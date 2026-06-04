Новый сезон «Земли виноделов» могут снять в Сербии

В ближайшее время стороны планируют проработать организационные вопросы

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович обсудили на ПМЭФ-2026 возможность съемок нового сезона документального проекта «Земля виноделов» в Сербии.

Согласно представленной концепции, ведущие посетят винодельческие хозяйства страны, познакомятся с их владельцами и сотрудниками, а также расскажут зрителям об истории, культуре и особенностях винодельческих регионов Сербии.

«Сербия заинтересована в инициативах, которые способствуют развитию международного сотрудничества, а также укреплению туристической привлекательности страны. Мы видим большой потенциал проекта», – отметил Попович.

В ближайшее время стороны планируют проработать организационные вопросы и подготовку к возможному старту съемок.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»