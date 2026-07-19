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Россияне ежедневно тратят более 8 часов на потребление медиаконтента

Автор: БК

19 июля 2026

Об этом рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров

Среднестатистический россиянин ежедневно тратит на потребление медиаконтента около 520 минут (8 часов 40 минут), при этом примерно половина этого времени приходится на просмотр телевидения. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

По словам Жарова, развитие медиаиндустрии показывает, что многие громкие технологические прогнозы со временем не оправдываются. В качестве примера он привел ожидания пятнадцатилетней давности о полном переходе аудитории на цифровой контент, которые, по его мнению, не сбылись, поскольку телевидение сохранило значительную аудиторию.

Глава «Газпром-Медиа Холдинга» также призвал с осторожностью относиться к категоричным прогнозам относительно развития искусственного интеллекта. Жаров полагает, что ИИ станет эффективным инструментом для индустрии, однако это не означает полного отказа от традиционных форматов и участия человека в создании контента.

Фото: Magnific

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