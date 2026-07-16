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Стала известна дата поведения Московской международной недели кино

Автор: БК

16 июля 2026

Она состоится в столице с 24 по 30 августа

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина назвала даты проведения Московской международной недели кино  – она состоится в столице с 24 по 30 августа и охватит множество городских площадок: кинопарк и кинозавод «Москино», кинотеатры одноименной сети и «Художественный», а также места, где будет работать мобильный кинотеатр. Об этом сообщила .

В рамках мероприятия пройдут экспертные дискуссии с участием профессионалов из России, Индии, Таиланда, Турции и других стран. Деловая часть запланирована на 27 и 28 августа на кинозаводе «Москино».

Участники обсудят ключевые аспекты производства и продвижения фильмов, использование искусственного интеллекта, изменение зрительских предпочтений, роль онлайн-платформ и другие темы. Гостям также представят возможности, которые московский кинокластер предлагает представителям отрасли.

С расписанием событий и правилами посещения можно ознакомиться на официальном сайте.

Фото: пресс-служба ММНК

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