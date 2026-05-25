top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Стали известны победители премии Гильдии кастинг-директоров за 2025 год

Стали известны победители премии Гильдии кастинг-директоров за 2025 год

Автор: БК

25 мая 2026

Ведущим торжественной церемонии стали Маргарита Ленских и Даниил Чащин

25 мая в московском театре Et Сetera состоялась третья профессиональная премия Гильдии кастинг-директоров.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Леониду Тележинскому («Аутсорс»), а за лучшую женскую роль – Алине Ходжевановой (ФИЛАТЕЛИЯ).

Ведущими торжественной церемонии выступили глава Гильдии кастинг-директоров и генеральный продюсер премии Маргарита Ленских и режиссер Даниил Чащин.

Полный список лауреатов
• Лучший дебют – Лаура Турсунканова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Лучшая мужская роль – Леонид Тележинский («Аутсорс»)
• Лучшая женская роль – Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)
• Открытие года – Мария Камова («Москва слезам не верит. Все только начинается»)
• Театральный дебют – Евгения Леонова («Плохие хорошие»)
• Специальная номинация за вклад в профессию – Марина Волович
• Лучший национальный актерский ансамбль – Надин Цой, Владимир Голов (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Лучший актерский ансамбль мелодрамы – Борис Ржезак («Два капитана»)
• Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма – Элина Терняева, Светлана Пилипко, Дарья Кожарская («Хроники русской революции»)
• Лучший актерский ансамбль художественного фильма – Владимир Голов, Дарья Рашеева (ЛЕРМОНТОВ)
• Лучший актерский ансамбль Original+ – Юлия Дробышева («Время Счастливых»)
• Специальная номинация за мультикинематографичность – Гевонд Андреасян

Фото: кадр из сериала «Аутсорс»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве состоялась премьера музыкального байопика «Майкл»
Подробнее
Названы победители XIII премии АПКиТ
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 мая 2026 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: экшн «Грязные деньги» опередил всех
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Грязные деньги» уступили «Операции «Фортуна»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Грязные деньги» предсказуемо вырвались в лидеры
Подробнее
Касса четверга: «Грязные деньги» уверенно возглавили чарт
Подробнее
В Москве прошла церемония вручения XIII премии АПКиТ
Подробнее
Kisa Films представила на Marché du Film проект «Хакеры»
Подробнее
Новую версию «Человека-амфибии» снимут продюсеры фильма «Малыш»
Подробнее
Победителем 79-го Каннского кинофестиваля стал «Фьорд» Кристиана Мунджиу
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 мая
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 мая
Подробнее
Российский фильм «Группа крови» победил на кинофестивале в Макао
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» объявил жюри, программу и участников Кинорынка
Подробнее
ГПМ и агентство «Синьхуа» подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров
Подробнее
«Контент-клуб» и «Синема Парк» заключили мировое соглашение
Подробнее
«Газпром-Медиа» и Министерство культуры Сербии приступили к реализации совместных проектов
Подробнее
Кинокомпания «Среда» выходит на рынок европейского кино
Подробнее
Большой Казахстан и малые соседи
Подробнее