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В российском кинопрокате могут установить обязательную долю отечественных фильмов

Автор: БК

28 июня 2026

Об этом заявила глава думского комитета по культуре Ольга Казакова

Глава думского комитета по культуре Ольга Казакова рассказала ТАСС, что появление обязательной доли отечественных фильмов в кинопрокате может стать одной из мер поддержки российского кино, которую совместно разработают Госдума и правительство.

«Мы будем над этим работать. Нужно найти решение, какие это будут цифры, какие это будут проценты, обсудить, как это отразится на продвижении и поддержке отечественного кино, а также на деятельности кинотеатров», – заявила она.

Депутат также добавила, что выделение приоритета российским фильмам в прокате – правильно с точки зрения патриотизма. «Отечественное кино должно иметь более широкую дорогу для прохождения везде по сравнению с теми творческими продуктами, которые поступают извне», – подчеркнула Казакова.

Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по культуре организовать совместную с профильным министерством и кинематографистами работу по подготовке законопроектов, направленных на поддержку отечественного кино.

Фото: Magnific

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