Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля

Пятый сезон «Пилигрима», финал «После Фишера» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Wink в июле – пятый сезон детектива «Пилигрим». Роли в проекте Пятого канала исполнили Денис Васильев, Мария Фефилова, Вячеслав Дусенко, Лидия Шевченко и Артем Кузьмин.

Кроме того, зрителей стриминга ждут финальные серии триллера «После Фишера. Инквизитор», документальные сериалы из программы фестиваля «Пилот» и многое другое.

Уже на сервисе:

ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (анимационный, реж. Антон Ланшаков)

Маленькие друзья Лео и Тиг отправляются к озеру Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу по имени Луфи. Во время путешествия они встречают новых союзников – красную панду Джу и царя обезьян Укуна – и сталкиваются с опасным противником, вождем табуна коней Тенгри-Ханом. Он тоже охотится за Луфи, ведь существует легенда: тот, кто вернет нерпу хозяину Байкала, великому дракону Лусуду, сможет исполнить любое свое желание.

ЛЕО И ТИГ. ВОЛШЕБНЫЕ ПЕСНИ (анимационный, реж. Александр Люткевич, Николай Козлов)

Какие тайны скрывает темный лес, кто знает самые клюквенные места на болоте, почему все боятся крокодила, живут ли в чаще страшные монстры и зачем учиться танцевать – на эти и другие вопросы Лео, Тиг и их верные друзья предпочитают отвечать песней. Отправляйтесь вместе с ними в увлекательное приключение по полному загадок миру и узнайте много нового под запоминающиеся мелодии.

«Камчатский блюз» (документальный, реж. Александра Франк)

Авторский документальный цикл от первого лица – журналиста Игоря Мальцева, который прожил на Камчатке тридцать лет и стал свидетелем и участником развития местной культуры. Для автора все люди, которые цементировали местную самобытную культуру, хорошо знакомы. Связующей нитью фильма стали судьба и творчество камчатского автора-исполнителя Алексея Лысикова, одного из пионеров камчатской бардовской и рок-музыки.

«Нейровася» (комедия, реж. Георгий Даниелянц)

У полицейского Василия тяжелый характер, из-за которого у него постоянные проблемы и в семье, и на работе. Однажды на месте преступления он находит колбу со странной жидкостью и неосмотрительно ее открывает. Содержимое проникает ему в голову, и, очнувшись, Василий обнаруживает, что делит сознание с мощным искусственным интеллектом. Он не в восторге от подобного соседства, однако нейросеть дает ему удивительные способности: теперь Василий может запросто взламывать технику, свободно читать чужие сообщения, считывать психологическое состояние окружающих и драться, как герои голливудских боевиков.

«Первая самая верная» (мелодрама, реж. Юлия Галкина)

В молодости Елена была влюблена в курсанта по имени Михаил, но их отношения не продлились долго. Молодые люди расстались, а Елена выбрала в качестве супруга Антона, который осыпал ее ухаживаниями. Проходит 12 лет. Семья Антона и Елены кажется крепкой, пока он не изменяет жене с медсестрой. Елена не успевает осознать предательство мужа, ведь вскоре после этого он сбивает на дороге двух человек, одним из которых оказывается Михаил. Антон просит жену поддержать его алиби, но вновь вспыхнувшие к Михаилу чувства подталкивают Елену быть честной.

С 5 июля:

«Пилигрим», 5-й сезон (детектив, реж. Александр Колесник)

В новом сезоне Рубцов, Майя и Купер продолжают ловить опасных торговцев оружием и предотвращать провокации иноземных захватчиков. Им предстоит остановить диверсию и масштабную катастрофу на химическом заводе в одном из регионов страны. Новая бандитская группировка подражает работе их отряда и называет себя «0-19», а ее глава – позывным бывшего агента Оригами. Кто же их предал на этот раз?

Также в июле:

«Русские усадьбы» (документальный, реж. Никита Тихонов-Рау)

В центре сериала – история отца и десятилетнего сына. Никита и Марк Тихоновы-Рау влюбляются в разрушающуюся подмосковную усадьбу своих предков из немецкой династии Шлиппе. Любовь становится стартовой точкой увлекательного путешествия по возрожденным усадьбам России в поисках ответа на главный вопрос: как спасти то, что погибает на глазах.

Фото: кадр из сериала «Пилигрим»