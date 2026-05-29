top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры

Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

29 мая 2026

Проект заработал в первый день проката больше 50 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала новинка – музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). В стартовый день проката фильм о первой половине жизни поп-короля Майкла Джексона пополнил свою копилку на 53 млн рублей (95 тысяч зрителей). Подобный старт позволяет рассчитывать на 350-400 млн рублей по итогу всего уикенда. 

С четвертой строчки начал свою работу отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG). Анимационный релиз записал на свой счет чуть больше 7 млн рублей (21,7 тысяч зрителей), что должно дать от 50 до 70 млн рублей за четыре дня проката. 

Российский триллер ПРОПАСТЬ (NMG) расположился на шестом месте таблицы лучших релизов четверга. Заработанные им 5 млн рублей, к концу недели должны превратиться в 28-30 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве состоялась премьера музыкального байопика «Майкл»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: экшн «Грязные деньги» опередил всех
Подробнее
Действие второго сезона «Подслушано в Рыбинске» переместится в Выборг
Подробнее
Официальная касса России: богатые и одержимые
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 мая 2026 года
Подробнее
Победителем 79-го Каннского кинофестиваля стал «Фьорд» Кристиана Мунджиу
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Грязные деньги» предсказуемо вырвались в лидеры
Подробнее
Касса четверга: «Грязные деньги» уверенно возглавили чарт
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая
Подробнее
Кинокомпания «Среда» выходит на рынок европейского кино
Подробнее
Стали известны победители премии Гильдии кастинг-директоров за 2025 год
Подробнее
Касса России: «Грязные деньги» возглавили прокат
Подробнее
Международная касса: «Майкл» приблизился к $800 млн
Подробнее
КИОН рассказал о новинках июня
Подробнее
«Газпром-Медиа» планирует создавать общий просветительский контент вместе с китайскими партнерами
Подробнее
Выручка холдинга ON Медиа в первом квартале составила почти 7 млрд рублей
Подробнее
Фонд кино продлевает сроки приема заявок на переоборудование кинотеатров на новых территориях
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 мая
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок» представил полную программу
Подробнее