Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 мая 2026 года

Новые «Папины дочки», «Дива» от Анны Меликян и другие новинки

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила сразу четыре отечественных новинки – МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (3 сентября), СНЕЖНАЯ ВОСЬМЕРКА (21 января 2027 года), ПАПИНЫ ДОЧКИ. СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ (11 февраля 2027 года) и ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА.ТАЙНЫ ВОСТОКА (24 июня 2027 года). Военная драма ХАННА переместилась с 29 апреля 2027 года на 6 мая 2027-го.

«Вольга» поставила на 3 декабря новую работу Анны Меликян – мистическую фэнтези-драму ДИВА. Главные роли в картине исполнили Алиса Юнусова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев и Софья Лебедева.

«Экспонента Фильм» временно убрала из графика комедию ПРИГЛАШЕНИЕ. Релиз голливудского проекта с Сетом Рогеном, Оливией Уайлд, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном был намечен на 9 июля. Освободившееся место занял хоррор ПАСТЬ, ранее стоявший на 25 июня. Мистический триллер ШКОЛА ПРИЗРАКОВ переместился с 13 августа на 30 июля. Компания также заявила на 16 июля новую работу Джона Карни – музыкальное драмеди ЭТО ХИТ! с Полом Раддом в главной роли.

«Наше кино» поставило на 24 сентября историческую драму РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Ранее эту дату занимал байопик о Дмитрии Шостаковиче ШУМ ВРЕМЕНИ от режиссера Алексея Учителя, который теперь ушел на 26 ноября.

«Пионер» покажет 11 июля финальную серию аниме «Ателье колдовских колпаков» до цифровой премьеры. Помимо этого, компания выпустит прокат новое аниме «Призрак в доспехах» – с 25 июня зрители смогут увидеть первые эпизоды проекта на большом экране раньше официального показа в Японии.

«Парадиз» поставил на 30 июля мистический триллер САМУРАЙ И ПЛЕННИК Киеси Куросавы из программы минувшего Каннского кинофестиваля.

«Кинологистика» заявила на 4 июня семейную ленту ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ.

«Иллюзион кино» вновь покажет на больших экранах культовую ленту Жан-Люка Годара НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ. Релиз намечен на 6 августа.

Фото: кадр из фильма ДИВА