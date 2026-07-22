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Александра Подрядова покидает должность гендиректора компании «Пионер»

Автор: БК

22 июля 2026

Ее место займет Максим Базылев

В кинокомпании «Пионер» кадровые изменения – Александра Подрядова покидает должность генерального директора. Новым генеральным директором компании назначен Максим Базылев.

«Я пришла в Пионер в 2020 году. Тогда казалось, что киноиндустрия переживает один из самых сложных периодов, но последующие годы показали, что рынок способен меняться гораздо сильнее, чем можно было представить. За это время мы вместе с нашими партнерами реализовали множество самых разных и ярких проектов. Я благодарна всем, кто был частью этого пути, – правообладателям, кинотеатрам, коллегам по индустрии и, конечно, команде «Пионера». Для меня было огромной радостью работать рядом с людьми, которые искренне увлечены своим делом. Сегодня для «Пионера» начинается новый этап. Я уверена, что опыт Максима поможет компании продолжить развиваться в соответствии с текущими реалиями рынка и ожиданиями зрителей. А своей команде я хочу сказать только одно: вы невероятно крутые. Спасибо вам за все. Я очень вас люблю, очень вами горжусь и знаю, что у вас все получится», – подчеркнула она.

Максим Базылев работает в киноиндустрии более 15 лет. До назначения генеральным директором «Пионера» он занимал должность директора по закупкам компании I Find Movies. Свою карьеру в кинопрокате Базылев начинал в кинокомпании «Вольга», также он работал креативным директором и менеджером по закупкам World Pictures, занимался маркетингом и продвижением кинопроектов в Capella Film, «Экспоненте Фильм» и других ведущих российских дистрибьюторских компаниях.

«Я благодарен Александре Подрядовой и учредителям «Пионера» за оказанное доверие. Мне всегда была близка репертуарная политика компании и подход к выпуску фильмов. Я рад возглавить ее профессиональную команду и готов приложить все силы и умения на дальнейшее развитие компании и привлечение новых релизов, способных стать зрительскими хитами и удивить наш рынок», – заявил Базылев.

Фото: пресс-служба компании «Пионер»

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