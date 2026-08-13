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Институт кино ВШЭ запускает новые программы дополнительного образования

Автор: БК

13 августа 2026

В числе руководителей курсов – Александр Акопов, Александра Ремизова, Лала Рустамова и многие другие

Институт кино ВШЭ совместно с индустриальными партнерами запускает новую линейку программ дополнительного профессионального образования, ориентированных на получение практических знаний о кинопроизводстве.

В числе новых курсов – «Креативное продюсирование» под руководством Александры Ремизовой, «Исполнительное продюсирование проекта» и «Маркетинг и дистрибуция контента» совместно с Bazelevs под руководством продюсера Лалы Рустамовой, «Режиссура» Кирилла Васильева, а также «Основы компьютерной графики и VFX-супервайзинга» совместно со студией CGF под руководством Александра Горохова. Еще одна программа – «Исследования кинозрителя» – запускается совместно с компанией Wanta Group под руководством Марии Щербаль.

Кроме того, Институт кино ВШЭ открывает двухгодичную программу «Кинопроизводство» под руководством директора Института и продюсера Александра Акопова. Курс объединит три направления — сценарное мастерство, режиссуру и продюсирование. В основу обучения лягут методы подготовки, используемые ведущими мировыми киношколами, в частности Школой киноискусства Университета Южной Калифорнии.

Все программы доступны как для индивидуальных слушателей, так и в рамках корпоративного обучения. Занятия начнутся осенью этого года, прием заявок уже открыт на сайте Института кино.

Фото: Институт кино ВШЭ

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