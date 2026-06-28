В российском кинопрокате могут установить обязательную долю отечественных фильмов

Об этом заявила глава думского комитета по культуре Ольга Казакова

Глава думского комитета по культуре Ольга Казакова рассказала ТАСС, что появление обязательной доли отечественных фильмов в кинопрокате может стать одной из мер поддержки российского кино, которую совместно разработают Госдума и правительство.

«Мы будем над этим работать. Нужно найти решение, какие это будут цифры, какие это будут проценты, обсудить, как это отразится на продвижении и поддержке отечественного кино, а также на деятельности кинотеатров», – заявила она.

Депутат также добавила, что выделение приоритета российским фильмам в прокате – правильно с точки зрения патриотизма. «Отечественное кино должно иметь более широкую дорогу для прохождения везде по сравнению с теми творческими продуктами, которые поступают извне», – подчеркнула Казакова.

Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по культуре организовать совместную с профильным министерством и кинематографистами работу по подготовке законопроектов, направленных на поддержку отечественного кино.

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