Marvel может разбить финальную часть «Мстителей» на два фильма

Автор: Илья Кувшинов

27 января 2026

Об этом утверждают сразу несколько инсайдеров

Не исключено, что зрители получат на одну часть МСТИТЕЛЕЙ больше – сразу несколько инсайдеров утверждают: в случае кассового успеха ДОКТОРА ДУМА (именно такой подзаголовок лента получила в официальном прокате в СНГ) Marvel может разбить финальные СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ на два фильма.

Также подчеркивается, что хронометраж ДОКТОРА ДУМА составит почти три часа.

Напомним, что сейчас выход новых МСТИТЕЛЕЙ запланирован на 18 декабря 2026 года и 17 декабря 2027-го соответственно.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ

