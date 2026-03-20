  • Трейлер нового «Человека-паука» стал самым просматриваемым в истории за первые 24 часа

Автор: Илья Кувшинов

20 марта 2026

Релиз картины в мировой прокат намечен на 31 июля

Студия Sony Pictures объявила о том, что дебютный трейлер кинокомикса ЧЕЛОВЕК ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ оказался самым просматриваемым кинороликом в истории за первые 24 часа после публикации.

Отмечается, что с момента онлайн-премьеры в среду, 18 марта, он смог набрать 718,6 млн просмотров. Помимо этого, ему понадобилось всего восемь часов, чтобы побить показатели прошлого лидера – кинокомикса ДЭДПУЛ И РОСОМАХА (365 млн просмотров в 2024 году).

Релиз картины в мировой прокат намечен на 31 июля. Режиссером НОВОГО ДНЯ выступил Дестин Дэниел Креттон (ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ), а главную роль вновь исполнил Том Холланд.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

Самое читаемое

Российские кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 марта 2026 года
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2025 год
Подробнее
Касса России: пиратские релизы вырвались вперед
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы не сбавляют оборотов
Подробнее
Комедия «Скуф» не выйдет в российский прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 марта
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Дух огня»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Наследник» вырвался в лидеры
Подробнее
Работа Telegram замедлена почти на 80%
Подробнее
КИОН рассказал о новинках апреля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Домовенок Кузя 2» обгоняет «Царевну-лягушку 2»
Подробнее
На Rutube начнут выходить микродрамы
Подробнее
В Беларуси пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Стартовал прием заявок на участие в лаборатории «Ленфильм-дебют»
Подробнее
Кинокомпания «Маурис Филм» вошла в состав АПКиТ
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Домовенок Кузя 2»
Подробнее
Искусственный интеллект и кино: новый инструмент или новая индустрия
Подробнее
В России могут разрешить использовать данные для обучения ИИ без разрешения их владельца
Подробнее
В Ханты-Мансийске стартовал кинофестиваль «Дух огня»
Подробнее

Новости по теме

Суд отказал в апелляции экс-офису Sony Pictures в России
Подробнее
Marvel может разбить финальную часть «Мстителей» на два фильма
Подробнее
Netflix и Sony Pictures заключили лицензионную сделку на $7 млрд
Подробнее
Крис Эванс возвращается в Marvel
Подробнее
Райан Куглер готовит «Черную пантеру 3»
Подробнее