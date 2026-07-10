Предварительная касса четверга: «Кодекс Данте» стартовал с третьей строчки
Автор: Георгий Романов
10 июля 2026
«Майкл» в очередной раз возглавил таблицу
Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Проект заработал в районе 16,8 млн рублей (31,3 тысячи зрителей) и к концу недели должен добавить в свою копилку еще порядка 100-110 млн рублей.
Лучшей новинкой уикенда стал фильм Джулиана Шнабеля КОДЕКС ДАНТЕ (NKI). Релиз стартовал с третьей строчки чарта с результатом около 7,8 млн рублей (13,5 тысяч зрителей). Такой старт позволяет рассчитывать на 30-40 млн рублей за четыре дня проката.
Замкнул десятку лучших фильм ужасов ПАСТЬ (EXP) с 2,3 млн рублей на своем счету. Скорее всего, к вечеру воскресенья проект сможет освоить около 10-13 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КОДЕКС ДАНТЕ
Самое читаемое
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июляПодробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре StartПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Майкл» приближается к двум миллиардамПодробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 29 июня – 5 июля 2026 годаПодробнее
Международная касса: уикенд под знаком анимацииПодробнее
Касса четверга: «Дед Фомич» оказался лучшей новинкой неделиПодробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 июляПодробнее
Amazon и Amblin готовят фильм по мотивам YouTube-хоррора «Каталог Манделы»Подробнее
Касса России: «Майкл» не сдает позицийПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9-12 июляПодробнее
Программа «Автор» провела питчинг сценариевПодробнее
Предварительная касса четверга: «Майкл» опять вне конкуренцииПодробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»Подробнее
Кинокомпания «Водород» официально объявила о смене продюсерского составаПодробнее
Фестиваль нового российского кино «Горький fest»: фоторепортаж с церемонии открытияПодробнее
«Горький fest» 2026: дискуссия «Продюсеры. Новое поколение»Подробнее
В российском законодательстве может появиться понятие «семейное кино»Подробнее
В Нижнем Новгороде открылся юбилейный «Горький fest»Подробнее