Стали известны победители премии Гильдии кастинг-директоров за 2025 год
25 мая в московском театре Et Сetera состоялась третья профессиональная премия Гильдии кастинг-директоров.
Награда за лучшую мужскую роль досталась Леониду Тележинскому («Аутсорс»), а за лучшую женскую роль – Алине Ходжевановой (ФИЛАТЕЛИЯ).
Ведущими торжественной церемонии выступили глава Гильдии кастинг-директоров и генеральный продюсер премии Маргарита Ленских и режиссер Даниил Чащин.
Полный список лауреатов
• Лучший дебют – Лаура Турсунканова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Лучшая мужская роль – Леонид Тележинский («Аутсорс»)
• Лучшая женская роль – Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)
• Открытие года – Мария Камова («Москва слезам не верит. Все только начинается»)
• Театральный дебют – Евгения Леонова («Плохие хорошие»)
• Специальная номинация за вклад в профессию – Марина Волович
• Лучший национальный актерский ансамбль – Надин Цой, Владимир Голов (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Лучший актерский ансамбль мелодрамы – Борис Ржезак («Два капитана»)
• Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма – Элина Терняева, Светлана Пилипко, Дарья Кожарская («Хроники русской революции»)
• Лучший актерский ансамбль художественного фильма – Владимир Голов, Дарья Рашеева (ЛЕРМОНТОВ)
• Лучший актерский ансамбль Original+ – Юлия Дробышева («Время Счастливых»)
• Специальная номинация за мультикинематографичность – Гевонд Андреасян
Фото: кадр из сериала «Аутсорс»