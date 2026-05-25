Стали известны победители премии Гильдии кастинг-директоров за 2025 год

25 мая в московском театре Et Сetera состоялась третья профессиональная премия Гильдии кастинг-директоров.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Леониду Тележинскому («Аутсорс»), а за лучшую женскую роль – Алине Ходжевановой (ФИЛАТЕЛИЯ).

Ведущими торжественной церемонии выступили глава Гильдии кастинг-директоров и генеральный продюсер премии Маргарита Ленских и режиссер Даниил Чащин.

Полный список лауреатов

• Лучший дебют – Лаура Турсунканова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Лучшая мужская роль – Леонид Тележинский («Аутсорс»)

• Лучшая женская роль – Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)

• Открытие года – Мария Камова («Москва слезам не верит. Все только начинается»)

• Театральный дебют – Евгения Леонова («Плохие хорошие»)

• Специальная номинация за вклад в профессию – Марина Волович

• Лучший национальный актерский ансамбль – Надин Цой, Владимир Голов (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Лучший актерский ансамбль мелодрамы – Борис Ржезак («Два капитана»)

• Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма – Элина Терняева, Светлана Пилипко, Дарья Кожарская («Хроники русской революции»)

• Лучший актерский ансамбль художественного фильма – Владимир Голов, Дарья Рашеева (ЛЕРМОНТОВ)

• Лучший актерский ансамбль Original+ – Юлия Дробышева («Время Счастливых»)

• Специальная номинация за мультикинематографичность – Гевонд Андреасян

Фото: кадр из сериала «Аутсорс»