Обзор новинок проката на уикенде 4–7 июня

Главной новинкой первого летнего уикенда станет фильм ужасов ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (VLG). Полнометражную версию популярного веб-сериала вместе с его талантливым молодым автором взяла под свою эгиду студия А24, которая для многих сама по себе является признаком качества. Главные герои в исполнении Чиветеля Эджиофора и Ренате Реинсве оказываются в мистическом пространстве, которое с помощью пугающих загадок помогает им познать себя. Кроме самого бренда, интерес к проекту подогревается за счет феноменального успеха в международном прокате, и нет сомнений, что опыт прокатчика «Вольга» позволит им грамотно воспользоваться. Поэтому новинка может рассчитывать на стартовые сборы на уровне ВЫХОД 8 (42,9 млн рублей и 80,2 тысячи зрителей) и ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (39,4 млн рублей и 117,8 тысяч зрителей).

Вероника Скурихина: «Назвать этот просмотр уютным точно не получится: отталкивающий желтый цвет лиминального пространства, бесконечность его лабиринта обещают, что зритель будет ерзать в кресле как от желания побыстрее выбраться отсюда, так и от любопытства, а что же дальше. Трактовка сюжета явно потребует от публики умственной работы, и это приподнимает кино над стереотипным представлением о жанре и обеспечивает ему дискуссионность, потенциал быть посмотренным не один раз и будущий «сарафан»».

Сразу две анимационных новинки поборются за внимание юной аудитории. ШЕВЕЛИ ПЕРЬЯМИ! (AK) предлагает неординарную реализацию поверх довольно традиционного сюжета о взрослении и стремлении к большой мечте через говорящих птиц. Комбинированная анимация может быть не оценена целевой аудиторией, однако по материалам лента выглядит динамичной и мотивирующей, и вполне может собрать на первом уикенде, как похожие ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (16,7 млн рублей и 49 тысяч зрителей) и РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (11,9 млн рублей и 29,9 тысяч зрителей).

ПОБЕГ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ИЗМЕРЕНИЯ (CP) – новая часть южнокорейской франшизы про медведей Буни, которая уже сбавила обороты популярности, но по-прежнему способна привлечь и своей оригинальной отрисовкой, и легким приключенческим сюжетом. Тем более, что медведи как персонажи по духу близки российскому зрителю. Ориентирами по сборам видятся предыдущие части: максимальный стартовый результат в 2023 году принадлежал ПОБЕГУ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (17,8 млн рублей и 78,3 тысячи зрителей), а минимальный в 2025-м ПОБЕГУ ИЗ БУДУЩЕГО (7,2 млн рублей и 22,6 тысяч зрителей).

Еще две новинки для семейной и детской аудитории созданы в формате игрового кино. ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG) –полнометражная история о популярных онлайн-персонажах, собаке и коте, которые монетизировали свою дружбу сначала в социальных сетях, а сейчас готовятся расширить свое влияние до кинотеатров. В фильме задействованы и «человеческие» медиаперсоны, что делает новинку привлекательной и для родителей. Таким образом можно прогнозировать сборы на уровне МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ (17,1 млн рублей и 38,8 тысяч зрителей на старте) и ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (14,5 млн рублей и 48,8 тысяч зрителей за первые выходные).

Семейная комедия КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА (NKI) обещает хулиганские приключения озорной и немного не от мира сего героини в новой школе. Образ самой девочки напоминает любимую многими Манюню, а взрослый актерский состав порадует старшее поколение, которое поведет детей в кино. Ближайшими кассовыми референсами видятся ПАПА МОЖЕТ (25,9 млн рублей и 60 тысяч зрителей на старте) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (20,9 млн рублей и 70,7 тысяч зрителей).

Киноманам в кинотеатрах предложат изысканное зрелище – УБИТЬ БИЛЛА. КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ (KAP), а ценители фестивальных и модных картин могут обратить внимание на драму БЕСПЕЧНЫЙ ВОЗРАСТ (UNID).

Также в прокат выйдут российская драма ВЕТЕР (CIPA), триллер ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (RSP), немецкое фэнтези МОМО (EXP), драмеди ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ (PRD), комбинированный мультфильм ТРОЛЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! (CPF), и еще одно семейное фэнтези ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ (KNLG).

В пиратском сегменте будет работать фантастика МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ, а также не исключено, что продолжит привлекать внимание голливудский хит ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2.

Фото: кадр из фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

02.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина