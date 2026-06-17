Lionsgate все еще может быть продана

Тем не менее, представители Netflix опровергли информацию о потенциальной сделке

Независимая студия Lionsgate все еще может уйти под крыло большого медиаконгломерата, однако это будет не Netflix – во вторник, 16 июня, акции компании подскочили на 14% на фоне слухов о потенциальной сделке со стримингом, но представители сервиса опровергли данную информацию.

«Lionsgate всегда была готова к продаже по адекватной цене. Однако в прошлом, всякий раз, когда переговоры подходили к завершению, компания запрашивала сумму, превышающую рыночную стоимость», – отмечает один из аналитиков с Уолл-стрит.

Напомним, что разговоры о потенциальной продаже Lionsgate идут с 2024 года. Кинокомпания включает в себя не только дистрибуционные и производственные сегменты, но и библиотеку с 18 тысячами тайтлов. Среди них – франшизы ДЖОН УИК, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, СУМЕРКИ, ДИВЕРГЕНТ, ПИЛА, ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА и многое другое.