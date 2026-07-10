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Предварительная касса четверга: «Кодекс Данте» стартовал с третьей строчки

Автор: Георгий Романов

10 июля 2026

«Майкл» в очередной раз возглавил таблицу

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Проект заработал в районе 16,8 млн рублей (31,3 тысячи зрителей) и к концу недели должен добавить в свою копилку еще порядка 100-110 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда стал фильм Джулиана Шнабеля КОДЕКС ДАНТЕ (NKI). Релиз стартовал с третьей строчки чарта с результатом около 7,8 млн рублей (13,5 тысяч зрителей). Такой старт позволяет рассчитывать на 30-40 млн рублей за четыре дня проката. 

Замкнул десятку лучших фильм ужасов ПАСТЬ (EXP) с 2,3 млн рублей на своем счету. Скорее всего, к вечеру воскресенья проект сможет освоить около 10-13 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма КОДЕКС ДАНТЕ

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