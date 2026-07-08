Предпродажи уикенда: «Кодекс Данте» превзошел «Эдем»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческую ленту КОДЕКС ДАНТЕ (NKI), хоррор ПАСТЬ (EXP) и роуд-муви-ромком ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ» (NMG).

Триллер КОДЕКС ДАНТЕ предварительно освоил 1,1 млн рублей. Картина уступила ленте МАДАМ КЛИКО (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), но оставила позади проекты ЭДЕМ (360,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн) и НОРМАЛ (256,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАДАМ КЛИКО 1,618 КОДЕКС ДАНТЕ 1,106 ЭДЕМ 0,361 НОРМАЛ 0,257

Предварительные данные фильма ужасов ПАСТЬ составили 118,8 тысяч рублей. Судя по этим цифрам, аудитория хорроров про хищников остается на привычном уровне. Новинка почти повторила данные глубоководного триллера ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (119,2 тысяч, стартовые сборы – 17,1 млн) и превзошла показатели картин ХИЩНЫЕ ТВАРИ (105,4 тысяч, стартовые сборы – 14,5 млн) и ПАУТИНА СТРАХА (76,4 тысяч, стартовые сборы – 9,4 млн). В то же время история про кровожадного бегемота пропустила вперед таких представителей акульих триллеров, как ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч, стартовые сборы – 19,6 млн), ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (137,6 тысяч, стартовые сборы – 15,7 млн) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч, стартовые сборы – 23,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ 145,7 ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ 137,6 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 121,2 ПОДВОДНЫЙ КАПКАН 119,2 ПАСТЬ 118,8 ХИЩНЫЕ ТВАРИ 105,4 ПАУТИНА СТРАХА 76,4

Предпродажи комедии ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ» достигли 92,2 тысяч рублей. Новинка уступила картинам ПО ЛЮБВИ (437,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (187,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн), но превзошла УРАЛОЧКУ (72,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ПО ЛЮБВИ 437,4 ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ 187,8 ЛАВСТОРИ 100,7 ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ» 92,2 УРАЛОЧКА 72,2

Фото: кадр из фильма КОДЕКС ДАНТЕ

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08.07.2026 Автор: Никита Никитин