Сиквел «Майкла» может выйти в конце 2027 года

Об этом заявил председатель киноподразделения Lionsgate Адам Фогельсон

Председатель подразделения Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон рассказал о ходе работы над продолжением байопика МАЙКЛ во время конференц-звонка по итогам первого квартала.

По его словам, студия рассчитывает начать съемки сиквела в конце этого года или в начале 2027-го. Выход картины предварительно намечен на конец 2027 года или первую половину 2028-го, однако окончательные сроки пока не утверждены.

Фогельсон подчеркнул, что компания пока не готова раскрывать все детали проекта, однако заверил, что в продолжении будет использована часть материала, отснятого для первого фильма – в частности, масштабные музыкальные номера. Председатель подразделения Lionsgate заверил, что главная задача – создать «масштабный и качественный сиквел при оптимальном бюджете».

Напомним, что ранее релиз МАЙКЛА был перенесен из-за дорогостоящих пересъемок: создателям ленты пришлось полностью переработать третий акт проекта из-за юридических нестыковок. Именно поэтому у Lionsgate есть достаточно неиспользованного материала, который можно задействовать в работе над продолжением.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ