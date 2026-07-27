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В рамках СПбМКФ 2026 будет впервые организован ИИ-Хаб

Автор: БК

27 июля 2026

Соавтором программы и куратором кинопоказов выступит Павел Перегудов

Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ) впервые посвятит отдельный сегмент программы новым технологиям производства контента – в рамках мероприятия пройдет ИИ-Хаб, который объединит деловую программу, выставочную экспозицию и показы фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта.

Соавтором программы и куратором кинопоказов выступит основатель и генеральный продюсер международного конкурса ИИ-фильмов MyFilm48 Павел Перегудов.

Деловая программа будет посвящена практическому применению искусственного интеллекта в кино- и медиапроизводстве. Участники обсудят интеграцию ИИ-инструментов в существующие производственные процессы, их влияние на экономику проектов и перспективы трансформации индустрии.

Выставочная зона объединит разработчиков программных решений, платформ генеративного ИИ, студии ИИ-контента и сервисы для производства медиапродукции. Посетители смогут познакомиться с технологиями в действии и напрямую пообщаться с их создателями.

В программу ИИ-Хаба также войдут показы лучших международных короткометражных фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, а также секция Work in Progress, где авторы представят проекты, находящиеся в разработке или поиске партнеров. Центральным событием станет подведение итогов VII «Каннского» и VIII сезонов международного конкурса MyFilm48, собравшего более 4400 заявок из 62 стран, а также объявление о старте нового сезона конкурса.

СПбМКФ пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 21 по 24 сентября.

Фото: пресс-служба форума

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