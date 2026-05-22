Кинокомпания «Среда» выходит на рынок европейского кино

Об участии продакшена в нескольких арт-мейнстримных проектах рассказал продюсер Иван Самохвалов

Кинокомпания «Среда» выходит на рынок зарубежного кино. Об этом рассказал продюсер Иван Самохвалов в интервью «Кинопоиску».

В данный момент в пакете компании имеются фильмы БЕРЛИНСКИЙ ГЕРОЙ (фильм закрытия ММКФ), ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ МЕДВЕДЯ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ ЧЕЛОВЕКА с участием Пьера Ришара, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ с Уиллемом Дефо, СТАНЦИЯ (премьра из программы «Неделя критики» в текущих Каннах), а также ANY OTHER NIGHT.

При производстве этих картин партнерами «Среды» выступают греческая компания Heretic (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ), немецкие One Two Films (СТАНЦИЯ и ANY OTHER NIGHT) и X-Film (БЕРЛИНСКИЙ ГЕРОЙ), а также французская Loco Film (ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ МЕДВЕДЯ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ ЧЕЛОВЕКА).

Как рассказал Иван Самохвалов, «Среда» работает с партнерами по копродукционной схеме, когда в зависимости от финансовых, креативных и менеджерских инвестиций у каждого из участников по софинансированию своя доля от мирового объема продаж, а также права на определенные территории. В случае «Среды» им принадлежат все права на фильмы на территории СНГ, а также доли от прибыли фильмов. В проектах БЕРЛИНСКИЙ ГЕРОЙ, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ МЕДВЕДЯ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ ЧЕЛОВЕКА и СТАНЦИЯ паритетным партнером выступает компания Okko. Сервис также владеет стриминговыми правами на проекты.

Примечательно, что в бюджетах рассматриваемых фильмов присутствуют средства крупных европейских кинофондов, их доля составляет от 50% до 90%. В основном, средства ими выделяются на невозвратной основе.

Сейчас у компании два-три проекта на поздней стадии готовности, и три-четыре - на более ранней. Компания целенаправленно работает по нескольким направлениям, включая соинвестирование, совместное производство, копродукцию и выпуск зарубежных фильмов на российский рынок.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ станет первым фильмом из международного портфеля «Среды», который выйдет в отечественный прокат. Уже 4 июня в российских кинотеатрах ленту выпустит дистрибьютор Ray of Sun Pictures.

