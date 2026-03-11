top banner

Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов

Автор: БК

11 марта 2026

Торжественная церемония пройдет 21 апреля

Стали известны номинанты на XXII ежегодную премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат».

Претендентами на награду, которая присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме, в этом году стали Максим Шинкоренко (АВГУСТ), Павел Фоминцев (ЛЕРМОНТОВ), Михаил Хасая (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА), Вячеслав Лисневский (РОДНИНА) и Тим Лобов (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ).

Помимо этого, премия будет вручена в номинациях «Лучший оператор сериала», «Операторское признание» и «За вклад в кинооператорское искусство». 

Торжественная церемония пройдет 21 апреля на площадке TAU кинозавода «Москино».

Фото: пресс-служба премии

