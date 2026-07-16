Banijay и Mediawan могут приобрести Lionsgate

Рыночная стоимость компании оценивается примерно в $3,8 млрд

Европейские медиакомпании Banijay и Mediawan рассматривают возможность приобретения Lionsgate Studios. Подчеркивается, что студия уже привлекла инвестиционный банк для оценки поступивших предложений, однако окончательное решение пока не принято.

Рыночная стоимость Lionsgate Studios оценивается примерно в $3,8 млрд. Библиотека компании включает в себя такие франшизы, как ДЖОН УИК, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, СУМЕРКИ, ДИВЕРГЕНТ, ПИЛА, ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА и многие другие.

Для Banijay, специализирующейся прежде всего на производстве развлекательных и реалити-форматов, покупка Lionsgate позволит существенно усилить направление игрового кино и сериалов, а также получить одну из крупнейших библиотек голливудского контента. При этом, по данным источников, компания может отложить возможное предложение до завершения интеграции приобретенной ранее All3Media.

Mediawan также активно наращивает позиции на англоязычном рынке. За последние годы она приобрела Plan B, See-Saw Films и недавно завершила сделку по покупке North Road. Приобретение Lionsgate стало бы для компании следующим шагом в расширении международного бизнеса и укреплении позиций на рынке англоязычного контента.