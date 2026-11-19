Прием заявок на участие откроется 20 ноября

Стала известна дата проведения Московского международного кинофестиваля в следующем году – 49-й смотр состоится с 22 по 29 апреля 2027 года.

Прием заявок на участие откроется 20 ноября и продлится до 22 февраля 2027 года. Подробности и условия — на официальном сайте фестиваля.

Фото: соцсети фестиваля