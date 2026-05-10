Обзор изменений графика релизов на неделе 4-10 мая 2026 года

Новый «Призрак оперы», перевыпуск «Восемь с половиной», «День рождения» с Уиллемом Дефо

На минувшей неделе «Вольга» заявила романтическое фэнтези ПРИЗРАК ОПЕРЫ. Французская лента с Девой Кассель и Роменом Дюрисом появится на экранах 24 сентября.

«НМГ Кинопрокат» поставил на 4 ноября 2027 года исторический экшн Константина Буслова МОЛОДИНСКАЯ БИТВА.

«Экспонента Фильм» сдвинула японский хоррор ШКОЛА ПРИЗРАКОВ с 6 на 13 августа. Компания также выпустит 16 июля фильм ужасов NEVER AFTER DARK.

Уже 14 мая Cinema Park Distribution покажет камерный триллер АЭРОПОРТ. Главные роли в картине исполнили Роман Курцын, Валентина Мазунина, Камиль Ларин и Олег Тактаров.

World Pictures перенесла релиз хоррора КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ с 10 сентября на 9 июля.

Vereteno и «Престиж Кино» вновь выпустят на большие экраны классику Федерико Феллини ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ. Лента появится в прокате с 18 июня.

Ray of Sun Pictures поставила на 4 июня драму ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ с Уиллемом Дефо. Продюсерами картины, в частности, выступили Иван Самохвалов и Александр Цекало.

«Ракета Релизинг» заявила на 18 июня драму ИЗГОЙ. Главную роль в проекте исполнила звезда ТРЕХ МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ НЕБА Марио Касас.

U Films покажет со 2 июля французский документальный фильм ЛЕГЕНДЫ ЛЕСА.

Фото: кадр из фильма ПРИЗРАК ОПЕРЫ