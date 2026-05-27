«Плюс Студия» перезапускается под брендом «Студиотех»

Автор: БК

27 мая 2026

Компания сфокусируется на развитии технологий для производства контента и постпродакшене

«Плюс Студия» объявила о перезапуске под новым брендом – «Студиотех». Ожидается, что компания сфокусируется на развитии технологий для производства контента, постпродакшене, разработке ИИ-решений и технологических инструментов для индустрии.

В частности, на базе экспертизы Flysound и собственных технологических решений «Студиотех» планирует развивать инфраструктуру постпродакшена для российского рынка – от монтажа и компьютерной графики до работы со звуком, локализации и адаптации контента для разных платформ. Компания также создаст R&D-лабораторию по разработке собственных инструментов для производства контента и постпродакшна, включая решения на базе искусственного интеллекта.

Отдельным направлением станут образовательные инициативы для индустрии – программы и партнерства с вузами, связанные с подготовкой специалистов в области аудиовизуальных технологий, постпродакшна и ИИ-инструментов для кино и медиапроизводства.

