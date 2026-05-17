top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Степан Бурнашев снимет фильм совместно с французскими и японскими продюсерами

Степан Бурнашев снимет фильм совместно с французскими и японскими продюсерами

Автор: БК

17 мая 2026

Соглашение о работе над проектом «Почти там» было подписано в рамках Marché du Film

Японская компания Cloud11 Studios, французская Les films du Sillon и Saidam Baryl Ltd объединились для работы над новым полнометражным фильмом ALMOST THERE (ПОЧТИ ТАМ) якутского режиссера Степана Бурнашева. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках кинорынка Marché du Film в Каннах. Проект находится на стадии разработки: сценарий уже завершен, а производство запланировано на 2027 год.

ALMOST THERE – камерное роуд-муви, ориентированное на международную аудиторию авторского кино. Действие фильма разворачивается в Японии. История рассказывает о неожиданной встрече японца и мужчины из Республики Саха, которые, несмотря на совершенно разное происхождение, оказываются в схожем эмоциональном состоянии. Оба не могут отпустить свое прошлое и отправляются в место, где надеются наконец встретиться с ним лицом к лицу. По словам Бурнашева, фильм – исследование мужской уязвимости, внутреннего конфликта и того, что чаще всего остается невысказанным.

«Это сдержанная, но при этом эмоционально напряженная мужская драма. Это история о двух мужчинах, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными, но каждый из них носит в себе то, чему так и не научился по-настоящему давать выход. По мере их пути они начинают понимать друг друга на глубоко человеческом уровне – возникает связь, преодолевающая границы и придающая фильму универсальное звучание. Один скрывается за движением, уверенностью и привычкой всегда идти вперед, тогда как другой живет в тишине, нерешительности и под тяжестью неразрешенных переживаний. Меня интересовала не только дорога, пролегающая между ними, но и та эмоциональная дистанция, которую они постепенно начинают преодолевать. Мне хотелось создать нечто сдержанное, человечное и точное – фильм, построенный на едва уловимых движениях, невысказанных чувствах и том моменте, когда люди постепенно начинают впускать друг друга в свой внутренний мир», – отмечает Степан Бурнашев.

Напомним, что для Степана Бурнашева ALMOST THERE – не первый копродукционный проект. В 2025-м режиссер снял триллер ПЕНТХАУС, съемки которого проходили в Малайзии. Производством картины занимались киностудия Saidam Baryl Ltd и малайзийская компания Aquila Emas Sdn. Главную мужскую роль в ленте сыграл известный японский актер Содзи Араи.

Фото: Cloud11 Studios

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Американская касса: «Дьявол носит Prada 2» удержал лидерство, «Мортал Комбат 2» стартовал вторым
Подробнее
«Союзмультфильм» и «Атмосфера Кино» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Подробнее
Международная касса: «Дьявол носит Prada 2» сохранил статус лидера
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 мая 2026 года
Подробнее
Премия ТЭФИ объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» снова первый
Подробнее
Касса России: «Коммерсант» с Александром Петровым продолжает лидировать
Подробнее
В Каннах открывается 79-й международный кинофестиваль
Подробнее
Кинопарк «Москино» будет компенсировать часть расходов на съемку фильмов на своей территории
Подробнее
REALIST станет фестивалем вертикальных сериалов
Подробнее
«Художественный» запустил серию лекций о киноиндустрии
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» вырвался вперед среди новинок
Подробнее
Официальная касса России: сажайте, и вырастет
Подробнее
На Marché du Film 2026 ожидается рекордная посещаемость
Подробнее
Фестиваль молодого кино «Новое движение» представил деловую программу
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 мая
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 мая
Подробнее
Форум VIDMK26 обнародовал программу мероприятий
Подробнее
Пятый канал покажет прямую трансляцию церемонии вручения XIII премии АПКиТ 
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» в пятый раз стал генеральным медиапартнером ПМЭФ
Подробнее