Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Покидая Северную Корею»

Автор: Илья Кувшинов

22 апреля 2026

Релиз картины в российских кинотеатрах был намечен на 30 апреля

Драма ПОКИДАЯ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ не выйдет в российский прокат. Об этом сообщается в телеграм-канале дистрибьютора U Films.

Картина рассказывает о девушке, которая бежит в Южную Корею, чтобы заработать деньги для больной матери. Там ее ждет не только долгожданная свобода, но и новые правила, незнакомые люди и высокие ожидания общества.

Отмечается, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм Фредерика Сельберга «в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Он гласит, что ПУ может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях».

Релиз ПОКИДАЯ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ в российских кинотеатрах был намечен на 30 апреля.

Фото: кадр из фильма ПОКИДАЯ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ

