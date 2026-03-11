Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов
Автор: БК
11 марта 2026
Торжественная церемония пройдет 21 апреля
Стали известны номинанты на XXII ежегодную премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат».
Претендентами на награду, которая присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме, в этом году стали Максим Шинкоренко (АВГУСТ), Павел Фоминцев (ЛЕРМОНТОВ), Михаил Хасая (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА), Вячеслав Лисневский (РОДНИНА) и Тим Лобов (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ).
Помимо этого, премия будет вручена в номинациях «Лучший оператор сериала», «Операторское признание» и «За вклад в кинооператорское искусство».
Торжественная церемония пройдет 21 апреля на площадке TAU кинозавода «Москино».
Фото: пресс-служба премии
