top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Кинокомпания «Водород» официально объявила о смене продюсерского состава

Кинокомпания «Водород» официально объявила о смене продюсерского состава

Автор: БК

6 июля 2026

Генеральными продюсерами стали Александр Андрющенко, Павел Горин и Антонина Ли

«Водород» объявил о новых назначениях – генеральными продюсерами кинокомпании стали Александр Андрющенко, Павел Горин и Антонина Ли. Как и сообщалось ранее, Горин занял пост генерального директора «Водорода».

Отмечается, что именно под их творческим руководством кинокомпания в ближайшие годы планирует выпустить в широкий прокат картины СЕРДЦЕ МОНСТРА, ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО и сериал «Академия светлого будущего» из вселенной СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.

В свою очередь, Михаил Врубель принял решение покинуть «Водород», чтобы сосредоточиться на собственных проектах в созданной им новой студии «Аргон».

На протяжении последних лет Павел Горин возглавлял производство студии «Водород», а Антонина Ли выступала ведущим продюсером на таких проектах, как СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ЛЕД 3, БУРАТИНО и многих других.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля
Подробнее
Okko рассказал о новинках июля
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
«Мандалорец и Грогу» стал самым популярным фильмом у пиратов в июне
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 июля
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 июля
Подробнее
Касса четверга: «Дед Фомич» оказался лучшей новинкой недели
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 29 июня – 5 июля 2026 года
Подробнее
Касса России: «Майкл» продолжает лидировать
Подробнее
Кассовый провал «Супергерл»: что пошло не так?
Подробнее
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
Amazon и Amblin готовят фильм по мотивам YouTube-хоррора «Каталог Манделы»
Подробнее
Российские кинотеатры заработали более 35 млрд рублей за первое полугодие 2026 года
Подробнее
КИОН рассказал о новинках июля
Подробнее
Warner Bros. займется экранизацией крипипасты про Сиреноголового
Подробнее
Доля пиратского проката в российских кинотеатрах в первом полугодии 2026 года составила 11,6%
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папа, купи песика» обходит анимацию «Чинк: Хвостатый детектив»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Майкл» опять вне конкуренции
Подробнее
«Пилот-2026»: рейс на безопасной высоте
Подробнее

Новости по теме

Новым генеральным директором компании «Водород» стал Павел Горин
Подробнее
Режиссер «Сто лет тому вперед» снимет приключенческий экшн «Сердце монстра»
Подробнее
Дилогия «Лед» получит продолжение
Подробнее
«СТС Медиа» стала совладельцем кинокомпании «Водород»
Подробнее
Кинорынок-91: Презентация Top Film Distribution
Подробнее