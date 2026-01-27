Marvel может разбить финальную часть «Мстителей» на два фильма
Автор: Илья Кувшинов
27 января 2026
Об этом утверждают сразу несколько инсайдеров
Не исключено, что зрители получат на одну часть МСТИТЕЛЕЙ больше – сразу несколько инсайдеров утверждают: в случае кассового успеха ДОКТОРА ДУМА (именно такой подзаголовок лента получила в официальном прокате в СНГ) Marvel может разбить финальные СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ на два фильма.
Также подчеркивается, что хронометраж ДОКТОРА ДУМА составит почти три часа.
Напомним, что сейчас выход новых МСТИТЕЛЕЙ запланирован на 18 декабря 2026 года и 17 декабря 2027-го соответственно.
Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ
Самое читаемое
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 январяПодробнее
Предварительная касса четверга: «Возвращение в Сайлент Хилл» с отрывом вырывается в лидерыПодробнее
Заявление БК по поводу пиратских сборов в российском прокатеПодробнее
Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»Подробнее
Касса четверга: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло сереброПодробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»Подробнее
«Приключения поросенка Фунтика» станут игровым фильмомПодробнее
Компания «НМГ Кинопрокат» представила постер и трейлер фильма «Первая»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Возвращение в Сайлент Хилл» обогнал «Анчартед», а «Левша» – «Волчка»Подробнее
Александр Жаров: «Раскрытие аудиторных показателей онлайна должно быть общеиндустриальным решением»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 января 2026 годаПодробнее
Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в РоссииПодробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2026 представил программу Дня оператора связи и фестиваля Promo Fest Pay TVПодробнее
Приквел «Игры престолов» попал в топ-3 лучших стартов на HBO MaxПодробнее
Объявлены даты проведения премии ТЭФИ 2026 годаПодробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил даты проведенияПодробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» открыл аккредитациюПодробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Левша»Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA обсудят будущее телевидения и рекламыПодробнее
Сообразили на троих: итоги «новогодней битвы»Подробнее
Новости по теме
Крис Эванс возвращается в MarvelПодробнее
Райан Куглер готовит «Черную пантеру 3»Подробнее
Съемки новых «Мстителей» продолжаются с незавершенным сценариемПодробнее
Кевин Файги рассказал о причине неудач последних фильмов Marvel в прокатеПодробнее
Marvel может потерять около $100 млн на «Громовержцах*»Подробнее