«Пилот» 2026, день первый: презентация ИРИ

Генеральный продюсер Института развития интернета (АНО «ИРИ») Елена Лапина представила профессиональной аудитории эксклюзивные материалы проектов, премьеры которых состоятся во второй половине 2026 года. По ее словам, ежегодно на российских стриминговых платформах выходит около 300 тайтлов самых разных форматов – игровых, документальных, анимационных и non-scripted-проектов. Примерно четверть из них создается при поддержке ИРИ.

В начале презентации Лапина напомнила о проектах, уже представленных в программах фестиваля. В основной конкурс вошла драма «Марик» (КИОН, НТВ), а в конкурс документальных сериалов были отобраны сразу девять проектов, созданных при поддержке Института. Кроме того, три таких проекта претендуют на победу в категории «Самый ожидаемый сериал». В секции «Независимые проекты. Анимационный блок» зрителям покажут пилот приключенческого сериала «Амба», а в рамках специального показа состоится премьера документального сериала «В Хогвартс я не попал».

Презентацию будущих релизов открыл фантастический триллер «Полдень» (КИОН, Okko), основанный на романе братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Производством проекта занимается компания «Кинослово». Роль Максима Каммерера исполнил Юрий Колокольников, а Льва Абалкина сыграл Максим Матвеев. В сериале Клима Козинского также появятся Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев и другие актеры. Несмотря на то, что роман был опубликован еще в 1979 году, многократно переиздавался и переведен на 19 языков, экранизацию он получает впервые.

Два проекта для детской аудитории были представлены трейлерами. Речь идет о новом сезоне анимационного сериала «Супергерои.ру» («Кинопоиск») и продолжении детективной истории «Любопытная Варвара. 3 сезон» (Wink). Лапина напомнила, что первый сезон «Супергероев.ру» суммарно собрал более 20 млн просмотров на различных площадках. Третий сезон «Любопытной Варвары» станет финальным, однако история франшизы на этом не завершится: уже находится в разработке спин-офф под названием «Приключения Шурупчика».

Подростковой аудитории адресован фантастический сериал «Рыцари Сорока Островов» (Wink), основанный на одноименном романе Сергея Лукьяненко. Проект будет состоять из восьми серий продолжительностью по 42 минуты. Участникам презентации показали первый тизер, смонтированный из материалов стартового съемочного блока. По представленным кадрам сериал напомнил сочетание ГОЛОДНЫХ ИГР и БЕГУЩЕГО В ЛАБИРИНТЕ.

Историческая драма «Желтуга» (Иви, КИОН, НТВ) расскажет об «Амурской Калифорнии» – реально существовавшей самопровозглашенной золотодобывающей республике на границе Российской империи. Производством занимается компания «Вайт Медиа». Съемки проекта только начались и пройдут сразу в нескольких регионах, включая Москву, Московскую область и Алтай. Действие сериала разворачивается в 1873 году, а по своей тематике он напомнил полнометражный фильм ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ.

Еще один исторический проект – детектив «Околоточный» (Иви, НТВ), действие которого также происходит в XIX веке. Само слово «околоточный» является устаревшим обозначением участкового надзирателя. Сериал расскажет о расследовании серьезных преступлений в небольшом провинциальном городе. В восьми сериях зрителям покажут четыре отдельных дела. Производством занимается компания «Москино».

Ретродетектив «Чужой город» (СМОТРИМ, «Россия») переносит зрителей в 1940-е годы. События разворачиваются в Калининграде, где героям предстоит расследовать загадочное преступление. Судя по представленным материалам, одним из главных референсов для создателей стала культовая «Ликвидация». Производством занимается компания Игоря Толстунова ПРОФИТ.

Комедийный сериал «ИИнга» (Start, СТС) посвящен противостоянию мэра провинциального города, которого играет Андрей Мерзликин, и нейросети, неожиданно ставшей его политическим конкурентом. Искусственный интеллект принимает облик привлекательной женщины и вступает в борьбу за власть. Проект будет состоять из 17 серий продолжительностью по 24 минуты. Генеральными продюсерами выступают Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Денис Жалинский.

Андрей Мерзликин также исполнил одну из ролей в военной драме «Истребители», основанной на реальных событиях. Сериал расскажет об операции по спасению российского крейсера «Адмирал Кузнецов» в 1991 году. Премьера проекта состоится на платформе Premier.

Продолжение комедийного сериала «Избранный» для Okko готовит компания MEM Cinema Production. В первом сезоне инженер НИИ «Закат» Олег Тяпин неожиданно для самого себя оказался депутатом Государственной думы. Во втором сезоне герой решает пойти еще дальше и создает собственную политическую партию, которая будет защищать интересы ученых.

Если год назад презентация ИРИ на «Пилоте» открывалась первым знакомством с фантастическим сериалом «Трудно быть богом» (Wink, НТВ), то на этот раз именно он стал кульминацией выступления Елены Лапиной. Гостям показали первые девять минут новой экранизации одноименной повести братьев Стругацких. Несмотря на то, что работа над визуальными эффектами и звуком на момент показа была завершена примерно на 80%, продемонстрированный фрагмент был встречен аплодисментами. В представленной сцене зрители увидели, как Антон Малышев в исполнении Александара Радоичича получает назначение наблюдателем на планету Арканар и отправляется туда под именем благородного дона Руматы Эсторского. Завершая презентацию, генпродюсер ИРИ сообщила еще одну новость: вместо ранее заявленных девяти серий проект будет состоять из десяти эпизодов.

Фото: пресс-служба фестиваля

18.06.2026 Автор: Никита Никитин