Новинки мая в онлайн-кинотеатре Start

Третий сезон «Инспектора Гаврилова» и лицензионные премьеры

Одной из главных новинок мая в онлайн-кинотеатре Start станет продолжение комедии «Инспектор Гаврилов». В третьем сезоне Саша Медный в исполнении Виктора Добронравова идет на повышение – теперь он всерьез нацелен на кресло мэра.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут новые серии комедийного детектива «Где лифт?», драма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ с Марком Эйдельштейном, продолжение трогательного роуд-муви РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ и многое другое.

Уже на сервисе:

К СЕБЕ НЕЖНО (мелодрама, реж. Иван Китаев)

Любить других – привычно и почти автоматически, а вот ценить себя бывает куда сложнее. Надя – опытный оториноларинголог-хирург, которая учит пациентов слышать свое тело, но игнорирует собственные сигналы. Она работает на пределе, пока однажды начальница не отправляет ее в вынужденный отпуск. Отдохнуть, впрочем, не выходит: бывший муж уже несколько дней не выходит на связь, у дочери проблемы в художественной школе, а свекровь собирается продать квартиру, где живет Надя. Любая ситуация для нее – как поле боя, но именно сейчас ей предстоит пересобрать свои взгляды и понять: перемены начинаются с умения быть на своей стороне.

НАСЛЕДНИК (комедийный триллер, реж. Джон Паттон Форд)

Это история Беккета Редфеллоу – молодого человека, рожденного вне брака и лишенного права унаследовать огромное фамильное состояние. Между хватким белым воротничком и заветным наследством стоят семь родственников – богатых и избалованных мерзавцев. Беккет решает получить все, что, по его мнению, ему причитается, устраняя членов семьи, вставших у него на пути. Остается лишь действовать, да еще так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийство.

ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (анимационный, реж. Ши Уэйгман)

Противостояние кошек и собак выходит на космический уровень! Добродушный домашний пес Чарли – вовсе не обычный питомец: после похищения инопланетянами он научился летать и говорить и теперь спешит на помощь каждому, кто в ней нуждается. Его любят все – кроме хитроумного кота Пудинга, который тоже столкнулся с внеземной цивилизацией. Обретя необычные способности, полосатый злодей устраивает хаос и становится серьезной пушистой угрозой для всего человечества. Чарли вместе со своим юным хозяином должен остановить противника, пока тот не зашел слишком далеко.

РЕЗКИЙ (комедийный экшн, реж. Эллиот Монтелло)

Девон – которого подельники оставили прикрывать ограбление, – выходит по УДО после пяти лет за решеткой. Тогда он их не сдал, а теперь намерен забрать свою долю. Вот только бывшие «друзья» почему-то хотят видеть его мертвым. Похоже, без резких движений тут не обойтись – Девон нужен всем, и каждое решение лишь затягивает узел: бандиты пытаются убрать его, полиция – вернуть в тюрьму, а случайно оказавшаяся рядом бухгалтерша только добавляет хаоса, хотя, казалось бы, хуже уже некуда.

ДЕНЬ ВСЕХ НЕВЛЮБЛЕННЫХ (комедийная мелодрама, реж. Марк Гантт)

Праздники радуют не всех. Джина, родившаяся 14 февраля, на дух не переносит эту дату: для нее она связана не с любовью, а с давней детской травмой. Однажды она знакомится с Эндрю, и спустя год они отправляются на романтический отдых в Грецию. Все идет гладко, пока Джина случайно не узнает: ее ни о чем не подозревающий бойфренд собирается сделать предложение именно в этот день. Пытаясь оттянуть помолвку, она обращается за помощью к своему знакомому Джонни, который тоже оказывается на курорте. Но чем больше они проводят времени вместе, тем яснее Джина понимает, насколько он ей близок.

НОВАЯ ТЕЩА (комедия, реж. Аскар Узабаев)

Иногда, чтобы по-настоящему понять другого, мало просто поставить себя на его место. Несколько лет назад Витя Суслов уже пережил нечто подобное – на время он буквально поменялся телами со своей суровой тещей Ольгой Николаевной. Теперь, спустя шесть лет, Витя строит новую жизнь с Олей, но ее мама, Галина Петровна, тоже не из спокойных – дома постоянно кипят страсти. Ситуация накаляется еще сильнее, когда на пороге появляется Тоха – брат-близнец Вити, выбравший криминальный путь. Его манеры сразу же выводят Галину Петровну из себя, и она, кажется, впервые встречает равного по силе оппонента. Но главный сюрприз впереди: судьба подбрасывает вспыльчивой теще и брату-зятю испытание, после которого они узнают друг друга куда ближе, чем хотелось бы.

БЕГИ (авантюрная комедия, реж. Роман Артемьев)

Вор-домушник Саша забирается в дом, чтобы выкрасть из сейфа секретные документы, но становится очевидцем того, как хозяин дома по фамилии Чернов убивает свою жену. Душегуб быстро вычисляет взломщика и начинает идти по его следу, не желая оставлять в живых свидетеля. Теперь медвежатнику надо скрыться от своего преследователя, а заодно успеть на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака.

ПЕРВАЯ (драмеди, реж. Анна Харичева)

Студент Паша предпочитает идти на компромиссы, лишь бы не ввязываться в конфликты. Он владеет ночным клубом в центре Москвы и отчаянно пытается спасти заведение от долгов, ведь это единственное, что осталось ему от родителей. Парня навязчиво поддерживает влюбленная в него подруга Леся. Но размораживает холодное сердце героя не она, а загадочная Алиса. Кокетливая, фривольная и непостоянная девушка провоцирует Пашу стать смелее, а где-то – и наглее. В этот раз студент не готов уступать, даже когда узнает, что Алиса встречается с человеком, которому парень намерен продать свой клуб.

ТАМЕРЛАН (исторический боевик, реж. Джейкоб Шварц)

XIV век. Некогда непоколебимая Монгольская империя трещит по швам, а разрозненные правители ведут борьбу за контроль над Великим шелковым путем. Молодой воин Тимур из племени барласов оказывается втянут в вихрь междоусобиц. Пережив предательство и тяжелую утрату, он не ломается. Именно отсюда берет начало его путь – история любви, чести и силы духа, способной вновь собрать воедино земли, погруженные в хаос.

«Где лифт?» (детективная комедия, реж. Сергей Малюгов)

Также на СТС

новые серии 4, 6, 11, 13 мая

Однажды утром жители девятиэтажки обнаруживают, что у них пропал… лифт. За расследование берется старшая по подъезду Надежда Носова – домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артем вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседских тайн, сталкиваются с интригами и загадками. В какой-то момент подозрения жильцов падают на старшего сына Нади Дениса. Теперь для героини раскрытие преступления становится делом чести.

«Отпечатки» (детектив, реж. Сергей Филатов)

оригинальный сериал КИОН

Прошлое приводит следователя Яну Князеву в родной Заречный, потрясенный серией жестоких убийств. Она не может оставаться в стороне: дело как-то связано с детским домом, в котором выросла Князева и который отчаянно пытается забыть. Яна подозревает, что за преступлениями стоит маньяк, но никто из местных полицейских не воспринимает ее версию всерьез. Помочь с расследованием решается только капитан Денис Симонов, несмотря на явную взаимную неприязнь. Чем ближе напарники подбираются к разгадке, тем более запутанными становятся их отношения, а тихий с виду городок все глубже прячет свои тайны.

С 4 мая:

КОСМОС ЗАСЫПАЕТ (драма, реж. Антон Мамыкин)

Смотреть в небо – даже когда под ногами уходит почва. Паша – одаренный студент престижного петербургского вуза, мечтающий о ракетостроении. Преподаватели уверены: у него есть все, чтобы получить стипендию в международном космическом агентстве и выстроить сильное будущее. Но тяжелая новость из дома заставляет его отложить планы. Паша возвращается в родное, почти забытое село, которое постепенно засыпают песчаные дюны. Здесь ему предстоит поддержать маму и брата, переживающих утрату, и – главное – не потерять веру в свою мечту, к которой он так долго шел.

С 6 мая:

РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2: ПИСЬМО МАТЕРИ (драма, реж. Руслан Акун)

В продолжении трогательного роуд-муви Адил – взрослый с по-детски чистой душой – возвращается в родной аул после большого путешествия и вновь встречает своего единственного друга. Девятилетний Самир почти не помнит мать и мечтает ее разыскать, а Адил слишком хорошо знает, что значит потерять самого дорогого человека. Вдвоем они отправляются в Россию – туда, где, по убеждению мальчика, живет его мама. Их ждет долгий путь, рискованные встречи и неожиданные союзники.

«Солдатская мать» (военная драма, реж. Давид Дадунашвили)

оригинальный сериал КИОН

Столичный журналист, мечтающий писать о героях, получает, как ему кажется, самое заурядное задание. Ехать по пыльной дороге в далекий хутор без единого шанса на сенсацию? Но интервью с пожилой женщиной, потерявшей на войне девять сыновей, становится для него не только журналистской удачей, но и личным потрясением.

С 11 мая:

«Инспектор Гаврилов», 3-й сезон (комедия, реж. Кирилл Васильев)

Что теперь будет с отделением полиции Усть-Шахтинска, которое возглавлял доблестный начальник? Пока все, что мы знаем: в городе грядут выборы мэра. И кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов, он же Медный, в них участвовал. А еще в новом сезоне нам предстоит познакомиться с загадочным Вороном – авторитетным вором в законе и, по совместительству, отцом Медного. Благодаря этому персонажу предыстория Саши Медного заиграет новыми красками. Почему они не общались все это время? Из-за чего Ворон вдруг вернулся в жизнь сына? И готов ли Медный помочь Ворону, даже если придется рискнуть жизнью?

С 13 мая:

ВЗЛОМ НА МИЛЛИОН (криминальный триллер, реж. Ребекка Томас)

В преступном мире ошибок не прощают. Коул – хакер-кочевник, зарабатывающий взломом счетов крупных компаний. Он работает аккуратно и почти без следов, но однажды его все же вычисляют. Поймать Коула удается безжалостному игроку черного рынка Оскару. Тот заставляет хакера взломать счет девушки Сары, на котором лежит крупная сумма. Коул выполняет задачу, но быстро выясняет: деньги принадлежат не ей, а адвокату Марку, связанному с криминалом. Теперь Сара в опасности. Коррумпированный юрист ставит ей ультиматум – вернуть деньги за неделю или погибнуть. Коул решает пойти против заказчиков и помочь девушке, понимая, что каждая новая строчка кода может стать для него последней.

Также в мае:

«Оливка, Игорек и Рекс» (семейная комедия, реж. Александр Жигалкин)

Также на Okko и телеканале «СОЛНЦЕ»

1984 год. Оливка живет в деревне у бабушки с дедушкой, пока ее родители – мама Анна и папа Борис – работают врачами в Африке. Но их командировка закончилась, и вот Оливке, выросшей среди коз и кур, приходится переезжать в город. Зато ее верные друзья – Игорек и собака Рекс – находят способ переехать к ней. И тут начинается самое интересное. Каждый день Оливки, Игорька и Рекса – большое приключение. Проучить главного хулигана во дворе – без проблем. Набрать на грядке банку червяков для голодного дятла – не вопрос. Помирить любительницу слушать классику с ее недовольным соседом, который стучит по батарее – сделано. Ну и, конечно, хорошенько пошалить.

Фото: кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»