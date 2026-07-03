top banner

Аналитика


Программа «Автор» провела питчинг сценариев

Модератором защиты стал киножурналист Иван Кудрявцев

3 июля в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) состоялась очная защита сценариев восьмой волны основного отбора социальной отраслевой программы поддержки сценариев «Автор». В рамках питчинга участники представили десять проектов. Перед началом презентаций модератор Иван Кудрявцев призвал экспертов активно задавать вопросы и интересоваться работами дебютантов, подчеркнув, что именно внимание профессионального сообщества помогает молодым авторам двигаться дальше.

Питчинг открылся сибирским фэнтези ПОСМОТРИ В ГЛАЗА ЧУДОВИЩ Елизаветы Манько. Опираясь на эстетику сериалов «Ведьмак», «Аркейн» и сибирскую мифологию, автор создала историю о магии и борьбе с духами в реальных локациях Сибири. В центре сюжета – охотник, отправляющийся на поиски источника силы чудовищ, чтобы уничтожить его и спасти родной край. На данный момент проект существует одновременно в формате сериала и полнометражного фильма. Если говорить о визуале, то автор рассматривает как вариант с ИИ-графикой и анимацией, так и полноценные натурные съемки.

Юлия Куликова представила историческую мелодраму КУТЮРЬЕ. Это история молодой девушки, мечтающей стать модельером вопреки навязанному будущему браку. Проект сочетает любовную линию с историей профессионального соперничества в мире высокой моды и ориентирован прежде всего на женскую аудиторию. Действие разворачивается в ретро-сеттинге Петербурга и Парижа начала 20 века. Среди основных референсов автор назвала диснеевскую КРУЭЛЛУ.

Военную драму МАЛОЙ, ГАРМОШКА И КОРОЛЬ презентовала Камила Рамазанова. Это история молодого военного, для которого СВО не заканчивается линией фронта. Основные события разворачиваются во время отпуска героя, когда ему приходится сообщать семьям погибших бойцов о случившейся трагедии. Автор подчеркнула, что хочет создать современную БАЛЛАДУ О СОЛДАТЕ, рассказав о ранах поколения, переживающего схожий исторический опыт. Особую роль в проекте играет Пермь, где суровые индустриальные пейзажи сочетаются с атмосферой тонкой ностальгии.

Ольга Нагаева представила анимационную комедию ВЕЛИКАЯ ЯЯШКА. Семейная история строится на противостоянии двух миров: Яяшек, живущих по принципам абсурдного индивидуализма и запрета на вежливость, и сообщества Мымышек, исповедующих совершенно иные ценности. Проект посвящен любви к близким, благодарности, умению прощать и осознанию того, что иногда «мы» оказывается важнее, чем «я». Представители киноиндустрии порекомендовали автору подумать о формате сериала вместо полного метра.

Роуд-муви Д’АРТАНЬЯН И ЛИЗКА-ПУЛЕМЕТЧИЦА Елены Березкиной ориентировано на семейную аудиторию. Главные герои – казачок Митька, мечтающий найти пропавшего на фронте брата, и блокадница Лиза, случайно ставшая его спутницей в путешествии. Автор стремится показать на экране детский героизм и вдохновить юных зрителей историями о благородстве и любви. В качестве ориентиров были названы фильмы СЕСТРЕНКА, ДВА КАПИТАНА и КРОЛИК ДЖОДЖО.

Юлия Иванова представила фэнтези о взрослении БЕЛАЯ СТАЯ. Главная героиня истории неожиданно обнаруживает в себе способность превращаться в лебедя и получает дар хранителя. Вместе с пробуждением мистических сил в ее жизни появляется и опасный противник, стремящийся разрушить магический порядок.

В жанре поэтической драмы работает Павел Москвин. Его проект ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР НОЯБРЯ – это вольная интерпретация биографии советского драматурга Геннадия Шпаликова. Структура картины строится на существовании трех миров: реальности, снятой в цвете, воспоминаний в черно-белой палитре и анимационных фантазий. Среди референсов автор упомянул фильмы ДОВЛАТОВ и ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ.

Романтическую комедию ДОМ С ПРИВЕТОМ презентовала Александра Красноярская. По сюжету гусар и его товарищ фантастическим образом попадают в современную Россию, а вернуться обратно смогут лишь в том случае, если помогут растопить сердце «ледяной» девушки. В проекте сочетаются путешествия во времени, истории и призраках и любовный треугольник. Местом действия предлагается Калининградская область, чья неоготическая архитектура помогает подчеркнуть атмосферу истории.

Российским переосмыслением мультфильмов ДУША и ГОЛОВОЛОМКА стал анимационный проект Павла Земского МИР ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ. Главным героем этой метафизической истории выступает гениальная идея по имени Айди, существующая в образе живой лампочки. Оказавшись в мире забытых идей, она должна вернуться в реальность и помешать жадному инвестору использовать чертежи, которые эта идея воплощает. В основе проекта лежит тема преемственности: идеи здесь уподобляются детям, а их создатели – родителям.

Закрыла питчинг криминальная мелодрама Екатерины Петровой ПУЛЯ И ЛЕНЬКА. Главная героиня истории – сотрудница милиции Петрограда 1920-х годов, которой предстоит противостоять бывшему жениху, ставшему бандитом. Особенность проекта заключается в том, что история о преступности и правосудии рассказана с женской точки зрения.

Подводя итоги защиты, генеральный директор АНО «Автор» Алеся Волкова пожелала дебютантам удачи и напомнила, что участие в программе – не финальная точка, а только начало их профессионального пути.

03.07.2026 Автор: Екатерина Кученева

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках июля
Подробнее
«Мандалорец и Грогу» стал самым популярным фильмом у пиратов в июне
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 июля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 июня 2026 года
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Вячеслав Володин поручил обеспечить подготовку проектов по поддержке российского кино
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Касса России: «Майкл» продолжает лидировать
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» вновь на вершине
Подробнее
Кассовый провал «Супергерл»: что пошло не так?
Подробнее
В российском кинопрокате могут установить обязательную долю отечественных фильмов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 июля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майкл» вновь на первой строчке
Подробнее
На Киностудии Горького состоялась премьера комедии «Касса невест»
Подробнее
Никита Михалков раскрыл детали законопроекта о квотировании зарубежных фильмов
Подробнее
ФНС подала заявление о признании банкротом дистрибьютора Global Film
Подробнее
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
КИОН рассказал о новинках июля
Подробнее
Кирилл Тренин станет генеральным директором кластера «КИОН»
Подробнее