Профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов

Торжественная церемония вручения состоится 28 апреля

Стали известны номинанты на ежегодную премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат».

Претендентами на награду, которая присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме, в этом году стали Алексей Зайков (110), Александра Ромм (ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ), Максим Шинкоренко (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА), Максим Жуков (МАСТЕР И МАРГАРИТА) и Михаил Милашин (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД).

Помимо этого, на церемонии впервые будет вручаться приз за лучшую работу оператора в сериале. В числе номинантов – Илья Авербах («Прометей»), Глеб Вавилов («Лихие»), Дмитрий Карначик («Дети перемен») и Батыр Моргачев («Трасса»).

В состав жюри в этом году вошли операторы Морад Абдель-Фаттах и Алексей Федоров, художник-постановщик Евгений Качанов, а также режиссер Константин Стацкий. Возглавит его режиссер и оператор Сергей Трофимов.

Торжественная церемония XXI-й премии «Белый квадрат» пройдет 28 апреля в Театральном центре «На Плющихе». Ведущим мероприятия выступит актер Александр Петров.