Обзор новинок проката на уикенде 2–5 июля

В конкурентную борьбу за внимание детской аудитории вступит мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK), сделанный с помощью ИИ. Кроме высокотехнологичной картинки в его активе уже зарекомендовавшая себя команда Миланы Хаметовой и Давида Манукяна, к которым присоединились Мари Краймбрери и Эльдар Джарахов. Блогерская поддержка потенциально может привлечь к анимации внимание аудитории старше 6 лет. А милая история о приключениях щенка в городе обещает симпатию со стороны ключевого зрительского сегмента. Опасения по кассе связаны с работой сильных анимационных брендов в теневом прокате. Поэтому стартовый прогноз опирается на показатели таких проектов, как КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (40,1 млн рублей и 107,5 тысяч зрителей) и ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (36 млн рублей и 141,5 тысяч зрителей), так же в свое время показавший новые возможности анимационного полнометражного производства.

Сразу две отечественных комедии предложат истории об авантюристах, но с разных точек зрения. ДЕД ФОМИЧ (NMG) опирается на семейные ценности: ради объединения большой семьи самый старший ее член притворяется смертельно больным. Сюжет не оригинальный, но вполне рабочий. У ленты низкий возрастной рейтинг, что позволит привлечь подростков, входящих в фанбазу Глеба Калюжного, и довольно интенсивная работа в социальных сетях: ролики с танцующим Николаем Добрыниным действительно завирусились. Исходя из этого кассовыми ориентирами видятся проекты МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (27,2 млн рублей и 66 тысяч зрителей на старте) и ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (26,6 млн рублей и 60,8 тысяч зрителей за первые выходные).

КАССА НЕВЕСТ (CAO) выглядит более ориентированной на женскую аудиторию: об этом говорят и сама тема, и ставка на Алексея Воробьева в главной роли. Фантастический элемент с перемещением во времени здесь не более, чем движок для начала приключений в подчеркнуто декоративном ретро-сеттинге. А юмор, судя по роликам, отсылает к классике вроде похождений Остапа Бендера. Основными кассовыми референсами в таком случает видятся ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (12,8 млн рублей и 32,8 тысячи зрителей на старте) и ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (10,5 млн рублей и 26,3 тысячи зрителей после первого уикенда).

На контрпрограммировании может обратить на себя внимание фантастический триллер РЕЙС 298 (CPF), действие которого, как можно понять из названия, разворачивается в замкнутом пространстве самолета. Ролик обещает высокое качество продакшна и довольно напряженное действие с участием инопланетного монстра. Из нескольких представителей жанра на текущем уикенде именно релиз «Капелла Фильм» выглядит наиболее перспективным для своего зрительского сегмента. Ориентиром по сборам выступают такие релизы, как КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (14,6 млн рублей и 37,8 тысячи зрителей на старте) и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (13,1 млн рублей и 26,3 тысячи зрителей по итогам первых выходных).

Ближайший уикенд отметится заметным по отношению к другим неделям числом перевыпусков. Это оскароносный детектив с элементами черной комедии ГОСФОРД-ПАРК (ILK), музыкальная драма Аньес Варда КЛЕО С 5 ДО 7 (VRT) и реверсивный детектив Кристофера Нолана МЕМЕНТО (INK).

Также в прокат выйдут криминальный экшн ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА (PVZGL) со звездой «Бумажного дома», документальный фильм ЛЕГЕНДЫ ЛЕСА (UNID) и два хоррора: ОНО ПРИХОДИТ СНИЗУ (NKI) и ОРУДИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (KNLG).

В пиратском сегменте продолжит работать ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5, одинаково интересная как детской аудитории, так и взрослым. Помимо этого, зрителям окажется доступен новый фильм вселенной DC СУПЕРГЕРЛ, который, несмотря на слабые результаты мирового проката, может заинтересовать поклонников супергероики.

Фото: кадр из фильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА

30.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина