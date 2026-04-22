Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Покидая Северную Корею»
Драма ПОКИДАЯ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ не выйдет в российский прокат. Об этом сообщается в телеграм-канале дистрибьютора U Films.
Картина рассказывает о девушке, которая бежит в Южную Корею, чтобы заработать деньги для больной матери. Там ее ждет не только долгожданная свобода, но и новые правила, незнакомые люди и высокие ожидания общества.
Отмечается, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм Фредерика Сельберга «в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Он гласит, что ПУ может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях».
Релиз ПОКИДАЯ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ в российских кинотеатрах был намечен на 30 апреля.
Фото: кадр из фильма ПОКИДАЯ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ