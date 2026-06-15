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Фестиваль сериалов «Пилот» представил участников документального конкурса и секции «Вторые сезоны»

Автор: БК

15 июня 2026

Смотр пройдет в Иваново с 17 по 21 июня

Организаторы VIII Российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 17 по 21 июня, рассказали об участника сторонних программ смотра.

В секции документальных сериалов будут представлены 12 проектов, посвященных истории, науке, спорту, культуре и современным технологиям:
• «Амазонки русского авангарда», реж. Георгий Аваньян (Start)
• «Камчатский блюз», реж. Александра Франк (Wink)
• «Русские усадьбы», реж. Никита Тихонов-Рау (Wink)
• «Ученые дамы», реж. Ксения Казазаева (Okko)
• «Теория невероятностей», реж. Мария Кацал, Александр Македонский (Premier)
• «Королева спорта», реж. Мария Воробьева
• «ЖПТ», реж. Яна Рубановская
• «Со всеми бывает», реж. Александр Македонский (Premier)
• «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР», реж. Владислав Кузнецов (Okko)
• «Птички», реж. Кирилл Бурдихин (Premier, VK Видео)
• «72», реж. Андрей Ананин (Premier)
• «Вирус попсы», реж. Арсений Кайдацкий («Смотрим»)

Также в этом году на фестивале впервые появится программа «Вторые сезоны», в которой будут участвовать продолжения уже известных зрителям сериалов. В нее вошли шесть проектов: 
• «Ира», 2-й сезон, реж. Сергей Нотариус (Okko)
• «Краснов. Новые серии», реж. Алена Райнер («Смотрим» / телеканал «Россия»)
• «Олдскул», 2-й сезон, реж. Александр Жигалкин (Premier, Start, ТНТ)
• «Праздники», 4-й сезон, реж. Борис Дергачев (ТНТ)
• «Ронин», 3-й сезон, реж. Игорь Драка (ТВ-3)
• «Такси под прикрытием», 2-й сезон, реж. Стас Шмелев (Первый канал, Кинопоиск, Иви)

Фото: кадр из сериала «Олдскул»

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