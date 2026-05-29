Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры

Проект заработал в первый день проката больше 50 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала новинка – музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). В стартовый день проката фильм о первой половине жизни поп-короля Майкла Джексона пополнил свою копилку на 53 млн рублей (95 тысяч зрителей). Подобный старт позволяет рассчитывать на 350-400 млн рублей по итогу всего уикенда.



С четвертой строчки начал свою работу отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG). Анимационный релиз записал на свой счет чуть больше 7 млн рублей (21,7 тысяч зрителей), что должно дать от 50 до 70 млн рублей за четыре дня проката.



Российский триллер ПРОПАСТЬ (NMG) расположился на шестом месте таблицы лучших релизов четверга. Заработанные им 5 млн рублей, к концу недели должны превратиться в 28-30 млн рублей.



Фото: кадр из фильма МАЙКЛ