ММКФ объявил даты проведения в 2027 году
Автор: БК
19 ноября 2026
Прием заявок на участие откроется 20 ноября
Стала известна дата проведения Московского международного кинофестиваля в следующем году – 49-й смотр состоится с 22 по 29 апреля 2027 года.
Прием заявок на участие откроется 20 ноября и продлится до 22 февраля 2027 года. Подробности и условия — на официальном сайте фестиваля.
Фото: соцсети фестиваля
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