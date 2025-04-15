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Профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов

Автор: Илья Кувшинов

15 апреля 2025

Торжественная церемония вручения состоится 28 апреля

Стали известны номинанты на ежегодную премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат».

Претендентами на награду, которая присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме, в этом году стали Алексей Зайков (110), Александра Ромм (ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ), Максим Шинкоренко (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА), Максим Жуков (МАСТЕР И МАРГАРИТА) и Михаил Милашин (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД).

Помимо этого, на церемонии впервые будет вручаться приз за лучшую работу оператора в сериале. В числе номинантов – Илья Авербах («Прометей»), Глеб Вавилов («Лихие»), Дмитрий Карначик («Дети перемен») и Батыр Моргачев («Трасса»).

В состав жюри в этом году вошли операторы Морад Абдель-Фаттах и Алексей Федоров, художник-постановщик Евгений Качанов, а также режиссер Константин Стацкий. Возглавит его режиссер и оператор Сергей Трофимов.

Торжественная церемония XXI-й премии «Белый квадрат» пройдет 28 апреля в Театральном центре «На Плющихе». Ведущим мероприятия выступит актер Александр Петров.

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