Трейлер нового «Человека-паука» стал самым просматриваемым в истории за первые 24 часа
Автор: Илья Кувшинов
20 марта 2026
Релиз картины в мировой прокат намечен на 31 июля
Студия Sony Pictures объявила о том, что дебютный трейлер кинокомикса ЧЕЛОВЕК ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ оказался самым просматриваемым кинороликом в истории за первые 24 часа после публикации.
Отмечается, что с момента онлайн-премьеры в среду, 18 марта, он смог набрать 718,6 млн просмотров. Помимо этого, ему понадобилось всего восемь часов, чтобы побить показатели прошлого лидера – кинокомикса ДЭДПУЛ И РОСОМАХА (365 млн просмотров в 2024 году).
Релиз картины в мировой прокат намечен на 31 июля. Режиссером НОВОГО ДНЯ выступил Дестин Дэниел Креттон (ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ), а главную роль вновь исполнил Том Холланд.
Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
