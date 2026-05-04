Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» вырывает победу

Автор: Георгий Романов

4 мая 2026

Лучшей новинкой стала военная драма «Семь верст до победы»

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала криминальная драма КОММЕРСАНТ (NKI). На второй неделе проката проект показал результат в 97 млн рублей (163,7 тысячи зрителей), доведя общую кассу до 200 млн. 

Бронза чарта отошла лучшей новинке уикенда, военной драме СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА (CAO). Отечественный релиз пополнил свою копилку на 62 млн рублей (130,4 тысячи зрителей). 

Семейная комедия ЖДУН 2 (NKI) записала на свой счет в районе 58 млн рублей. Это на 36% меньше, чем год назад показала первая часть франшизы. Тем не менее, подобный старт позволил новинке расположиться на четвертой строчке чарта. 

Шестое место таблицы лучших релизов уикенда занял российский мультфильм ГРУЗОВИЧКИ (VLG). Анимационный проект не смог привлечь внимание широкой аудитории и записал на свой счет лишь около 37 млн рублей за четыре дня проката. 

Ниже ожиданий стартовала военная драма ЛИТВЯК (AK). За премьерный уикенд картина также освоила примерно 37 млн рублей, показав наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке. 

Замкнул таблицу канадский фильм ужасов ПОЛУТОН (PVZGL) с 18 млн рублей в своей копилке.

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ

