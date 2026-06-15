Фестиваль сериалов «Пилот» представил участников документального конкурса и секции «Вторые сезоны»

Смотр пройдет в Иваново с 17 по 21 июня

Организаторы VIII Российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 17 по 21 июня, рассказали об участника сторонних программ смотра.

В секции документальных сериалов будут представлены 12 проектов, посвященных истории, науке, спорту, культуре и современным технологиям:

• «Амазонки русского авангарда», реж. Георгий Аваньян (Start)

• «Камчатский блюз», реж. Александра Франк (Wink)

• «Русские усадьбы», реж. Никита Тихонов-Рау (Wink)

• «Ученые дамы», реж. Ксения Казазаева (Okko)

• «Теория невероятностей», реж. Мария Кацал, Александр Македонский (Premier)

• «Королева спорта», реж. Мария Воробьева

• «ЖПТ», реж. Яна Рубановская

• «Со всеми бывает», реж. Александр Македонский (Premier)

• «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР», реж. Владислав Кузнецов (Okko)

• «Птички», реж. Кирилл Бурдихин (Premier, VK Видео)

• «72», реж. Андрей Ананин (Premier)

• «Вирус попсы», реж. Арсений Кайдацкий («Смотрим»)

Также в этом году на фестивале впервые появится программа «Вторые сезоны», в которой будут участвовать продолжения уже известных зрителям сериалов. В нее вошли шесть проектов:

• «Ира», 2-й сезон, реж. Сергей Нотариус (Okko)

• «Краснов. Новые серии», реж. Алена Райнер («Смотрим» / телеканал «Россия»)

• «Олдскул», 2-й сезон, реж. Александр Жигалкин (Premier, Start, ТНТ)

• «Праздники», 4-й сезон, реж. Борис Дергачев (ТНТ)

• «Ронин», 3-й сезон, реж. Игорь Драка (ТВ-3)

• «Такси под прикрытием», 2-й сезон, реж. Стас Шмелев (Первый канал, Кинопоиск, Иви)

Фото: кадр из сериала «Олдскул»