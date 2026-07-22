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Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК пройдет в рамках Московской международной недели кино

Автор: БК

22 июля 2026

Прием заявок на участие продлится до 3 августа

Организаторы IV фестиваля документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+  ДОК поделились новыми деталями проведения смотра – в этом году он состоится с 26 по 28 августа в рамках Московской международной недели кино.

Традиционно фестиваль представляет проект «Фестиваль — Друг», в рамках которого демонстрируется фильм одного из российских киносмотров. В этом году партнером станет международный фестиваль «Мир знаний»: в рамках мероприятия будет показана научно-популярная лента СЛУЖБА СОЛНЦА Валерии Семенчуковой.

Напомним, что смотр пройдет на площадке «Горький Холл» Киностудии Горького, которая впервые выступает как партнер-соорганизатор фестиваля. Прием заявок на участие продлится до 3 августа.

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