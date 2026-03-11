Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов

Торжественная церемония пройдет 21 апреля

Стали известны номинанты на XXII ежегодную премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат».

Претендентами на награду, которая присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме, в этом году стали Максим Шинкоренко (АВГУСТ), Павел Фоминцев (ЛЕРМОНТОВ), Михаил Хасая (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА), Вячеслав Лисневский (РОДНИНА) и Тим Лобов (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ).

Помимо этого, премия будет вручена в номинациях «Лучший оператор сериала», «Операторское признание» и «За вклад в кинооператорское искусство».

Торжественная церемония пройдет 21 апреля на площадке TAU кинозавода «Москино».

Фото: пресс-служба премии