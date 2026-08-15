Marvel представила актерский состав новых «Людей Икс»
Автор: БК
15 августа 2026
Кинокомикс выйдет в прокат с 5 мая 2028 года
На конвенции D23, посвященной проектам The Walt Disney Company, состоялась презентация проектов Marvel. В рамках нее студия представила актерский состав грядущей перезагрузки ЛЮДЕЙ ИКС.
Главные роли в картине исполнят: Кит Коннор (Циклоп), Сэди Синк (Джин Грей), Инде Наварретт (Шельма), Кристофер Эбботт (Профессор Икс), Адам Драйвер (Мистер Синистер), Самара Уивинг (Эмма Фрост) и Майя Бойд (Шторм).
Кинокомикс от режиссера Джейка Шрейера (ГРОМОВЕРЖЦЫ*) дебютирует в прокате с 5 мая 2028 года.
Фото: Marvel
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