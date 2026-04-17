Названы победители Московского питчинга дебютантов

Автор: БК

17 апреля 2026

На 48-м ММКФ подвели итоги Московского питчинга дебютантов.

Лауреатом в категории «Полнометражное кино» стал проект Полины Лиске НЕОФИТЫ. В центре повествования – 16-летняя Майя, которая живет с отцом-иконописцем и мечтает о карьере певицы. Однако, после развода родителей музыка в ее доме запрещена.

Общий призовой фонд питчинга составил 2 млн рублей – по 500 тыс рублей в каждой секции («Полнометражное кино», «Документальное кино и сериалы», «Микродрамы», «Проекты в стадии завершения».)

Полный список победителей:

Полнометражное кино
• 1-е место – НЕОФИТЫ, реж. Полина Лиске
• 2-е место – С БОГОМ!, реж. Светлана Райская
• 3-е место – ВЫЧЕРКНУТАЯ, автор сценария Кирилл Кучинский

Документальное кино и сериалы
• 1-е место – «Катюша», реж. Всеволод Амелин
• 2-е место – «Волга-стар», реж. Ангелина Любимова, Андрей Соустин
• 3-е место – «Большой прыжок к свету», реж. Анастасия Шкитина, Ярослав Лобачев, автор сценария Лариса Кремнева
• Специальный приз – «Взрослые», реж. Анастасия Калеушева

Микродрамы
• 1-е место – «Заправка на повороте», сцен. Анастасия Нетунаева
• 2-е место – «Замуж за принца», автор сценария Елена Вахрушевская, продюсер Елена Изюмова
• 3-е место – «Секретный ингредиент», реж. Ирина Уманская

Проекты в стадии завершения
• 1-е место – «Девочки учатся бриться», реж. Ольга Панкратова
• 2-е место – «Зеленый угол», реж. Вусал Омаров
• 3-е место – «Семь дней счастья», реж. Никита Давыдов

Фото: Moviestart

