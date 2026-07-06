Кинокомпания «Водород» официально объявила о смене продюсерского состава

Генеральными продюсерами стали Александр Андрющенко, Павел Горин и Антонина Ли

«Водород» объявил о новых назначениях – генеральными продюсерами кинокомпании стали Александр Андрющенко, Павел Горин и Антонина Ли. Как и сообщалось ранее, Горин занял пост генерального директора «Водорода».

Отмечается, что именно под их творческим руководством кинокомпания в ближайшие годы планирует выпустить в широкий прокат картины СЕРДЦЕ МОНСТРА, ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО и сериал «Академия светлого будущего» из вселенной СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.

В свою очередь, Михаил Врубель принял решение покинуть «Водород», чтобы сосредоточиться на собственных проектах в созданной им новой студии «Аргон».

На протяжении последних лет Павел Горин возглавлял производство студии «Водород», а Антонина Ли выступала ведущим продюсером на таких проектах, как СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ЛЕД 3, БУРАТИНО и многих других.