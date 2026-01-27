Marvel может разбить финальную часть «Мстителей» на два фильма

Об этом утверждают сразу несколько инсайдеров

Не исключено, что зрители получат на одну часть МСТИТЕЛЕЙ больше – сразу несколько инсайдеров утверждают: в случае кассового успеха ДОКТОРА ДУМА (именно такой подзаголовок лента получила в официальном прокате в СНГ) Marvel может разбить финальные СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ на два фильма.

Также подчеркивается, что хронометраж ДОКТОРА ДУМА составит почти три часа.

Напомним, что сейчас выход новых МСТИТЕЛЕЙ запланирован на 18 декабря 2026 года и 17 декабря 2027-го соответственно.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ