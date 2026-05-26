Церемония вручения Премии Гильдии кастинг-директоров: фоторепортаж

Отчет из театра Et Cetera

25 мая на сцене театра Et Cetera состоялась торжественная церемония вручения IV профессиональной Премии Гильдии кастинг-директоров, отмечающей лучшие актерские ансамбли в кино и сериалах.

Помимо основных номинаций, в специальных категориях были отмечены Марина Волович, работавшая вторым режиссером с Леонидом Гайдаем, Роланом Быковым, Константином Худяковым и Анатолием Бобровским, и продюсер Гевонд Андреасян. Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Гостями церемонии стали Аглая Тарасова, Павел Табаков, Игорь Верник, Григорий Верник, Дмитрий Чеботарев, Сергей Горошко, Дмитрий Дюжев, Мила Ершова, Виктор Хориняк, Федор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Иван Самохвалов, Александр Цыпкин, Вадим Верещагин и многие другие.

Фото: пресс-служба премии

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

26.05.2026