Отмечается, что звезда согласилась поддержать проект после того, как режиссер Питер Фаррелли показал ему сценарий и пообещал не приступать к съемкам без его одобрения. При этом сам постановщик посоветовал Сталлоне отказаться от упоминания в титрах в качестве продюсера, чтобы у зрителей не возникло впечатления, будто актер принимал непосредственное участие в создании собственной экранной биографии.

Отдельные разногласия возникли вокруг стоимости прав на использование материалов оригинального РОККИ. Ранее Фаррелли рассказывал, что потратил около трети производственного бюджета РОККИ – ЭТО Я ($30 млн) на приобретение прав, включая знаменитую музыкальную тему. Однако продюсер оригинальной картины Ирвин Уинклер назвал гораздо более скромную сумму: по его словам, соглашение предусматривало оплату использования архивных фрагментов и воспроизведения отдельных сцен. Один из источников Puck оценил эти расходы примерно в $400 тысяч, после чего Фаррелли признал, что допустил ошибку в расчетах.

При этом Уинклер отказался от отдельного соглашения о передаче прав на собственную биографию, рассчитывая, что выход новой картины привлечет дополнительное внимание к оригинальной франшизе о Рокки Бальбоа.

На данный момент РОККИ – ЭТО Я заработал в мировом прокате $16,2 млн и удостоился редкой оценки A+ по CinemaScore.

Фото: кадр из фильма РОККИ – ЭТО Я