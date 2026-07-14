Обзор новинок проката на уикенде 16–19 июля

Третий уикенд июля порадует кинотеатры комедией НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP). Один из наиболее ожидаемых проектов летнего сезона станет прекрасной возможностью для взрослых и даже возрастных поклонников Юрия Стоянова и Федора Добронравова увидеть любимых актеров на экране вместе. Одновременно с этим релиз рассчитан на семейный просмотр: он продолжает приключения подростка в деревне, привлекая сверстников героя. Несмотря на то, что успех первой части оказался многофакторным, картина может ориентироваться на сборы основных референсов – РОДНЫЕ (196 млн рублей на старте и 677 тысяч зрителей) и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (142,5 млн рублей и 354 тысячи зрителей).

Для любителей острых ощущений в кино в прокате стартует новая часть хоррор-франшизы ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG). На потенциальную кассу релиза работает и прогретый интерес к жанру, и умение дистрибьютора выпускать подобный контент. Поэтому стартовые сборы можно прогнозировать на уровне фильмов ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (179 млн рублей и 338 тысяч зрителей) и ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (111 млн рублей и 370 тысяч зрителей).

Европейский анимационный проект КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ (VLG) столкнется с конкуренцией как с фильмом НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, так и с мультфильмом МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ в теневом прокате. И все же лента с привлекательной для детской аудитории темой говорящих животных может ожидать внимания в своем сегменте, предположительно рассчитывая на кассовые сборы похожих релизов ЗВЕРОЛЮЦИЯ (29,5 млн рублей и 76 тысяч зрителей) и ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (20,4 млн рублей и 61 тысяча зрителей).

ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ (AK) – комедия, актуальная в большей степени для регионального зрителя. Несмотря на отсутствие оригинального сюжета, проект все же привлекает тем, что действие происходит в Ереване, – еще не сильно засвеченной в российском кино стране. Однако при прогнозе стоит учитывать пониженный интерес к комедиям. Таким образом ориентирами по стартовой кассе выступают БИТВА ПАП (17,9 млн рублей и 48 тысяч зрителей) и ПО-БРАТСКИ (17,5 млн рублей и 39 тысяч зрителей).

Не нашедший отклика в американском прокате фильм ЭТО ХИТ! (EXP) вряд ли может рассчитывать на крупную кассу, несмотря на присутствие звезд в главных ролях. Возможно, для старта стоило выбрать менее загруженный уикенд. Невысокие ожидания уравновешивает приятный ролик, полный музыки, и ненавязчивый духоподъемный настрой. Наиболее похожие ленты для оценки стартового потенциала – ОТЕЦ ГОДА (8,8 млн рублей и 17,6 тысяч зрителей) и (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ (7,9 млн рублей 22 тысячи зрителей).

Этот уикенд может похвастаться обилием перевыпусков. В число ретроспектив вошли аниме Хаяо Миядзаки ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ (KNM), фэнтези ЗАПРЕДЕЛЬЕ (INK), криминальная картина КОРОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ УБИЙСТВЕ (VRT) и драма Клода Лелуша МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (AOF).

Также в прокат войдут триллер БЕЗУМНАЯ СТАРУХА (RUR), спортивное аниме ИНИЦИАЛ ДИ: СТАДИЯ ТРЕТЬЯ (PNR) и фильм ужасов НОЧЬ С ГРИЗЛИ (KNLG).

В пиратском сегменте продолжат работать анимационные МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ и ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5, а также другие релизы прошлых недель.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2

14.07.2026 Автор: Екатерина Кученева