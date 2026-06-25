Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом квартале 2026 года

В первые три месяца за пределами РФ и СНГ в прокате работало в общей сложности двенадцать полнометражных российских проектов, а также проводились различные специальные показы и ретроспективы. Совокупная касса отечественного контента составила $2,54 млн. Это 27% от результата всего 2025-го, который принес $9,43 млн на зарубежных рынках. При этом за аналогичный период прошлого года цифры оказались практически идентичными – тогда общая выручка релизов насчитывала $2,62 млн. Для сравнения: по итогам первого квартала 2024-го этот показатель был равен $11 млн, а в 2023-м – $5 млн. Судя по цифрам, рынок скорее стабилизируется на низком уровне, нежели восстанавливается. За первые три месяца 2026-го ни один проект не сумел заработать $1 млн. В прошлом году таковым было только семейное фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, освоившее $1 млн.

Квартальный результат укладывается в логику последних лет: без прорывных фильмов зарубежный прокат держится в диапазоне $2–2,5 млн за три месяца. В глобальном рейтинге экспорта локального кино Россия занимает одиннадцатое место, заметно уступая лидерам – Японии ($40,2 млн за первый квартал), Южной Корее ($29,8 млн), Великобритании ($28,3 млн) и Франции ($23,8 млн). Российский контент присутствует за рубежом, но уже не конкурирует по масштабу с сильными экспортерами.

ЛИДЕРЫ БЕЗ МИЛЛИОНА

Первую строчку рейтинга занял фантастический блокбастер КРАКЕН (Central Partnership Sales House), собравший за рубежом $533 тысячи. Картина работала на четырех территориях Латинской Америки: в Перу ($339 тысяч, 120 тысяч зрителей), Колумбии ($85 тысяч), Эквадоре ($70 тысяч) и Боливии ($39 тысяч). Это хороший региональный результат, но не прорывной. Латиноамериканский рынок стабильно потребляет российский контент, однако масштаб сборов пока не позволяет сравнить его с европейскими или азиатскими блокбастерами. Последний раз рынок был настолько «плоским» в пандемийные периоды. При этом география мультфильма ФИННИК 2 (Luminescence), который занял вторую строчку с $403 тысячами, – самая широкая среди всех проектов квартала. Она составляет семь территорий: Румыния ($135 тысяч, 20 тысяч зрителей), Польша ($97 тысяч), Чехия ($51 тысяча), Словакия ($37 тысяч), ЮАР ($37 тысяч), Вьетнам ($35 тысяч) и Венгрия ($10 тысяч). Это портрет современного российского киноэкспорта: сиквел узнаваемого анимационного бренда открывает множество рынков, но каждый – в скромном объеме.

Третье место занимает МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (Luminescence), заработавший $372 тысячи. Ключевой рынок для проекта – Саудовская Аравия ($205 тысяч). Релиз стартовал 7 января одновременно в тринадцати странах Ближнего Востока – от ОАЭ ($33 тысячи) до Палестины ($2 тысячи). Это самая широкая региональная россыпь квартала. Но это и не удивительно: в производстве мультфильма участвовала SkyFrame Animation Studio, работающая в Турции и ОАЭ. Дополнительно $79,6 тысячи добавила Южная Корея, где фильм вышел в прокат 3 июня.

БУРАТИНО (Art Pictures Distribution) заработал $337 тысяч на двенадцати территориях – это четвертый результат квартала. Основными рынками для проекта стали Перу ($103 тысячи), Мексика ($41 тысяча), Аргентина ($31 тысяча), Колумбия ($28 тысяч), Израиль ($36 тысяч) и США ($26 тысяч). Классический бренд по-прежнему работает, но масштаб сборов на каждой отдельной территории невысок. «БУРАТИНО мы позиционируем как новую интерпретацию всемирно известной истории о Пиноккио, которая знакома зрителям практически во всем мире, что делает фильм понятным и привлекательным для международных дистрибьюторов. Благодаря высокой узнаваемости персонажа, фэнтези уже продано более чем в 50 стран. В целом наибольшим спросом у зарубежных покупателей сегодня пользуются жанровые проекты и картины, основанные на узнаваемых международных брендах. с понятным зарубежной аудитории сюжетом и сильной драматургией», – рассказывает генеральный директор Art Pictures Distribution (входит в Национальную Медиа Группу) Анастасия Корчагина.

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (Central Partnership Sales House) освоил $272 тысячи исключительно за счет итальянского релиза (Notorious Pictures, 182 копии). Это единственный случай, когда российский фильм показал убедительный результат на одной отдельно взятой европейской территории. Как мы видим, успех релизов часто локальный, а не глобальный. Фильмы показывают основной результат за счет одной или нескольких территорий, и востребованность строится на точном попадании проекта в конкретный рынок.

ГДЕ ПРОДАЕТСЯ РОССИЙСКОЕ КИНО

Рейтинг стран по сборам российских фильмов в первом квартале 2026 года возглавляет Перу ($504 тысячи). На втором месте Италия ($272 тысячи – за счет ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА), на третьем – Турция ($261 тысяча). Далее следуют Саудовская Аравия ($205 тысяч), Румыния ($135 тысяч), Колумбия ($130 тысяч), Польша ($97 тысяч), Вьетнам ($91 тысяча), Южная Корея ($80 тысяч) и Сербия ($75 тысяч). Европейский кластер представлен четырьмя странами (Италия, Румыния, Польша, Сербия), Латинская Америка – двумя (Перу, Колумбия), Ближний Восток – одной (Саудовская Аравия), Азия – двумя (Вьетнам, Южная Корея).

По итогам квартала лидирует Luminescence (шесть фильмов, 25 стартов на 28 территориях) с результатом в $949 тысяч. Компания делает ставку на диверсификацию: анимационные проекты разной степени известности покрывают максимальное количество территорий. Central Partnership Sales House (три фильма, семь стартов на семи территориях) занимает второе место с $937 тысячами. Разница в сборах составила менее 1,3%. Art Pictures Distribution замыкает тройку с $337 тысячами исключительно за счет БУРАТИНО.

«Мультфильмы КОТЫ ЭРМИТАЖА 2, ДОКТОР АЙБОЛИТ и ФИННИК 2 стали нашими самыми успешными продажами за последний год. Качество и концепция этих проектов считаются одними из лучших на независимом рынке, и они были проданы в большинство стран мира, – замечает управляющий директор Luminescence Юрай Барабаш. – Мы успешно продавали и дистрибутировали российский контент даже на протяжении последних четырех лет, в том числе в страны, которые пытались запрещать наши картины. Сейчас меня больше беспокоит не происхождение фильма, а состояние мировой экономики. Несмотря на текущие вызовы, во время рынков в Берлине, Каннах и Filmart мы оставались очень активными благодаря нашей сильной репутации и клиентской базе. Я бы сказал, что наши продажи остались на стабильном уровне, и это уже можно считать серьезным достижением, поскольку сейчас страдают все компании, включая американские, британские и французские».

Из $2,54 млн зарубежного бокс-офиса примерно $1 млн приходится на анимацию: ФИННИК 2, МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2, БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА, ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ. Фантастический блокбастер КРАКЕН добавил $533 тысячи. Прочие средства обеспечили игровые проекты – БУРАТИНО, ретроспективы и ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ. Анимация остается базой экспорта, но и она не производит релизов, способных пробить потолок в $1 млн за квартал. «Полнометражная анимация остается драйвером международного проката, эту тенденцию мы наблюдаем уже пару лет, – подтверждает эксперт по международной дистрибуции, директор по развитию международного бизнеса киностудии «Союзмультфильм» Катерина Пшеницына. – Однако за первый квартал можно отметить, что игровое кино начинает немного усиливать позиции, плюс появились новые интересные страны, например, Италия для ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. Это вселяет надежду, что двери приоткрываются и для игрового контента, и в этом году мы увидим продолжение данного тренда. На прошедшем Кинорынке в Каннах мы провели предварительные переговоры по пакету полнометражной анимации, которая сейчас в лайнапе «Союзмультфильма» находится на разной стадии производства. Мы получили подтвержденный интерес, что рассматривать такие проекты готовы байеры в том числе с европейских территорий. По продажам анимационных сериалов наша география также остается достаточно широкой – 120 стран мира на текущий момент».

ТОЧКИ РОСТА

Главный итог первого квартала 2026 года – отрезвляющий. Рынок стал «плоским» – без явных лидеров и громких прорывов. География продолжает перестраиваться. Латинская Америка (Перу, Колумбия) и Ближний Восток (Саудовская Аравия) постепенно замещают утраченные европейские рынки. Не говоря уже о том, что в 2025 и 2024 годах основные сборы российскому контенту приносил Китай. При этом Восточная Европа (Румыния, Польша, Сербия) остается стабильным кластером – четыре из десяти крупнейших рынков квартала расположены именно там. Стратегия диверсификации оказалась эффективнее ставки на один хит. Luminescence с шестью анимационными проектами собрал почти вдвое больше, чем Central Partnership с тремя релизами. Это значит, что при отсутствии блокбастеров выигрывает тот, кто предлагает максимальный выбор территорий и форматов.

Главный вызов для индустрии в этом году – отсутствие фильмов, способных собрать $1 млн и более на одной зарубежной территории. Пока ни один российский релиз не приблизился к этому уровню. Без таких проектов общий объем зарубежного проката рискует остаться в диапазоне $8–10 млн в год – и это потолок при текущем наборе инструментов и рынков. Немаловажную роль в этой проблеме играет ценообразование на новых для отечественного контента территориях. «Если интерес к качественным российским картинам существует и география даже немного расширяется, то ценовой фактор остается болезненным вопросом, – объясняет Катерина Пшеницына. – Международные партнеры пользуются нашим уязвимым положением и все еще предлагают довольно скромные суммы за права. Это совершенно точно не рыночные цены, они сравнительно ниже сумм, на которые рассчитывают независимые проекты из Испании, Южной Кореи и других стран. Я думаю, что сейчас нашим фильмам важно показать реально выдающиеся сборы на каких-то территориях. Это помогло бы взбодрить байеров и создать хоть какой-то рычаг давления для повышения цен».

Анастасия Корчагина подтверждает, что после пандемии и изменений геополитической ситуации цены на российский контент заметно снизились. «В настоящее время существенного роста рынка мы пока не наблюдаем: стоимость сделок в целом остается на уровне последних 2-3 лет. В то же время для проектов с высоким международным потенциалом сохраняется возможность увеличения минимальных гарантий. Если партнер заинтересован в фильме и рассматривает широкий прокат, стоимость сделки может быть выше среднерыночного уровня. Поэтому динамика цен во многом зависит от конкретного релиза и уровня спроса на него», – поясняет глава Art Pictures Dictrbution.

В свою очередь, Юрай Барабаш отмечает, что трудности испытывает не только российский контент. «Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, и это особенно сильно влияет на потребление независимого кино. Сейчас каждый рынок испытывает сложности: покупатели либо ставят приобретения на паузу, либо ищут возможности для выгодных сделок – по более привлекательным ценам, – рассуждает он. – Цены на фильмы из всех стран мира снижаются. Нам по-прежнему удается удерживать определенный уровень благодаря крепким партнерским отношениям, но это этап, через который всем необходимо пройти».

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

25.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов, Рая Башинская