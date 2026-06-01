  Владимир Мединский заявил о необходимости усиления госконтроля над российским кинематографом

Владимир Мединский заявил о необходимости усиления госконтроля над российским кинематографом

Автор: БК

1 июня 2026

По словам помощника президента, сегодня в отрасли слишком много государственных денег

Отечественная киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский в разговоре с изданием «Эксперт».

По его мнению, сегодня в отрасли слишком много государственных денег и слишком мало рыночных инструментов. «В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но – не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», – пояснил Мединский.

Помощник президента привел в пример советские органы цензуры, которые следили не только за идеологическими отклонениями, но и за качеством продукта. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза – халтуру не пропускали в прокат. И сейчас нужно поступать по такому же принципу. Если продюсер создал с помощью государственных денег низкопробное кино, то принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай», – считает он.

Мединский также напомнил, что в советское время у готового фильма была и категория, от которой зависел гонорар создателей. Сейчас же, по его словам, в России «нет реальной киноэкономики».

Фото: официальный сайт Владимира Мединского

