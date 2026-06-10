Официальная касса России: Майкл из закулисья

Байопик МАЙКЛ без труда удержал за собой первенство в прокате, потеряв за второй уикенд незначительные 21,6% сборов. На том же этапе ключевой референс БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ в 2018 году показывал лучшую динамику (-12,8%), а вот главный зарубежный хит после ухода мейджоров ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 снизил темпы сборов куда заметнее (-32,9%). Музыкальный фильм пополнил свою кассу на 248 млн рублей, суммарно заработав уже 717 млн за 1,266 млн проданных билетов. По обоим показателям история о Майкле Джексоне заняла второе место среди официальных зарубежных релизов 2026 года, опередив мелодраму ВОТ ЭТО ДРАМА! (636 млн рублей и 1,094 млн зрителей) того же прокатчика «Вольга».

На второй строчке обосновался тоже проект «Вольги», триллер ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ. Он заработал 179 млн рублей, ровно столько же, сколько в конце января получил другой хоррор с культовым статусом ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (179 млн рублей). С разницей в несколько тысяч рублей новинка занимает второе место в рейтинге стартов зарубежных лент этого года, впрочем, уступив экранизации видеоигры по числу зрителей: 329 тысяч у интернет-сенсации против 338 тысяч у классики ужасов. А вот среди фильмов производства студии А24, выходивших в официальный прокат, ЗАКУЛИСЬЕ стало лидером по обоим показателям. На второй строчке осталось драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (162 млн рублей и 260 тысяч зрителей), что лишь иронично подчеркивает соревнование «Вольги» с самой собой. В среднем на один сеанс приходило 24 человека, и это стало лучшим показателем в чарте.

Директор по маркетингу «Вольги» Анна Соколова объяснила, за счет чего фильм ужасов, основанный на веб-сериале, смог сработать за пределами фанатской аудитории: «Это иррациональная, в первую очередь ориентированная на атмосферу и воображение концепция, крайне гибкая в том, что касается ее объяснений, развития, расширения и прочего. Кроме того, первые просмотры материалов фильма показали даже внутри компании, что проект абсолютно понятен тем, кто ничего не знает о «Закулисье», он отлично работает и на таких зрителей»

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой картин, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 62,6 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, центральным из которых остается фантастика МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ. По сравнению с предыдущей неделей выручка сократилась на заметные 39%.

Экшн ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ не выдержал второго конкурента в прокате: падение сборов на третьей неделе составило 58,4%. Впрочем, это не помешало фильму Гая Ричи сохранить позицию в топ-5. Лента прибавила к своей кассе еще 47,2 млн рублей, а в общей сложности заработала уже 432 млн. Динамика проекта оказалась лучше, чем у МИНИСТЕРСТВА НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (323 млн после трех уикендов), но слабее ОПЕРАЦИИ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (502 млн). Этой суммы оказалось достаточно, чтобы обойти в рейтинге лучших зарубежных релизов официального проката текущего года ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (388 млн рублей) и МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (388 млн) и занять третье место.

Фильм ужасов ОБСЕССИЯ с выходом прямого конкурента перестал прибавлять в сборах, впрочем, показав весьма мягкое падение на 19,5%. Картина Карри Баркера увеличила свою кассу на 38,1 млн за уикенд и до 178 млн в общей сложности. Хоррор привлек 349 тысяч зрителей, что позволило ему обойти более звездные аналоги ОДНО ЦЕЛОЕ (155 млн рублей и 326 тысяч зрителей за все время) и идти лучше графика СУБСТАНЦИИ (127 млн рублей и 257 тысяч зрителей за три уикенда).

С шестого места стартовал лучший российский проект – семейная комедия ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! Основанная на приключениях популярных интернет-персонажей картина привлекла в первые выходные 37,5 млн рублей благодаря 96 тысячам зрителей. Два года назад другой популярный блогер Милана Хаметова выступила чуть лучше с первой частью НЕ ОДНА ДОМА (42,5 млн рублей и 140 тысяч зрителей на старте). Однако по финансовому показателю новинка опередила более близкий аналог КОТ И ПЕС (32,1 млн рублей и 104 тысячи зрителей).

С выходом прямого конкурента комедия НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ лишилась сразу 52,7% выручки. Касса триквела с Миланой Хаметовой достигла 228 млн рублей, что лучше динамики сборов первой и второй частей (140 млн и 195 млн после трех уикендов соответственно).

Мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ на второй неделе проката потерял 51,4% выручки против 0,5% у первой части, ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ. Сборы составили 22 млн рублей. После двух уикендов сиквел заработал 94,7 млн рублей, что позволяет рассчитывать на достижение планки недавних КОТОВ ЭРМИТАЖА 2 (109 млн).

Такое же существенное падение продемонстрировал триллер ПРОПАСТЬ – 55,3%. Survival-лента привлекла на втором уикенде 11,8 млн рублей. В общей сумме касса составила 49,3 млн рублей, что приближает ее к тоталу арт-драмы КОНЧИТСЯ ЛЕТО (55,2 млн).

Замкнула топ-10 режиссерская версия фильма Квентина Тарантино УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ. Кинополотно длительностью в четыре с половиной часа и с 15-минутным антрактом заработало за первый уикенд 9,2 млн рублей и привлекло 14 тысяч зрителей. Для дистрибьютора КИНО.АРТ.ПРО это третий стартовый результат после криминальной драмы ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО (17,3 млн рублей и 33 тысячи зрителей) и хоррора ПИЛА X (11,2 млн рублей и 22 тысячи зрителей).

Также в прокат вышли мультфильм ШЕВЕЛИ ПЕРЬЯМИ! (12-е место, 7,7 млн рублей и 24 тысячи зрителей), семейная комедия КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА (14-е место, 6,1 млн рублей и 18,5 тысячи зрителей), европейское фэнтези МОМО (15-е место, 6 млн рублей и 15,3 тысячи зрителей), новая часть приключений медведей Буни ПОБЕГ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ИЗМЕРЕНИЯ (17-е место, 4,8 млн рублей и 13,7 тысячи зрителей), комбинированная анимация ТРОЛЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! (18-е место, 2,1 млн рублей и 7 тысяч зрителей) и триллер с Уиллемом Дефо ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (19-е место, 1,7 млн рублей и 2,6 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 733 млн рублей, с учетом стран СНГ – 823 млн рублей. Это на 7,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 138,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате стартовал экшн БАЛЕРИНА.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

10.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина