Marvel представила актерский состав новых «Людей Икс»

Кинокомикс выйдет в прокат с 5 мая 2028 года

На конвенции D23, посвященной проектам The Walt Disney Company, состоялась презентация проектов Marvel. В рамках нее студия представила актерский состав грядущей перезагрузки ЛЮДЕЙ ИКС.

Главные роли в картине исполнят: Кит Коннор (Циклоп), Сэди Синк (Джин Грей), Инде Наварретт (Шельма), Кристофер Эбботт (Профессор Икс), Адам Драйвер (Мистер Синистер), Самара Уивинг (Эмма Фрост) и Майя Бойд (Шторм).

Кинокомикс от режиссера Джейка Шрейера (ГРОМОВЕРЖЦЫ*) дебютирует в прокате с 5 мая 2028 года.

Фото: Marvel