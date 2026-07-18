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«Газпром-Медиа» призвал повышать качество кино в борьбе за внутренний рынок

Автор: БК

18 июля 2026

Об этом заявила заместитель генерального директора Юлия Голубева

Российскому кино необходимо повышать качество контента, чтобы полностью завоевать внутренний рынок. Об этом заявила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева, выступая на сессии форума «Российская креативная неделя».

По ее словам, успех на родине должен стать главным приоритетом для отечественной киноиндустрии. «Я предлагаю сосредоточиться на том, чтобы мы выиграли на 100% конкуренцию на нашем внутреннем рынке. Потому что если мы будем интересны сами себе, то у нас гораздо больше шансов, что мы будем интересны кому-то еще и где-то еще», – подчеркнула Голубева.

Она также отметила, что при продвижении российских фильмов за рубеж недостаточно опираться только на собственную культурную специфику: по мнению Голубевой, для успешной работы на международных рынках необходимо изучать культурные особенности других стран и учитывать их при создании и продвижении контента.

Кроме того, топ-менеджер поддержала обсуждаемые меры по регулированию проката зарубежного кино. «Мы, в “Газпром-Медиа Холдинге”, такие инициативы поддерживаем. Это в том числе позволит кинотеатрам сосредоточиться на качественном контенте и исключить поток посредственных фильмов», – заявила она.

Эксперт также указала на диспропорцию в бюджетах: в условиях, когда годовой бюджет Фонда кино сопоставим со стоимостью одного голливудского блокбастера, говорить о глобальной конкуренции рано.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

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