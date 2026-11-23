Индустрия опасается, что новые правила увеличат расходы разработчиков и игровых платформ

Правительство России рассматривает возможность введения прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с кинофильмами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Помимо этого, по данным собеседника в видеоигровой отрасли, власти также предлагают обязать создателей и распространителей видеоигр соблюдать требования, установленные для организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. В частности, речь идет о регистрации проекта в соответствующем реестре Роскомнадзора, хранении данных на территории России и внедрении СОРМ.

Представители индустрии опасаются, что новые правила увеличат расходы разработчиков и игровых платформ. Кроме того, остается открытым вопрос, как обеспечить одинаковое применение требования о получении прокатных удостоверений к российским и зарубежным компаниям. По мнению одного из собеседников издания, получение таких удостоверений иностранными разработчиками, в особенности из недружественных стран, может оказаться затруднительным.

При этом часть игр уже подпадает под требования к ОРИ. Как отмечают в Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), игры с открытым чатом формально подпадают под эти нормы и сейчас.

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