Программа «Автор» провела питчинг сценариев

3 июля в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) состоялась очная защита сценариев восьмой волны основного отбора социальной отраслевой программы поддержки сценариев «Автор». В рамках питчинга участники представили десять проектов. Перед началом презентаций модератор Иван Кудрявцев призвал экспертов активно задавать вопросы и интересоваться работами дебютантов, подчеркнув, что именно внимание профессионального сообщества помогает молодым авторам двигаться дальше.

Питчинг открылся сибирским фэнтези ПОСМОТРИ В ГЛАЗА ЧУДОВИЩ Елизаветы Манько. Опираясь на эстетику сериалов «Ведьмак», «Аркейн» и сибирскую мифологию, автор создала историю о магии и борьбе с духами в реальных локациях Сибири. В центре сюжета – охотник, отправляющийся на поиски источника силы чудовищ, чтобы уничтожить его и спасти родной край. На данный момент проект существует одновременно в формате сериала и полнометражного фильма. Если говорить о визуале, то автор рассматривает как вариант с ИИ-графикой и анимацией, так и полноценные натурные съемки.

Юлия Куликова представила историческую мелодраму КУТЮРЬЕ. Это история молодой девушки, мечтающей стать модельером вопреки навязанному будущему браку. Проект сочетает любовную линию с историей профессионального соперничества в мире высокой моды и ориентирован прежде всего на женскую аудиторию. Действие разворачивается в ретро-сеттинге Петербурга и Парижа начала 20 века. Среди основных референсов автор назвала диснеевскую КРУЭЛЛУ.

Военную драму МАЛОЙ, ГАРМОШКА И КОРОЛЬ презентовала Камила Рамазанова. Это история молодого военного, для которого СВО не заканчивается линией фронта. Основные события разворачиваются во время отпуска героя, когда ему приходится сообщать семьям погибших бойцов о случившейся трагедии. Автор подчеркнула, что хочет создать современную БАЛЛАДУ О СОЛДАТЕ, рассказав о ранах поколения, переживающего схожий исторический опыт. Особую роль в проекте играет Пермь, где суровые индустриальные пейзажи сочетаются с атмосферой тонкой ностальгии.

Ольга Нагаева представила анимационную комедию ВЕЛИКАЯ ЯЯШКА. Семейная история строится на противостоянии двух миров: Яяшек, живущих по принципам абсурдного индивидуализма и запрета на вежливость, и сообщества Мымышек, исповедующих совершенно иные ценности. Проект посвящен любви к близким, благодарности, умению прощать и осознанию того, что иногда «мы» оказывается важнее, чем «я». Представители киноиндустрии порекомендовали автору подумать о формате сериала вместо полного метра.

Роуд-муви Д’АРТАНЬЯН И ЛИЗКА-ПУЛЕМЕТЧИЦА Елены Березкиной ориентировано на семейную аудиторию. Главные герои – казачок Митька, мечтающий найти пропавшего на фронте брата, и блокадница Лиза, случайно ставшая его спутницей в путешествии. Автор стремится показать на экране детский героизм и вдохновить юных зрителей историями о благородстве и любви. В качестве ориентиров были названы фильмы СЕСТРЕНКА, ДВА КАПИТАНА и КРОЛИК ДЖОДЖО.

Юлия Иванова представила фэнтези о взрослении БЕЛАЯ СТАЯ. Главная героиня истории неожиданно обнаруживает в себе способность превращаться в лебедя и получает дар хранителя. Вместе с пробуждением мистических сил в ее жизни появляется и опасный противник, стремящийся разрушить магический порядок.

В жанре поэтической драмы работает Павел Москвин. Его проект ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР НОЯБРЯ – это вольная интерпретация биографии советского драматурга Геннадия Шпаликова. Структура картины строится на существовании трех миров: реальности, снятой в цвете, воспоминаний в черно-белой палитре и анимационных фантазий. Среди референсов автор упомянул фильмы ДОВЛАТОВ и ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ.

Романтическую комедию ДОМ С ПРИВЕТОМ презентовала Александра Красноярская. По сюжету гусар и его товарищ фантастическим образом попадают в современную Россию, а вернуться обратно смогут лишь в том случае, если помогут растопить сердце «ледяной» девушки. В проекте сочетаются путешествия во времени, истории и призраках и любовный треугольник. Местом действия предлагается Калининградская область, чья неоготическая архитектура помогает подчеркнуть атмосферу истории.

Российским переосмыслением мультфильмов ДУША и ГОЛОВОЛОМКА стал анимационный проект Павла Земского МИР ЗАБЫТЫХ ИДЕЙ. Главным героем этой метафизической истории выступает гениальная идея по имени Айди, существующая в образе живой лампочки. Оказавшись в мире забытых идей, она должна вернуться в реальность и помешать жадному инвестору использовать чертежи, которые эта идея воплощает. В основе проекта лежит тема преемственности: идеи здесь уподобляются детям, а их создатели – родителям.

Закрыла питчинг криминальная мелодрама Екатерины Петровой ПУЛЯ И ЛЕНЬКА. Главная героиня истории – сотрудница милиции Петрограда 1920-х годов, которой предстоит противостоять бывшему жениху, ставшему бандитом. Особенность проекта заключается в том, что история о преступности и правосудии рассказана с женской точки зрения.

Подводя итоги защиты, генеральный директор АНО «Автор» Алеся Волкова пожелала дебютантам удачи и напомнила, что участие в программе – не финальная точка, а только начало их профессионального пути.

03.07.2026 Автор: Екатерина Кученева